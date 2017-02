2017-03-01 19:30

Osasuna - Villarreal



Inför: Nytt försök på hemmaplan

Ännu ingen seger på hemmaplan för Osasuna denna säsong och under onsdagen gör man sitt 13:e försök att ta tre poäng på El Sadar. För motståndet står ligasexan Villarreal som i den senaste omgången höll på att fälla den stora elefanten Real Madrid.





Omgång 25 är en mitt-i-veckan-omgång som spelas tisdag, onsdag och torsdag och anledningen förmodar jag helt enkelt är för att man skall hinna spela alla omgångar då det ju även skall knölas in landskamper och europaspel under säsongen. Osasunas närmsta kombattanter i botten av tabellen har tuffa uppgifter i denna omgång och skulle Los Rojillos kunna ta sin första hemmaseger bör man kunna knapra in på desamma. Men även Osasuna har en tuff uppgift och skall ta sig an ett



CA Osasuna



Bara två dagar sedan man spelade sist och under dessa har man under måndagen gjort den sedvanliga återhämtningsträningen för de spelare som var igång mot



Under tisdagskvällen kom det oväntade beskedet att disciplinnämnden inte ger Oier något straff. Positivt då han med säkerhet går in i startelvan men surt såhär i efterhand att man fick spela med tio man i över en timme mot Espanyol. Vujadinovic verkar okej efter den allvarliga smäll han fick mot huvudet senast och kommer till spel. Imanol lär få starta och därmed ersätta Loé som inte såg speciellt komfortabel ut sist. Torres, Causic och Berenguer/De las Cuevas kan bli de tre resterande mittfältarna. Då varken Sergio León eller Oriol Riera spelade senast blir de förmodligen de som kommer starta matchen som anfallare. Troligtvis väljer tränare Vasiljevic att fortsätta med en 4-4-2 uppställning men han har spelarmaterialet för en 3-5-2:a, återstår att se vad han väljer att göra. Nedan de 19 spelare som kallats.



Målvakter: Mario, Sirigu

Försvarare: David García, Oier, Unai García, Fuentes, Clerc, Vujadinovic, Buñuel.

Mittfältare: Causic, Torres, Berenguer, Mérida, De las Cuevas, Imanol García, Olavide.

Anfallare: Sergio León, Oriol Riera, Kenan





Villarreal CF



Villarreal slutade på en riktigt fin fjärdeplats i La liga förra säsongen vilket innebar kval till Champions Leauge men i augusti blev det omgående respass mot Monaco. Man fick istället sikta in sig på Europa Leaugespel och det gick desto bättre. Man tog sig vidare från gruppspelet efter att ha kommit tvåa i gruppen efter turkiska Osmanlinspor. I sextondelsfinalen blev man lottade mot Roma och efter 0-4 på hemmaplan i den första matchen räckte inte 0-1 segern i Italien långt. Fokusering på ligan istället och i senaste omgången hade man självaste Real Madrid i brygga. 2-0 efter 56 minuter blev till slut 2-3 efter att Real fått igång maskineriet.



Enligt medierna (Periodico Mediteráneo) var det domaren som hjälpte huvudstadslaget till vinsten genom en tveksam straff men Villarreals målvakt, Andres Fernandéz, (tidigare i Osasuna) gjorde även en tavla på 2-3 målet. Tränare Fran Escribá har inför matchen mot Osasuna ordentligt med skadeproblem i truppen då hela fem spelare är borta. Förstemålvakten Asenjo tvingades bryta senast mot Real och utöver det är två spelare i varje lagdel borta. Totalt alltså sju då Mario och Bruno båda är avstängda efter fem gula kort. Escribá har tvingats kalla tre spelare från B-laget (ses med kursiv stil nedan) till morgondagens match.



Målvakter: Andrés, Barbosa

Försvarare: Rukavina, Costa, Álvaro, Musacchio, Víctor Ruiz, Bonera.

Mittfältare: Rodrigo, Trigueros, dos Santos, Soriano, Castillejo, Larrea, Raba

Anfallare: Soldado, Bakambu, Santos Borré, Mario González





Första mötet lagen emellan denna säsong är inte mycket att komma ihåg för en Rojillo. Osasuna gjorde inte ett av sina bättre framträdanden medan allt verkade flyta för Villarreal. Efter 39 minuter stod det 3-0 och i den allra sista minuten kunde gästerna reducera till 3-1 på straff vilket också blev slutresultatet.



Kanske har man en bättre chans nu! På sin hemmaplan med publiken i ryggen mot en, skademässigt, ordentligt sargad gul ubåt. Är det i morgon man skall ta sin första seger på hemmaplan? Ja man kan nog säga att man har hyffsad chans men samtidigt känns det inte riktigt som att Osasuna ställer upp med sitt allra bästa lag. Då man måste utnyttja hela truppen på grund av tre matcher denna vecka känns det inte riktigt som man har det vassaste laget. Men man skall aldrig säga aldrig! Noterbart är att matchen sänds live på TV3 Sport HD vilket jag får för mig en hel del har gratis i sina TV-abonnemang.





