Inför: Avgörandet närmar sig

Osasuna reser under lördagen till Katalonien och Barcelona för att ta sig an Espanyol. Det blir den första matchen av tre denna vecka och om sju dagar kan Osasunas chanser till överlevnad vara helt borta. Den kommande veckan blir väldigt avgörande och inleds alltså mot Espanyol.





Omgång 24 blir viktig då 16:e och 17:e placerade



Med fyra månaders spel, och 15 raka omgångar, utan vinst har Osasuna slagit sitt egna bottenrekord i La liga med tre matcher. Och fortsätter man i samma takt kommer man ganska så omgående kunna hota det nuvarande bottenrekordet som innehas av Sporting de Gijon. Säsongen 97/98 slutade de sist i den högsta serien och hade då endast spelat ihop 13 poäng på 38 omgångar. Med en serie på 23 raka matcher utan seger lyckades man under hela säsongen endast vinna två och spela sju oavgjorda. Med andra ord närmar sig Osasuna La ligas bottenrekord med stormsteg men har fortsatt en fördel, man har fortfarande 15 omgångar på sig att ta poäng.



CA Osasuna



Efter söndagens förlust mot



Nauzet Pérez har kunnat träna fullt ut i veckan och borde snart vara frisk från sin axelskada. Fausto Tienza skadade sig dagen före matchen mot Celta och beräknas vara borta de närmaste fyra veckorna. Juan Fuentes har varit ordentligt förkyld under veckan och har inte kunnat träna fullt ut. För de fyra långtidsskadade spelarna är läget lite olika och det är egentligen bara Javier Flaño som kan komma att återgå till truppen vilket borde kunna ske om sisådär två-tre veckor, helt beroende på hur hans rehabilitering går.



Efter lördagens träning valde Vasiljevic att kalla nedanstående trupp och trots att veckans träningar inte gett någon indikation på om han kommer att välja en 3-5-2 eller en 4-4-2 uppställning blir känslan att han kommer satsa på det senare. Den enda skillnaden från förra veckans trupp är att Jaime går in istället för Fuentes som alltså är ordentligt förkyld. Den unge Buñuel som fått mycket träningstid i veckan sparas till onsdagens möte mot Villarreal och likaså Fuentes som bör vara återställd till dess.



Målvakter: Mario, Sirigu

Försvarare: David García, Oier, Unai García, Clerc, Vujadinovic

Mittfältare: Causic, Torres, Berenguer, Mérida, Jaime, De las Cuevas, Raoul Loé

Anfallare: Sergio León, Oriol Riera, Riviére, Kenan





RCD Espanyol



Espanyol har på pappret ett riktigt starkt lag och borde kunna vara snäppet bättre än den tiondeplacering man för tillfället ligger på. Varför man inte riktigt nått upp det där snäppet kan förklaras med ordet, ojämna. Man vinner sin match ena veckan och förlorar den nästa, ser stabila och säkra ut ena omgången och är raka motsatsen i nästa. I grunden har tränare Quique Sánchez Flores ett riktigt bra material som han inte riktigt får ut allt av vecka efter vecka. Man är ett hyfsat starkt hemmalag och har endast förlorat tre matcher på Cornellà-El Prat denna säsong varav den senaste kom mot Sociedad i omgång 22. Nu senast förlorade man mot Real Madrid och har alltså två raka förluster vilket inte skett tidigare denna säsong.



Inför den 13:e hemmatchen denna säsong har Sánchez Flores återfått ett antal skadade spelare i försvararna Javi López och Marc Navarro men även mittfältaren Melendo. Däremot kommer inte mittfältaren Diop till spel på grund av avstängning medan Rubén Duarte och Salva Sevilla inte tar plats på grund av tekniska orsaker. Nedan den 19-mannatrupp som Sánchez Flores valde att presentera under lördagen.



Målvakter: Roberto, Diego López

Försvarare: V. Álvarez, O. Duarte, Aarón, Javi López, D. Reyes, Marc Navarro

Mittfältare: Reyes, Jurado, David López,

Anfallare: Gerard, F. Caicedo, Hernán Pérez,





Första mötet mellan lagen denna säsong spelades i omgång fem och efter att gästande Espanyol tagit ledningen kunde Sergio León kvittera med sitt första mål denna säsong. Dock kom repliken från gästerna omgående och katalanerna kunde bärga sin första seger medan Osasuna fortsatt var utan.



När det kommer till morgondagens lunchmatch tror jag fortsatt att Osasuna kommer få det svårt att ta poäng. Man har pressen på sig att få med sig poäng, helst tre, vilket kommer bli svårt. Pressen ligger som ett ok på spelarnas axlar och gör situationen än värre än den redan är. Om Osasuna skall ha en chans måste Espanyol vara i en riktig dålig form, vilket två raka förluster skulle kunna tyda på, men Sociedad och Real Madrid är två lag som är bra mycket bättre än Osasuna just nu vilket ju förklarar en del. Nä, det blir nog till att inkassera ännu en förlust och med det definitivt närma sig segundan med stormsteg.



Vad: La liga Santander, omgång 24

Var: Estadio Cornellà-El Prat,

När: söndag 26:e februari

Tid: 12.00

Domare: Carlos Clos Gómez

TV: Viasat Sport HD Premium

Stream: rojadirecta.me, hahasport.com, arenavision.in, viaplay



¡AUPA OSASUNA!



2017-02-25 15:30:00

