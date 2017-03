2017-03-05 18:30

Inför: Las Palmas – Osasuna

Osasuna reste till Kanarieöarna under fredagen för ytterligare ett försöka att ta en vinst och inkassera tre poäng. Denna gång spelar man mot Las Palmas som har haft en tung månad trots oavgjort mot Real Madrid i den senaste omgången.





Ljusare tider kommer komma och även om det är svårt att tänka i de banorna just nu så är det de man måste göra. För med fem raka förluster och 4-16 i målskillnad är det tyvärr inte mycket som tyder på att laget kommer att kunna vända på detta. Man har under de senaste fyra månaderna spelat in tre poäng och har för tillfället tio poäng upp till överlevnadsplatsen där



CA Osasuna



Senast mot



Efter onsdagens förlust har truppen tränat torsdag och på fredagen bakom stängda dörrar på El Sadar. Efter gårdagens träning tog man bussen till Bilbao för att sedan flyga vidare till Kanarieöarna. Då återresan sker på måndag blir det hela tre nätter borta vilket kan anses mycket och tankar på lite ledighet i värmen slår en. Men det visar sig faktiskt att genom att flyga ner redan på fredagen och inte chartra ett eget plan så sparar man närmare 40,000 €. Under lördagen kommer en träning genomföras på ön och på så sätt går man inte miste om en sådan. Tränare Vasiljevic valde därför att redan under fredagen kalla de 20 spelare vilka kan ses här nedan.



Noterbart är att Vasi valde att låta tre spelare stanna hemma. Dessa tre var Oriol Riera, Imanol Garcia och målvakten Mario. Med andra ord är Nauzet Pérez tillbaka efter sin axelskada och tar med det reservplatsen bakom Sirigu. Fausto Tienza som är borta utöver de fyra långtidsskadade spelarna. Vid presentationen av truppen nämnde Vasi att han förmodligen kommer spela med bara en anfallare vilket innebär en starkare defensiv och med 16 insläppta mål på de senaste fem matcherna låter det klokt. Kanske får vi helt enkelt se en 5-4-1 uppställning i söndagens match, en uppställning som inte var ovanlig under förra säsongen då man tog sig tillbaka till La liga.



Målvakter: Nauzet Pérez, Sirigu

Försvarare: David García, Oier, Unai García, Fuentes, Clerc, Vujadinovic, Buñuel.

Mittfältare: Causic, Torres, Berenguer, Jaime, Mérida, De las Cuevas, Raoul Loé, Olavide.

Anfallare: Sergio León, Rivière, Kenan





UD Las Palmas



Las Palmas har gjort det bra sedan man återvände till La liga efter att ha vunnit kvalet till densamma säsongen 14/15. Förra säsongen blev det en stabil 11:e plats och för tillfället innehar man en 12:e plats med 29 poäng. Hemma på Estadio de Gran Canaria har man vunnit knappt hälften av sina 13 matcher men noterbart är att de senaste två, mot Sociedad och



Tre mål på Bernabeu är det inget lag som gjort tidigare denna säsong och det är imponerande. Med andra ord har man kapaciteten att slå topplag och även om man inte lyckades hela vägen i onsdags lär resultatet ha stärkt spelarna enormt. Inför söndagens möte mot Osasuna får tränare Quique Setién tillbaka två spelare som varit skadade. Det är den kroatiske anfallaren Marko Livaja och försvararen Pedro Bigas. Ett frågetecken finns för försvararen Helder Lopes och fortsatt skadade är försvararen Macedo och mittfältaren Montoro. Under lördagen meddelade Setién att en av lagets lagkaptener, Aythami, inte kommer bli kallad på grund av disciplinära orsaker. Någon uttagen trupp har inte hittats vid tidpunkten för denna införartikels pressläggning.





De första mötet mellan dessa två lag denna säsong spelades i början av oktober och slutade 2-2. En av de fyra poäng man tagit på hemmaplan denna säsong tog man alltså mot Las Palmas som kvitterade på en hörna i den 91:a minuten. Det känns helt klart som att man förlorat poäng i slutminuterna ett antal gånger denna säsong och definitivt inte haft det där flytet man måste ha i världens bästa liga. Senast man besökte Las Palmas var i december 2014, då i segundan. I den sista omgången innan juluppehållet lyckades man



Ett lag som för några dagar sedan spelat 3-3 på bortaplan mot ett av världens bästa klubblag borde ha fått sig en rejäl dos förstärkt självförtroende innanför skjortan. Och när man nu skall ta sig an jumbolaget i ligan lär man inte få några större problem. Det skulle vara att man underskattar Osasuna men som Pamplonalagets spel sett ut på senaste tiden har man nog inget att oroa sig för. Vasiljevics plan är att täppa till bakåt som det verkar, spela väldiciplinerat samtidigt som man skall ge hög press för att inte falla in i deras spel, vi får väl se hur det blir med det.



I denna omgång möter alla de fyra lagen ovanför Osasuna varandra och Leganés vann under eftermiddagen över Granada med 1-0 och behåller därmed sin 16:e plats i tabellen. I morgon tar Sporting (19:e) emot Deportivo (17:e) och kan därmed göra glappet än större gentemot Osasuna.





Vad: La liga Santander, omgång 26

Var: Estadio de Gran Canaria, Las Palmas, Kanarieöarna

När: söndag 5:e mars

Tid: 18.30

Domare: Carlos Del Cerro Grande

TV: Viasat Fotboll HD

Stream: rojadirecta.me, hahasport.com, arenavision.in, viaplay



¡AUPA OSASUNA!



