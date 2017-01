2016-11-30 21:00

Inför: ”Måstematch” i avgörande bottenmöte

Osasunas framtid i La liga hänger på en skör tråd och skall man ha en chans att klara sig kvar gäller det att ta tre poäng mot Granada under morgondagen. Segraren i detta bottenmöte får chansen att hänga på lagen ovanför strecket och därmed även chansen till överlevnad.





Inför söndagens möte inser bägge lagen hur viktig denna match är och i båda lägren har ordet final använts rätt så flitigt. Det är ju i särklass de två sämsta lagen i ligan som möts och när det bara skiljer en poäng mellan dem blir det ju en väldigt viktig match. Granada kan med en vinst göra ett ryck och närma sig lagen ovanför samtidigt som man lämna



CA Osasuna



Efter torsdagens match mot Iván Marquez inte var uttagen då han haft mindre skadeproblem och bara tränat två pass denna vecka. Miguel de las Cuevas får också stå åt sidan och har ju en axelskada som behöver rehabiliteras och att han var med mot Valencia var en rejäl chansning.



Den tredje spelaren som inte tog plats var Kenan Kodro som har problem med en ankel och den blev inte bättre av spel i torsdags. Utöver dessa de tre långtidsskadade spelarna och Nauzet Pérez som drog på sig en axelskada mot Eibar och ersattes av Alvaro. Miguel Olavide, Antonio Otegui och Javi Alamo tog inte heller plats i truppen. Positivt var dock att Fran Mérida är skadefri och togs ut i truppen. Målvakten Mario som åkte på en smäll senast var också disponibel vilket kändes bra. Den slutgiltiga 18-mannatrupp som under lördagen tog sig till Granada kan ses nedan.



I samband med presentationen av truppen uttalade sig även Vasiljevic och sa bland annat: ”I januari har alla matcher varit finaler och en av dem är morgondagens, mot en direkt motståndare som har en poäng mer än oss. Vi har påbörjat en resa och vi får se vad som händer. Låt oss ta poäng!” På frågan om han sett någon skillnad på truppen sedan han tog över svarade Vasi, ”Ja, laget plockar upp instruktioner och koncept bra. Det har varit kort om tid och den här veckan match och dessutom nu snö, men det är saker som är utanför vår kontroll. Men jag tycker killarna tar sitt ansvar”. På frågan vad han ville se för ett Osasuna i morgon replikerade tränaren och sa, ”I princip den bild som vi måste ge i varje match. Krigarinställning, utförande, stolthet och tävlingsinstinkt. Det är vad vi behöver se, ett modigt Osasuna och så får vi ta det därifrån”.



Målvakter: Mario, Alvaro Fernández

Försvarare: Tano, David Garcia, Oier, Unai García,

Mittfältare: Causic, Torres, Berenguer, Tienza, Jaime, Merida, Imanol García

Anfallare: Sergio Leon, Oriol Riera, Rivière





Granada CF



Granada har precis som Osasuna bara lyckats vinna en enda match denna säsong och det gjorde man mot



Tränare Lucas Alcaraz har en del att stå i vad det gäller spelarmaterialet under denna månad men själv förlängde han sitt kontrakt till 2018 för cirka en vecka sedan. Anfallaren David Barral bröt igår sitt kontrakt med Granada och är därmed den tredje spelaren som lämnar klubben under januarifönstret, sedan tidigare har Jon Toral och Ivan Kelava lämnat klubben. Transferrykten finns även kring René Krhin men ännu är ingenting klart. Mittfältaren Isacc Cuenca har snart varit borta i en månad för skada och kommer inte till spel. Alcaraz valde att kalla hela 20 spelare till matchen och både Foulquier, Krhin och Gastón Silva har alla tre nyligen varit skadade vilket kan vara anledningen till den stora truppen. Under morgondagen kommer dock två spelare att raderas av de 20 som kan ses nedan.