Vad: La liga Santander, omgång 25

Var: El Sadar, Pamplona, Navarra

När: onsdag 1:a mars

Tid: 19.30

Domare: José Luis González González

TV: TV3 Sport HD

Stream: rojadirecta.me, hahasport.com, arenavision.in, viaplay



¡AUPA OSASUNA!



Källor: osasuna.es, noticiasdenavarra.com, navarrasport.com, navarra.com, villarrealcf.es Osasuna gör alltså sitt 13:e försök denna säsong att ta sin första hemmaseger och det är ju minst sagt pinsamt att man inte lyckats vinna tidigare. Dock får jag för mig att man gjort sina bättre insatser hemma på El Sadar men inte riktigt haft det där flytet man såväl behöver i den högsta ligan. På de tolv tidigare försöken har det blivit åtta förluster (varav hälften med uddamålet) och fyra oavgjorda vilket inte alls vittnar om det starka hemmalag som många hävdar att Osasuna är på El Sadar. En svårspelad arena är något man ofta hör från de kommande motståndarna och när den kompakta 50-åringen är fullsatt har de nog helt rätt.Omgång 25 är en mitt-i-veckan-omgång som spelas tisdag, onsdag och torsdag och anledningen förmodar jag helt enkelt är för att man skall hinna spela alla omgångar då det ju även skall knölas in landskamper och europaspel under säsongen. Osasunas närmsta kombattanter i botten av tabellen har tuffa uppgifter i denna omgång och skulle Los Rojillos kunna ta sin första hemmaseger bör man kunna knapra in på desamma. Men även Osasuna har en tuff uppgift och skall ta sig an ett Villarreal som hade Real Madrid i brygga för bara två dagar sedan. Dock har man mycket spelare borta vilket skulle kunna öppna upp för en skräll, för vem tror egentligen att jumbon Osasuna skall vinna?Bara två dagar sedan man spelade sist och under dessa har man under måndagen gjort den sedvanliga återhämtningsträningen för de spelare som var igång mot Espanyol i söndags. Det verkar också som att Vasiljevic valt att göra en del byten i truppen inför morgondagens match och på så sätt försöka utnyttja den lilla bredd som finns i truppen. Efter tisdagens träning valde Vasi att presentera matchtruppen och bytena blev då tydliga. Raoul Loé, Jaime Romero och Manu Riviere var inte uttagna men däremot Imanol Garcia, Miguel Olavide och Aitor Buñuel. Totalt valde Vasi att kalla 19 spelare och detta beroende på att man överklagat Oier Sanjurjo s röda kort mot Espanyol senast.Under tisdagskvällen kom det oväntade beskedet att disciplinnämndenger Oier något straff. Positivt då han med säkerhet går in i startelvan men surt såhär i efterhand att man fick spela med tio man i över en timme mot Espanyol. Vujadinovic verkar okej efter den allvarliga smäll han fick mot huvudet senast och kommer till spel. Imanol lär få starta och därmed ersätta Loé som inte såg speciellt komfortabel ut sist. Torres, Causic och Berenguer/De las Cuevas kan bli de tre resterande mittfältarna. Då varken Sergio León eller Oriol Riera spelade senast blir de förmodligen de som kommer starta matchen som anfallare. Troligtvis väljer tränare Vasiljevic att fortsätta med en 4-4-2 uppställning men han har spelarmaterialet för en 3-5-2:a, återstår att se vad han väljer att göra. Nedan de 19 spelare som kallats.Mario, SiriguDavid García, Oier, Unai García, Fuentes, Clerc, Vujadinovic, Buñuel.Causic, Torres, Berenguer, Mérida, De las Cuevas, Imanol García, Olavide.Sergio León, Oriol Riera, KenanVillarreal slutade på en riktigt fin fjärdeplats i La liga förra säsongen vilket innebar kval till Champions Leauge men i augusti blev det omgående respass mot Monaco. Man fick istället sikta in sig på Europa Leaugespel och det gick desto bättre. Man tog sig vidare från gruppspelet efter att ha kommit tvåa i gruppen efter turkiska Osmanlinspor. I sextondelsfinalen blev man lottade mot Roma och efter 0-4 på hemmaplan i den första matchen räckte inte 0-1 segern i Italien långt. Fokusering på ligan istället och i senaste omgången hade man självaste Real Madrid i brygga. 2-0 efter 56 minuter blev till slut 2-3 efter att Real fått igång maskineriet.Enligt medierna (Periodico Mediteráneo) var det domaren som hjälpte huvudstadslaget till vinsten genom en tveksam straff men Villarreals målvakt, Andres Fernandéz, (tidigare i Osasuna) gjorde även en tavla på 2-3 målet. Tränare Fran Escribá har inför matchen mot Osasuna ordentligt med skadeproblem i truppen då hela fem spelare är borta. Förstemålvakten Asenjo tvingades bryta senast mot Real och utöver det är två spelare i varje lagdel borta. Totalt alltså sju då Mario och Bruno båda är avstängda efter fem gula kort. Escribá har tvingats kalla tre spelare från B-laget (ses med kursiv stil nedan) till morgondagens match.Andrés, BarbosaRukavina, Costa, Álvaro, Musacchio, Víctor Ruiz, Bonera.Rodrigo, Trigueros, dos Santos, Soriano, Castillejo, Larrea, RabaSoldado, Bakambu, Santos Borré, Mario GonzálezFörsta mötet lagen emellan denna säsong är inte mycket att komma ihåg för en Rojillo. Osasuna gjorde inte ett av sina bättre framträdanden medan allt verkade flyta för Villarreal. Efter 39 minuter stod det 3-0 och i den allra sista minuten kunde gästerna reducera till 3-1 på straff vilket också blev slutresultatet.Kanske har man en bättre chans nu! På sin hemmaplan med publiken i ryggen mot en, skademässigt, ordentligt sargad gul ubåt. Är det i morgon man skall ta sin första seger på hemmaplan? Ja man kan nog säga att man har hyffsad chans men samtidigt känns det inte riktigt som att Osasuna ställer upp med sitt allra bästa lag. Då man måste utnyttja hela truppen på grund av tre matcher denna vecka känns det inte riktigt som man har det vassaste laget. Men man skall aldrig säga aldrig! Noterbart är att matchen sänds live på TV3 Sport HD vilket jag får för mig en hel del har gratis i sina TV-abonnemang.La liga Santander, omgång 25El Sadar, Pamplona, Navarraonsdag 1:a mars19.30José Luis González GonzálezTV3 Sport HDrojadirecta.me, hahasport.com, arenavision.in, viaplay: osasuna.es, noticiasdenavarra.com, navarrasport.com, navarra.com, villarrealcf.es

