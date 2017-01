2017-01-27 20:45

Osasuna - Malaga



Fran Mérida har precis kvitterat i det första mötet lagen emellan

Inför: Dags för den första hemmavinsten!

Osasuna tar under fredagskvällen emot Malaga när La ligasäsongen 2016/17 vänder. Hemmalaget som gjort en bedrövlig första halvlek av säsongen satsar på att ta sin första hemmavinst vilket man borde ha en hyfsad chans till.





Spelmässigt har det ju faktiskt sett bra mycket bättre ut på de senaste matcherna och man har under de tre sista fighterna gjort hela sju mål. Det ger ju ett snitt på mer än två mål per match men tyvärr har detta snitt endast gett två poäng vilket är en alldeles för dålig utdelning. Tidigare på säsongen då man spelade mycket sämre och inte ens gjorde några mål var det inte så mycket att snacka om men nu när man spelar helt okej och gör mål trillar fortsatt poängen inte in. Frustrerande minst sagt och jag förstår Oriol Riera och de andra spelarna i laget som kämpar vidare utan någon som helst utdelning. Men det är inte mycket annat att göra än att fortsätta kämpa och hoppas det lossnar snart.



CA Osasuna



Ännu en tung förlust senast mot



I veckan har laget tränat på som vanligt med återhämtningsträning på måndagen och träningsledigt på tisdagen. Under onsdagen blev det tuffa 80 minuter medan man under torsdagen tog det lite lugnare och höll till på konstgräs för att inte riskera några eventuella skador på det frusna gräset. I morgon kommer man att träffas för en aktivitetssamling vid 11-tiden och efter det presenteras den trupp som tas ut till matchen. De spelare som inte kommer i fråga är de tre långtidsskadade spelarna Miguel Flaño, Didier Digard och Javier Flaño. Utöver dem är även Nauzet Pérez skadad och Fausto Tienza avstängd efter fem gula kort.



Med andra ord är man för tillfället en rätt så hyfsad grupp som skall ta sig an Vasiljevic att få ändra en del i startelvan men i stort starta med samma spelar som mot Sevilla. Dock kan nog David Garcia återta en plats i backlinjen efter att ha varit avstängd i senaste matchen. Enligt rapporter från träningen verkar det så och det blir troligtvis Unai Garcia som får vila. På det defensiva mittfältet måste ju även avstängde Fausto Tienza ersättas och det naturliga vore väl om Imanol Garcia går in på den platsen men även Goran Causic har nämnts. Lite beroende på hur Vasi väljer att ställa upp laget kan även De las Cuevas få chansen från start men troligtvis börjar han på bänken.



En trolig startelva skulle kunna se ut som följer, Mario Fernández i målet med en backlinje bestående av Tano Bonnin, Oier Sanjurjo och David Garcia. På mittfältet, Alex Berenguer, Roberto Torres, Imanol Garcia, Goran Causic och Carlos Clerc. På topp lär Sergio León och Oriol Riera starta.





Malaga CF



För ganska precis tio dagar sedan besökte jag Malaga och La Rosaleda då man hade besök av



Nä, det som imponerande vid besöket på denna fotbollsarena var nog allt La Rosaleda självt. Trots det helt inkompetenta systemet att ha olika uppgifter på arena kontra biljetten lyckades jag till slut hitta min plats och det var en mycket trevlig och moderna arena som jag varmt kan rekommendera. I morgon spelas dock matchen på en något mer sliten stadion, El Sadar, som faktiskt fyller 50 år i år. Nog om det. Malaga är inne i en något sämre period och har på de senaste sex matcherna spela ihop två poäng och 2-1 förlusten mot



Tränare och Uruguayaren Marcelo Romero, som tog över laget i slutet av december, har en del skadade spelare att ta i beaktning då anfallaren Sandro och mittfältaren Kuzmanovic är skadade. Även de båda försvararna Torres och Ricca står på sidan av på grund av skada och Romero valde därför att kalla 20 spelare som kan ses här nedan. Malagaexpeditionen reser till Pamplona med flyg under fredagen och beräknas landa runt halv tolv.



Målvakter: Kameni, Boyko

Försvarare: Demicheles, Mikel, Llorente, Juankar, Rosales, Hernández

Mittfältare: Camacho, Juanpi, Chory, Recio, Duda, Contán, Jony, Fornals, Ontiveros

Anfallare: Peñaranda, Santos, Charles





Ja serien vänder alltså vilket innebär att dessa två lag redan har träffat på varandra en gång. Det var i den inledande omgången och Malaga – Osasuna var faktiskt den första matchen ut på La liga säsongen 16/17. Detsamma sker faktiskt nu när de båda lagen inleder andra halvlek av säsonge mot varandra under fredagskvällen. Det första mötet slutade 1-1 efter att Fran Mérida kunnat kvittera i den 85:e minuten vilket då fick anses som en bra start på säsongen. Såhär 18 omgångar senare ser det ju inte lika bra ut men man skall nog kunna ha en riktigt bra chans mot 14:e placerade Malaga.



Jag blev alltså inte vidare imponerad av Malagas spel för tio dagar sedan och får en stark känsla av att Osasuna har en riktigt bra chans att ta sina första tre poäng på hemmapalan i morgon. Jag får för mig att Pamplonalaget är i en bättre fas än Malaga för tillfället och trots att man bara tagit två poäng på de senaste sex matcherna, precis som Malaga, så har man tagit poängen i de senare matcherna vilket gästande Malaga inte gjort. Jag tror även att många spelare i hemmalaget knyter näven i fickan och vill ge sin trogna hemmapublik valuta för pengarna. Och med sju mål framåt på de senaste tre matcherna verkar man vassare framåt än morgondagens gäster just nu som gjort två på lika många matcher. Det är dags för en seger igen och denna gång på hemmaplan så kampen mot överlevnadsstrecket kan fortsätta.



Vad: La liga Santander, omgång 20

Var: El Sadar, Pamplona, Navarra

När: Fredag 27:e januari

Tid: 20.45

Domare: Ricardo de Burgos Bengoetxea

TV: Viasat Fotboll HD

Stream: rojadirecta.me, hahasport.com, arenavision.in, viaplay



¡AUPA OSASUNA!



2017-01-26 22:00:00

