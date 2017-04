2017-04-09 18:30

Osasuna - CD Leganés



Inför: Nytt försök på hemmaplan

Efter att ha tagit sin andra seger för säsongen i onsdags gästas Osasuna av Leganés under söndagen. Man gör det inför sin hemmapublik på El Sadar och skulle väldigt gärna vilja spräcka nollan i hemmavinst kolumnen. Är det på 16:e försöket det kommer ske?





Med segern i onsdags tog man bort risken att bli sämsta lag poängmässigt genom tiderna då man nu har en poäng mer är Sportings 13 från säsongen 97/98. Det blev totalt 20 raka matcher utan vinst vilket är tre färre än Sportings 23 från 97/08 och därmed klarade man sig från det bottenrekordet också. Nu handlar det om att ta en hemmaseger för att inte bli det lag som aldrig vunnit hemma på en hel säsong. Och varför skulle den inte redan kunna komma i morgon? Tack vare segern senast lär självförtroendet hos spelarna fått sig en knuff i rätt riktning och är det något de vill så är det att få ge hemmapubliken en seger efter denna långa och tragiska säsong. Vi får helt enkelt se om flytet håller i sig eller om vi måste vänta ytterligare fem månader.



CA Osasuna



I truppen är det självklart lite muntrare miner efter trepoängaren mot Alavés och kikar man på skadeläget ser det även där lite bättre ut. Under torsdagen friskförklarades Nikola Vujadinovic och Roberto Torres och dessutom blev Fran Mérida spelbar då han var avstängd senast. Tre spelare att tillgå alltså och då det är en vecka med tre omgångar som skall avverkas vill tränare Vasiljevic försöka snurra på spelarna så gott han kan. Mot Alavés plockades en del Osasuna B spelare upp av samma anledning. Trots detta är fortsatt åtta spelare skadade vilket helt klart tär på en lite trupp som Osasunas.



Fyra ändringar i den uttagna truppen när man jämför med matchen senast mot Alavés och Vasi valda att presentera 19 spelare efter lördagens träning som hölls på El Sadar. En spelare skall bort och frågan är om det blir någon från Osasuna B eller någon som nyligen varit skadad. Nauzet Pérez ersatte Mario Fernandez och övriga tre som tog plats i truppen var de som beskrevs ovan. De båda Osasuna B spelarna Iván Márquez och Luis Perea fick alltså inte chansen igen men kommer med säkerhet få det i framtiden. Nedan den 19-mannatrupp som Vasi presenterade efter lördagens träning.



Målvakter: Nauzet Pérez, Sirigu.

Försvarare: David García, Oier, Fuentes, Clerc, Vujadinovic, Aitor Buñuel

Mittfältare: Causic, Torres, Berenguer,

Anfallare: Sergio León, Oriol Riera, Rivière, Kenan





CD Leganés



Leganés gör sin första säsong i La liga och har som nykomling gjort det riktigt bra hittills. Förra säsongen slutade man på den direktkvalificerande andraplatsen i segundan, en poäng efter Alavés. Man håller för tillfället till i de lägre regionerna av tabellen (17:e plats) och kämpar för att hålla sig kvar. Med fem poäng ner till Sporting Gijon på 18:e platsen har man fortsatt en bra chans att klara sig men med åtta omgångar kvar kan allting hända. Det gäller för Madridlaget att fortsätta hålla avståndet till de sista tre och mot jumbon Osasuna lär man göra allt för att ta de tre poängen och fortsätta att jaga överlevnaden.



Legenés kommer senast från hemmaderbyt mot Real där man lyckades oroa en del när man gjorde två mål vid ställningen 0-3, men serieledarna blev för starka och kunde vinna matchen med 2-4. I de fyra matcherna innan dess är man obesegrad efter tre oavgjorda (Sociedad, Nahib El Zhar ett frågetecken medans mittfältaren Omar Ramos är friskförklarad efter en sträckning. Någon uttagen trupp från Madridlaget har tyvärr inte hittats vid tidpunkten för denna införrapport.





Osasuna har blandade resultat mot Leganés under det två senaste säsongerna som man mötts i segundan. Två vinster, en oavgjord och en förlust är facit och noterbart är att man bara tappat poäng på bortaplan. Två hemmavinster alltså vilket känns bra inför morgondagens möte. Den första matchen lagen emellan denna säsong slutade med en vinst för Legenés med 2-0. Det var för övrigt Caparros första match som tränare och Osasuna gjorde inte en av sina bättre insatser.



Förhoppningsvis kan man göra en bättre insats i morgon och det tror jag man kommer göra. Tre viktiga spelare är tillbaka efter skada och dessutom har man en seger i ryggen vilket nog kan hjälpa till en del. Psykologiskt borde man vara starkare efter onsdagens trepoängare och vi får hoppas det syns i spelet. Men man får se upp för Legenés som är ett kontringstarkt lag med kvicka anfallare. Det lär inte bli lätt men man borda ha en god chans till tre poäng, ja åtminstone ett kryss.



Vad: La liga Santander, omgång 31

Var: Estadio El Sadar, Pamplona, Navarra

När: söndag 9:e april

Tid: 18.30

Domare: Daniel Ocón Arraiz

TV: Viasat Fotboll

Stream: rojadirecta.me, hahasport.com, arenavision.in, viaplay



¡AUPA OSASUNA!



2017-04-08 19:30:00

