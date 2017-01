Inför: Eibar – Osasuna, retur i CdR

Åttondelsfinal nummer två skall spelas mellan Osasuna och Eibar i årets Copa del Rey. Det första mötet vann Eibar med 0-3 vilket innebär en stor fördel för det hemmastarka laget i morgondagens retur.

Vasiljevic var också nöjd med spelarnas insats och berättade efter matchen att man arbetat med spelarnas mentala inställning och situation under de få dagar innan matchen. Och från sidan såg det ju riktigt vettigt ut, spelmässigt, bland de första gångerna i år.



Men i morgon är det cupen som gäller och det är



CA Osasuna



En positiv uppryckning senast vad det gäller spelet alltså och vi får verkligen hoppas att Vasi effekten håller i sig. Under tisdagen genomfördes en lättare träning för dem som spelat match under måndagen medan resterande trupp tränade på som vanligt. Däribland även Tienza, Mérida och Riviere som alla tre varit småskadade. På kvällen gick hela laget ut och åt på restaurang tillsammans med tränarstaben. Under onsdagen genomfördes ett 80 minuters träningspass och efter det uttalade sig Vasi och presenterade de spelare han kallat till torsdagens match, vilka kan ses här nedanför.



Vasi menade på att allt kan hända i fotboll och att möjligheterna är många. ”Vi har påbörjat en resa som började i måndags med inriktningen på vårt arbete. Det måste finnas kontinuitet och leverans, i så väl träning som matcher”. På frågan om han såg någon fortsättning på cupen svarade Vasi. ”Vi kommer gå ut och köra för fullt. Cupen är för de spelare som saknar speltid och vi kommer jobba hårt.” Enligt Navarrasport.com var det en mer eller mindre ”reservelva” som under onsdagens träning spelade ihop sig och det var bara Jaime och Kodro som var de som fick speltid i matchen mot Valencia.



Målvakter: Mario, Nauzet Pérez

Försvarare: Tano, David Garcia, Oier, Fuentes, Clerc, Buñuel

Mittfältare: Causic, Tienza, Jaime, Alamo, Imanol García, Olavide, Otegui

Anfallare: Oriol Riera, Rivière, Kenan





SD Eibar



Sedan lagen möttes för ungefär en vecka sedan har även Eibar varit i farten i ligaspelet och hemma på Ipurua tog man under lördagen emot Atlético Madrid. Det blev förlust med 0-2 vilket inte riktigt speglade matchbilden. Eibar skapade rätt bra med chanser och var nära flera gånger men det var gästerna som var effektivast vilket topplagen ju vanligtvis är. Förlusten innebar en tapp i tabellen med två placeringar och för tillfället innehar man tiondeplatsen. Eibar har dock en mycket fin statistik på sin hemmaarena denna säsong och innan lördagens förlust hade man bara en enda innan dess, mot Osasuna.



Med 3-0 i ryggen, som man tog på bortaplan, har man ett riktigt bra läge att ta sig vidare i cupen. Man är starka på hemmaplan, bättre än Osasuna just nu och vill för första gången någonsin kvalificera sig till en kvartsfinal. Men den gamle Osasunatränaren Mendilibar har en del folk borta. Iván Ramis, Kike Garcia och Anaitz Arbilla är alla skadade, och dessutom är Cristian Rivera avstängd. Mendilibar väljer även att vila Antonio Luna och Sergi Enrich vilket ju bäddar för lite mer oerfaret folk. Han har även valt att kalla två unga spelare från CD Vitoria som förslagsvis är en farmarklubb till Eibar. Nedan namnen på den trupp Mendi valde att kalla.



Målvakter: Riesgo, Yoel

Försvarare: Capa, Dos Santos, Gálvez, Lejeune, Julen López, Juncà

Mittfältare: Escalante, Adrián, Fran Rico, León, Inui, Peña, Sarriegi, García

Anfallare: Bebé, Nano



Spontant känns det som att båda klubbarna inte direkt ställer upp med det absolut bästa lagen. Eibar har ju helt klart en fördel sedan första matchen och vilar t.o.m. spelare. Och skall Osasuna vända på det här gäller det att göra en massa mål vilket man inte direkt varit speciellt bra på. Ja, visst blev det tre mål senast men det är också hälften av alla mål man gjort på de senaste tio tävlingsmatcherna. Nä, Eibar lär ta sig vidare men Osasuna kan kanske vinna matchen ändå, vilket ju inte vore helt fel för det sargade självförtroendet.



Vad: Copa del Rey, åttondelsfinal, match 2

Var: Estadio Municipal Ipurua, Eibar, Gipuzkoa

När: Torsdag 12:e januari

Tid: 19.00

Domare: Santiago Jaime

TV: Nej, inte svensk i varje fall.

Stream: rojadirecta.me, hahasport.com, arenavision.in



¡AUPA OSASUNA!



2017-01-11 21:00:00