0 KOMMENTARER 270 VISNINGAR 0 KOMMENTARER270 VISNINGAR PEDRO VON UNGE

2017-02-28 21:45:00

ANNONS:

Fler artiklar om Osasuna

Osasuna

2017-02-28 21:45:00

Osasuna

2017-02-26 15:00:00

Osasuna

2017-02-25 15:30:00

Osasuna

2017-02-20 19:00:00

Osasuna

2017-02-19 21:30:00

Osasuna

2017-02-18 18:30:00

Osasuna

2017-02-15 18:30:00

Osasuna

2017-02-11 23:55:00

Osasuna

2017-02-10 20:00:00

Osasuna

2017-02-08 18:00:00

ANNONS:

Ännu ingen seger på hemmaplan för Osasuna denna säsong och under onsdagen gör man sitt 13:e försök att ta tre poäng på El Sadar. För motståndet står ligasexan Villarreal som i den senaste omgången höll på att fälla den stora elefanten Real Madrid.Osasuna inledde riktigt bra borta mot Espanyol men åkte på ett baklängesmål i den 17:e minuten. Strax efter det fick man ett rött kort och spelade närmare 60 minuter med tio man. Det blev för mycket och hemmalaget kunde komfortabelt spela hem de tre poängen efter 3-0.Osasuna reser under lördagen till Katalonien och Barcelona för att ta sig an Espanyol. Det blir den första matchen av tre denna vecka och om sju dagar kan Osasunas chanser till överlevnad vara helt borta. Den kommande veckan blir väldigt avgörande och inleds alltså mot Espanyol.Under den gångna veckan kom ny information i utredningen, som i medierna kallas ”El caso Osasuna”. Domare Otamendi som under de två senaste åren hållit i denna utredning har kommit fram till att det finns 18 personer att väcka åtal emot.Ett ineffektivt Osasuna hade inte mycket att komma med under söndagskvällen när man gästade Celta Vigo. Hemmalaget kunde spela på en tidig ledning och sedan avgöra med två mål inom loppet av två minuter strax innan full tid.Osasuna reser under lördagen till Galicien och Vigo för att ta sig an tioplacerade Celta Vigo. Man har inte vunnit i ligan på över fyra månader men kanske kan man lyckas ta viktiga poäng mot ett Celta som så sent som i torsdags spelade Europa League fotboll.Denna upplaga av ”mitt i veckan” tar självklart upp Tano Bonnins skada i matchen mot Real Madrid, tankar och funderingar kring framtiden, unga Osasunasupportrar från Uganda och resultatet av hur La liga slutar denna säsong.Osasuna gjorde återigen en riktigt bra första halvlek under lördagskvällen då serieledarna Real Madrid kom på besök och man hade 1-1 efter de första 45 minuterna. Under den andra halvleken var dock huvudstadslaget numret större och kunde ta hand om de tre poängen efter att ha gjort ytterligare två mål.Serieledarna Real Madrid besöker Pamplona under lördagskvällen och skall enligt alla konstens regler ta en enkel trepoängare mot jumbon Osasuna. Men man har haft problem på El Sadar genom åren och kanske är det inte lika enkelt som tabellen visar.I denna veckas ”mitt i veckan” tittar vi som vanligt på vad som händer kring truppen och klubben från Pamplona. En kortare presentation av det senaste nyförvärvet, skadade spelare, den nya gräsmattan och landslagsuttagningar är några av ämnena som tas upp.