Målvakter: Ochoa, Oiera

Försvarare: Tito, Gastón S., Lombán, Gabriel S., Tabanou, Vezo, Foulquier, Uche

Mittfältare: Samper, Márquez, Boga, Krhin, Atzili, Pereira, Aly Mallé

Anfallare: Ponce, Kraverts, Bueno





Senast lagen möttes var alltså i Copa del Rey där Granada vann hemma med 1-0 efter ett riktigt snyggt mål av Jon Toral. Osasuna kunde dock replikera på hemmaplan och vinna med 2-0 efter mål av Berenguer och Jaime och detta var Los Rojillos första vinst på över två månader. Sedan dess har man spelat två oavgjorda och förlorat en vilket får anses som att formkurvan pekar lite snett uppåt.



Väldigt viktig match för båda lagen och det kan bli ganska så avgörande beroende på utgången. För Osasuna är det bara en vinst som gäller och jag får för mig att man ska kunna ha en ganska så bra chans. Visst är det turbulent i båda klubbarna men jämför man så får jag en känsla av att det är lite rörigare hos hemmalaget då man ju blivit av med spelare. Osasunas trupp är fortfarande intakt vilket jag får för mig är en fördel. Om nu bara Osasuna kan kliva ut och göra om den prestation man gjorde mot Valencia senast, låta bli att göra självmål och ge motståndarna en straff, så skall ni se att det kan bli riktigt trevligt.



Vad: La liga Santander, omgång 18

Var: Estadio Los Cármenes, Granada, Andalusien

När: söndag 15:e januari

Tid: 18.30

Domare: Daniel Trujillo Suárez

TV: Viasat Fotboll HD

Stream: rojadirecta.me, hahasport.com, arenavision.in, viaplay



¡AUPA OSASUNA!



