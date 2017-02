2017-02-19 18:30

Celta Vigo - Osasuna



John Gudetti, här i närkamp med Oier Sanjurjo, kommer inte till spel mot Osasuna.

Inför: Celta Vigo – Osasuna

Osasuna reser under lördagen till Galicien och Vigo för att ta sig an tioplacerade Celta Vigo. Man har inte vunnit i ligan på över fyra månader men kanske kan man lyckas ta viktiga poäng mot ett Celta som så sent som i torsdags spelade Europa League fotboll.





Sex poäng upp till närmsta lag alltså och trycket efter en vinst ökar än mer. Plötsligt blev morgondagens match mot Celta än viktigare och tre poäng är ett måste om man inte skall halka allt för långt efter. Chansen för Osasuna att överleva i L liga är att själv ta trepoängare samtidigt som deras konkurrenter i botten åker på smisk. Men kan man inte vinna själv gör det ju detsamma hur det går för de andra lagen i botten. En vinst skulle dock lätta ordentligt på trycket i truppen och förmodligen kunna ge en boost till fler segrar. Att istället ha fyra månader (på dagen igår) och 14 raka ligaomgångar utan vinst i ryggsäcken måste kännas både tungt och psykiskt jobbigt. Men ju fler matcher utan seger, desto närmare en vinst, eller?



CA Osasuna



Efter förlusten mot Sergio León gjorde lite specialträning i början av veckan men har kunnat träna med truppen som vanligt sedan dess. Jaime Romero bröt torsdagens träning på grund av skadekänningar och har sedan dess utfört återhämtningsträning. Under fredagen inledde man med att titta på video innan man gick ut och genomförde en lättare träning. Idag blev det 75 minuters träning och under den valde Fausto Tienza att kliva av tidigare på grund av skadekänning. Två mittfältare blir alltså kvar hemma medan León tog plats i truppen.



Under veckan har det blivit tydligt att Vasiljevic tvekat mellan vilken typ av backlinje han skall ställa upp med i bortamötet mot Celta. Antingen den där David Garcia och Vujadinovic får Clerc och Berenguer på ytterkanterna för att komma i korridorerna med sin snabbhet och stödja offensiven. Alternativet är en mer defensiv uppställning där Oier och Fuentes går in som ytterbackar, den varianten som senast startade mot Real Madrid. Under veckan har bägge uppställningarna fått ordentligt med övning och vilken av de två det blir får vi inte reda på förens i morgon. På mittfältet blir det förmodligen Causic och Loé som tar hand om den defensiva uppgiften medan Torres och De las Cuevas får jobba med offensiven. På topp Sergio León tillsammans med Riviere eller Riera.



Målvakter: Mario, Sirigu

Försvarare: David García, Oier, Unai García, Fuentes, Clerc, Vujadinovic

Mittfältare: Causic, Torres, Berenguer, Mérida, De las Cuevas, Raoul Loé

Anfallare: Sergio León, Oriol Riera, Riviére, Kenan





RC Celta de Vigo



Efter en riktigt fin sjätteplats i La liga förra säsongen har det blivit europaspel för Celta denna säsong. Man slapp kvalspel och gick direkt in



Med allt detta matchande gäller det att ha en bred trupp så att man kan allternera spelarna och fortsatt vara slagkraftig. I Celtas fall är dock frågan om man har den där bredden och kanske har alla dessa matcher tagit ut sin rätt. För under de senaste sju tävlingsmatcherna har man bara en vinst och två oavgjorda och alltså fyra förluster varav tre raka i de senaste matcherna. I torsdags såg det också rätt tungt och okoncentrerat ut. Man gjorde enkla misstag vilket ett rutinerat Sjachtar kunde utnyttja. Tränare Berizzo måste alltså väcka liv i sina tröttkörda spelare inför söndagens match så att man fortsatt kan kriga om europaplatserna i ligan.



Inför mötet mot Osasuna måste Berizzo avvara försvararen Hugo Mallo som i torsdags drog på sig ljumskproblem. Tyvärr är La ligas ende svenska spelare, John Gudetti, också skadad men hade ändå inte varit med mot Osasuna då han dragit på sig fem gula kort och är avstängd. Nedan den trupp som Berizzo valde att kalla till söndagens match.



Målvakter: Sergio, Rubén

Försvarare: Fontás, Planas, Cabral, Sergi Gómez, Jonny

Mittfältare: Marcelo, Pape, Wass, Jozabed, Hjulsager, Sisto, Jozabed, Señe, Radoja

Anfallare: Bongonda, Iago Aspas, Rossi





När lagen träffade på varandra första gången denna säsong var Gudetti ett stort orosmoln som löpte offiside ett antal gånger och när 90 minuter var spelade var det inget av lagen som lyckats göra något mål. Osasuna har ingen vidare bra statistik på Balaidos och när man tittar tillbaka på besöken i Vigo är segrarna lätträknade, en finns, från september 2006. Är det dags för ändring på det? Matcherna blir oftast jämna och inte så målrika och endast en gång har det gjorts fler än två mål i samma match.



Ännu en ny uppställning väntas i Pamplonalaget till i morgon och om det blir en 3-5-2 uppställning eller den 4-4-2 som använts på sista tiden återstår att se. Dock hoppas jag man är ordentligt taggade och sugna på att ta tre poäng mot ett Celta som för närvarande verkar rätt så tröttkörda av allt matchande. Hemmalaget verkar helt enkelt inte vara i toppform och förhoppningsvis kommer Osasuna göra det ordentligt jobbigt för Galicierna. Kanske har Rojillos rentav en bra chans till seger! Det vore på tiden och inte mig emot i sådana fall.



Vad: La liga Santander, omgång 23

Var: Estadio Balaidos, Vigo, Galicien

När: söndag 19:e februari

Tid: 18.30

Domare: Iñaki Vicandi Garrido

TV: Viasat Sport HD

Stream: rojadirecta.me, hahasport.com, arenavision.in, viaplay



¡AUPA OSASUNA!



2017-02-18 18:30:00

