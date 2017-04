2017-04-26 19:30

Barcelona - Osasuna



Inför: Osasuna besöker Camp Nou

Osasuna reser till Katalonien för att ta sig an de bolltrillande topplaget Barcelona. Det lär inte bli någon lätt uppgift och skadesituationen i truppen gör det definitivt inte lättare. Fem spelare från Osasuna B har rekryterats till morgondagens match för att få ihop en matchtrupp.





Denna omgång kan helt avgöra Osasunas framtid då laget även matematiskt kan förlora chansen till överlevnad. Om Osasuna förlorar mot Barcelona, vilket de troligtvis gör, och Leganés samtidigt vinner hemma mot Las Palmas (matchen startar 20.30) skiljer det 12 poäng mellan lagen vilket är samma antal poäng som finns kvar att spela om efter denna omgång. Att Osasuna skulle vinna sina fyra resterande matcher samtidigt som Legenés skulle förlora alla sina känns otroligt och därmed skulle segundaspel till nästa säsong vara bokat och klart.



CA Osasuna



Skadesituationen blev inte bättre efter lördagens match mot Sporting. Ivan Márquez från Osasuna B redan till söndagens träning. Márquez har tidigare under säsongen gjort totalt sju matcher varav tre i Copa del Rey. Hela sex ordinarie försvarsspelare borta alltså, se hela skadelaget



Tre av dem är försvarare och den mest erfarne av dem är 19-årige Aitor Buñuel som totalt gjort 724 minuter i La liga denna säsong, dessutom har han spelat fyra hela CdR-matcher. Den tredje är Jhon Steven som senast mot Sporting gjorde La ligadebut då han ersatte skadade Vujadinovic. Kike Barja och Miguel Olavide är de två spelarna som också tog plats i den 19-mannatrupp som Vasi presenterade under tisdagen. 19 man varav tre målvakter då



Målvakter: Mario, Nauzet Pérez, Sirigu

Försvarare: Oier (4), Fuentes (4), Clerc, Iván Márquez (4), Buñuel, Steven

Mittfältare: Causic (4), Torres, Tienza, Jaime, Mérida, De las Cuevas, Barja, Olavide.

Anfallare: Sergio León, Kenan (4)









En specialtröja har tagits fram inför mötet mot Barcelona.



Inför bortamatchen mot Barcelona har Osasuna tvingats ta fram en speciell matchtröja. Det visar sig att varken det röda hemmastället eller det gröna bortastället fungerar mot Barcelonas blålilarandiga tröjor. Det är det producerande Tv-bolaget som bett om en annan färg och som ni kan se här ovan blev färgen orange. Osasuna, som inte har någon sponsor på bröstet, passade även på att trycka upp den numera välkända haschtagen #OsasunaNuncaSeRinde# (Osasuna ger aldrig upp).



Efter dagens träning uttalade sig tränare Vasiljevic om morgondagens match och sa då bland annat.



”Vi måste gå ut och tävla, utan rädsla. Vi vet vilken kvalité vi kommer att få möta och vi kommer försöka hitta eventuella misstag som kan dyka upp, för vi vet ju att de har en god dynamik och spelar väldigt bra. Vi måste visa stolthet och ha en seriös inställning. Vi har spelat mot topplagen och det har inte varit så stor skillnad taktikmässigt. Vi vet hur vi skall spela taktiskt. Det gör detsamma om vi spelar press spel eller faller tillbaka, för de har nycklarna till alla situationer. Vi måste vara beredda på det höga bollinnehavet som Barcelona har när de spelar. Det kommer inte bli vackert, men det är en match som berör oss alla och vi kommer att kämpa”



På frågan om det finns en plan för att stoppa



- Vi har pratat om att vi är tvungna att ha en plan mot Messi, och spelarna tycker vi skall ta med handbojor och pistoler… När Messi är inspirerad är han ett geni. Han kan vara lite frånvarande och så plötsligt blixtrar han till och gör precis vad han vill. Han är nummer ett!





FC Barcelona



Sju omgångar av Liga Santander avgörs under april månad vilket ungefär är tre omgångar fler än vanligt. Ett tufft schema för samtliga lag som troligtvis beror på att landslags och europacupspel skall klämmas in under säsongen. För Barcelonas del kom även två avgörande matcher i Champions Leauge och då pratar vi nio matcher på 27 dagar vilket i snitt är en match var tredje dag. Kanske är detta t.o.m. lite för hårt matchande även för ett lag som Barcelona, trots sin breda trupp och sina många lovande spelare. Sju av de nio matcherna är spelade och facit kunde varit bättre då man vunnit fyra, spelat en oavgjord och förlorat två.



Efter uttåget ur Champions Leauge med totalt 3-0 över 180 minuter mot Juventus under förra veckan skulle toppstriden i Liga Santander avgöras i söndags med ett El Classico. Det skilde tre poäng mellan de båda topplagen och skulle Barcelona hänga på och fortsatt ha en chans till ligasegern var det bara vinst som gällde. Med tio sekunder kvar av de två tilläggsminuterna kunde en viss



Inför mötet med jumbon Osasuna lär man inte direkt toppa sitt lag och tränare Luis Enrique lär nog försöka sätta ihop en startelva där han vilar de bästa inför sluttampen av ligan. Under måndagen uttalade sig tränaren och sa då bland annat:



“Det finns inga lätta motståndare. Osasuna kommer att vara farliga, och spelet mot slutet av säsongen är alltid farligare, särskilt mot lag i botten av tabellen. Att vinna på Bernabéu var en viktig moralboost och vi hoppas den segern kan stimulera oss framöver. I morgon förväntar jag mig Camp Nou, som hela säsongen, full med folk som jublar. Känslan inför slutet av säsongen är att vi båda (Real Madrid, reds anm.) kommer få det tufft. Det kommer bli överraskningar och resultat som ingen förväntat sig”.



Någon uttagen trupp har inte hittats vid publiceringen av denna införrapport men det kommer med säkerhet Barcelonaredaktionen här på Svenska fans att bjuda på.





Sju lag vet redan hur det är att släppa in fyra eller fler mål mot Barcelona på Nou Camp denna säsong. Betis och Sporting släppte bägge in sex medans Las Palmas och



Ja, som ni säkert förstår är Nou Camp inte en av Osasunas favoritarenor. Senast Pamplonalaget besökte den mäktiga arenan var i mars 2014 och då skrevs förlustsiffrorna till 7-0. Gången innan dess slutade det 5-1 och i Copa del Rey mötet i januari 2012 blev det 4-0. Mötet i september 2011, som undertecknad bevittnade på en av Stockholms sportbarer, slutade med pinsamma 8-0 och vill det sig riktigt illa kan det dra iväg även denna gång. Den senaste gången Osasuna vann på Nou Camp var i den näst sista omgången av säsongen 08/09. Pandiani blev den ende målskytten och undertecknads enda besök på Barcelonas hemmaarena slutade alltså med en bortavinst.



Om det slutar med samma siffror som vid senaste mötet eller som i september 2011 återstår att se men ett som är klart är att Osasuna kommer göra allt för att inte förnedras helt och hållet. Frågan är väl egentligen bara om man kommer lyckas med det.



Vad: La liga Santander, omgång 34

Var: Camp Nou, Barcelona, Katalonien

När: onsdag 26:e april

Tid: 19.30

Domare: José Luis Munuera Montero

TV: Viasat Fotboll och Viasat Ultra

Stream: rojadirecta.me, hahasport.com, arenavision.in, viaplay



¡AUPA OSASUNA!



2017-04-25 22:30:00

