Inför: Kan man kriga till sig poäng mot Sociedad?

Februari månad inleds med ett bortamöte mot Real Sociedad för Osasunas del vilket lär bli en tuff uppgift. La Real jagar en Champions Leauge plats och lär göra allt för de tre poängen så det handlar om att göra en riktigt bra insats för gästerna om man skall ha en chans till poäng.

CA Osasuna

Real Sociedad