Efter att ha turistat i Malaga och sett en del av vad som skall ses gällande attraktioner inser jag att det är en riktigt trevlig stad som verkar må mycket bra. Har varit här förut men inte så koncentrerat i själva staden tidigare och självklart hjälper solen och de runt 20 graderna till att ge en trevlig upplevelse. Under dagen tog jag mig till Granada som alltså inte ligger mer än två timmar med buss från Malaga men trots det 680 meter över havet. En riktigt häftig syn mötte mig när jag rullade in i staden då Sierra Nevadas snöbeklädda bergstoppar syntes i bakgrunden. En bra bit högre än Malaga alltså som ju i november hade väldiga problem med översvämningar efter ett ordentligt oväder. Här i Granada är det helt klart även lite svalare. Det är ju i särklass de två sämsta lagen i ligan som möts och när det bara skiljer en poäng mellan dem blir det ju en väldigt viktig match. Granada kan med en vinst göra ett ryck och närma sig lagen ovanför samtidigt som man lämna Osasuna ensamma i botten. För Pamplonalaget handlar det därför bara om en sak, en seger, och ett steg uppåt i tabellen samtidigt som man får kontakt med Sporting och Valencia . Lättare sagt än gjort men med insatsen mot Valencia på näthinnan skall det inte vara omöjligt.Efter torsdagens match mot Eibar i cupen har man tränat på som vanligt. Fredagens pass var lugnare för de som hade spelat match medan resten fick en full omgång. Under lördagen hade det fallit snö I Pamplona men truppen kunde i vart fall genomföra en träning vid 11-tiden. Efter träningen presenterade Vasi den trupp som kallats till matchen och noterbart var attinte var uttagen då han haft mindre skadeproblem och bara tränat två pass denna vecka.får också stå åt sidan och har ju en axelskada som behöver rehabiliteras och att han var med mot Valencia var en rejäl chansning.Den tredje spelaren som inte tog plats varsom har problem med en ankel och den blev inte bättre av spel i torsdags. Utöver dessa de tre långtidsskadade spelarna ochsom drog på sig en axelskada mot Eibar och ersattes avochtog inte heller plats i truppen. Positivt var dock attär skadefri och togs ut i truppen. Målvaktensom åkte på en smäll senast var också disponibel vilket kändes bra. Den slutgiltiga 18-mannatrupp som under lördagen tog sig till Granada kan ses nedan.I samband med presentationen av truppen uttalade sig även Vasiljevic och sa bland annat: ”I januari har alla matcher varit finaler och en av dem är morgondagens, mot en direkt motståndare som har en poäng mer än oss. Vi har påbörjat en resa och vi får se vad som händer. Låt oss ta poäng!” På frågan om han sett någon skillnad på truppen sedan han tog över svarade Vasi, ”Ja, laget plockar upp instruktioner och koncept bra. Det har varit kort om tid och den här veckan match och dessutom nu snö, men det är saker som är utanför vår kontroll. Men jag tycker killarna tar sitt ansvar”. På frågan vad han ville se för ett Osasuna i morgon replikerade tränaren och sa, ”I princip den bild som vi måste ge i varje match. Krigarinställning, utförande, stolthet och tävlingsinstinkt. Det är vad vi behöver se, ett modigt Osasuna och så får vi ta det därifrån”.Mario, Alvaro FernándezTano, David Garcia, Oier, Unai García, Carlos Clerc , Aitor BuñuelCausic, Torres, Berenguer, Tienza, Jaime, Merida, Imanol GarcíaSergio Leon, Oriol Riera, RivièreGranada har precis som Osasuna bara lyckats vinna en enda match denna säsong och det gjorde man mot Sevilla (Osasunas näste motståndare) i början av december. Sex oavgjorda utöver det ger alltså nio poäng vilket är ett bättre än Osasuna. I Copa del Rey blev det respass mot just Osasuna efter totalt 2-1 då båda lagen vunnit på hemmaplan. I de senaste två ligmatcherna har man två raka förluster (Real Sociedad och Real Madrid ) och 0-7 i målskillnad. I de två matcherna innan dess tog man fyra poäng efter vinst och lika mot lokal konkurrenterna Sevilla och Malaga. Rejält taggade i de matcherna, kan tänkas, och det är dit man vill hitta tillbaka.Tränarehar en del att stå i vad det gäller spelarmaterialet under denna månad men själv förlängde han sitt kontrakt till 2018 för cirka en vecka sedan. Anfallarenbröt igår sitt kontrakt med Granada och är därmed den tredje spelaren som lämnar klubben under januarifönstret, sedan tidigare harochlämnat klubben. Transferrykten finns även kringmen ännu är ingenting klart. Mittfältarenhar snart varit borta i en månad för skada och kommer inte till spel. Alcaraz valde att kalla hela 20 spelare till matchen och bådeochhar alla tre nyligen varit skadade vilket kan vara anledningen till den stora truppen. Under morgondagen kommer dock två spelare att raderas av de 20 som kan ses nedan.Ochoa, OieraTito, Gastón S., Lombán, Gabriel S., Tabanou, Vezo, Foulquier, UcheSamper, Márquez, Boga, Krhin, Atzili, Pereira, Aly MalléPonce, Kraverts, BuenoSenast lagen möttes var alltså i Copa del Rey där Granada vann hemma med 1-0 efter ett riktigt snyggt mål av Jon Toral. Osasuna kunde dock replikera på hemmaplan och vinna med 2-0 efter mål av Berenguer och Jaime och detta var Los Rojillos första vinst på över två månader. Sedan dess har man spelat två oavgjorda och förlorat en vilket får anses som att formkurvan pekar lite snett uppåt.Väldigt viktig match för båda lagen och det kan bli ganska så avgörande beroende på utgången. För Osasuna är det bara en vinst som gäller och jag får för mig att man ska kunna ha en ganska så bra chans. Visst är det turbulent i båda klubbarna men jämför man så får jag en känsla av att det är lite rörigare hos hemmalaget då man ju blivit av med spelare. Osasunas trupp är fortfarande intakt vilket jag får för mig är en fördel. Om nu bara Osasuna kan kliva ut och göra om den prestation man gjorde mot Valencia senast, låta bli att göra självmål och ge motståndarna en straff, så skall ni se att det kan bli riktigt trevligt.La liga Santander, omgång 18Estadio Los Cármenes, Granada, Andalusiensöndag 15:e januari18.30Daniel Trujillo SuárezViasat Fotboll HDrojadirecta.me, hahasport.com, arenavision.in, viaplayosasuna.es, noticiasdenavarra.com, navarrasport.com, navarra.com, granadacf.es

2017-01-14 19:30:00

