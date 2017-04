2017-04-30 12:00

Det är fyra år och tre månader sedan Deportivo senast besökte Pamplona.

Inför: Osasuna – Deportivo

Osasuna gästas av Deportivo under söndagsförmiddagen och gästerna kan säkra sitt kontrakt i La liga vid en eventuell vinst. För Osasuna handlar det om stolthet och professionalism och att inte gräva ner huvudet i sanden trots att man redan är klara för segundan till nästa säsong.





Med fyra omgångar kvar av säsongen känns det kanske som att det inte finns mycket att spela för men som



CA Osasuna



Efter onsdagens överkörning av Barcelona tog man träningsledigt under torsdagen men har samlats både fredag och lördag. Idag tog träningen plats på El Sadar inför stängda dörrar och Vasiljevic har fortsatt en hel del spelare skadade vilket innebär att han nog har lite av ett huvudbry när han skall ta ut truppen.



Inför morgondagens match uttalade sig tränare Vasiljevic och sa då bland annat.



”De är komplicerade dagar just nu, men det är vad det är. Vi hade chansen att fortsatt ha en chans till att överleva mot Sporting, det var den avgörande matchen. Efter matchen mot Barcelona och resultaten, är det svåra dagar för Osasunismo, för laget och för klubben. I de kommande fyra matcherna måste vi visa stolthet och professionalism, veta hur vi skall uppträda och kämpa. Morgondagens motståndare är svåra, de har fördelen att vara ett lag som fortfarande kämpar för överlevnad och kan matematiskt klara det i morgon. Vi spelar inför våra fans och vi måste ge allt. Det är steg bakåt att degraderas, så är det, men det är också ett steg bakåt för att gå vidare, och för att fortsätta utvecklas”.



Målvakter: Nauzet Pérez, Sirigu.

Försvarare: J. Flaño, Oier, Fuentes, Clerc, Buñuel, Steven.

Mittfältare: Causic, Torres, Berenguer, Tienza, Jaime, Mérida, De las Cuevas, Olavide

Anfallare: Sergio León,





RC Deportivo la Coruña



Deportivo har blandat och gett denna säsong. Å ena sidan daskar man till Barcelona med 2-1 på hemmaplan samtidigt som förlorar mot bottenkonkurrenten Leganés med 4-0. Upp och ner med andra ord och för tillfället ligger man på en 16:e plats sju poäng före Sporting som under fredagen förlorade mot



Man spelar alltså för att klara kontraktet vilket nog väger en hel del tyngre, motivationsmässigt, än bara stolthet och professionalism och det skall bli intressant att se hur man väljer att ta sig an matchen. Den före detta Osasunaspelaren Alejandro Arribas (2012 – 2014) som idag tillhör Deportivo uttalade sig under fredagen och sa då bland annat:



”Vi har en väldigt viktig match mot en rival som inte har något att spela för men på deras hemmaplan är det komplicerat. Folk tror att det kommer att bli lätt, men inte alls, det kommer att bli tufft. Att undvika nedflyttning var en omöjlig uppgift för dem, men de har fortsatt att spela på samma sätt och på deras hemmaplan är de starka. De har inte blivit en säsong som alla förväntade sig, inte för fansen, inte för spelarna och inte heller för de två tidigare tränarna som passerat. Man har inte uppfyllt de mål man satte upp och samma frustration som de har finns även hos oss”.



I truppen ser skadeläget riktigt okej ut och tränare Pepe Mel måste avvara Pedro Mosquera och Joselu som båda är långtidsskadade men även försvararen Sidnei som också han är borta för skada. Nedan den 19-mannatrupp som Pepe Mel presenterade under lördagen.



Målvakter: Lux, Tytón, Roef

Försvarare: Juanfran, Navarro, Albentosa, Arribas, Laure, Luisinho, Nacho

Mittfältare: Bergantiños, Colak,

Anfallare: Morena, Andone, John



Båda lagen kommer senast från två kraftiga förnedringar då Deportivo förlorade mot



Vad: La liga Santander, omgång 35

Var: El Sadar, Pamplona, Navarra

När: söndag 30:e april

Tid: 12.00

Domare: Alejandro José Hernández Hernández

TV: Viasat Sport

Stream: rojadirecta.me, hahasport.com, arenavision.in, viaplay



¡AUPA OSASUNA!



¡AUPA OSASUNA! Kanske en pik till omklädningsrummet där alla inte känt samma stolthet som honom, men stolthet och professionalism är två tunga anledningar till varför man skall kämpa ända in i kaklet. Men ekonomiskt finns det också en hacka att tjäna då ”bidragen” från TV-rättigheterna skiljer sig beroende på vilken plats man hamnar på. 18:e platsen ger närmare 1 miljon € mer än jumboplatsen, så visst finns det anledning att fortsätta kämpa.Efter onsdagens överkörning av Barcelona tog man träningsledigt under torsdagen men har samlats både fredag och lördag. Idag tog träningen plats på El Sadar inför stängda dörrar och Vasiljevic har fortsatt en hel del spelare skadade vilket innebär att han nog har lite av ett huvudbry när han skall ta ut truppen. Som det ser ut just nu så finns det några frågetecken där bland annat Vujadinovic och Berenguer skulle kunna ta en plats precis som Javier Flaño som ju varit skadad sedan den augusti 2016. De två sistnämnda kom också med i matchtruppen och till denna match valde Vasi att kalla upp tre spelare från Osasuna B vilket var två mindre än senast mot Barcelona. Längre ner kan den uttagna trupp som Vasi valde att kalla, ses.Inför morgondagens match uttalade sig tränare Vasiljevic och sa då bland annat.”De är komplicerade dagar just nu, men det är vad det är. Vi hade chansen att fortsatt ha en chans till att överleva mot Sporting, det var den avgörande matchen. Efter matchen mot Barcelona och resultaten, är det svåra dagar för Osasunismo, för laget och för klubben. I de kommande fyra matcherna måste vi visa stolthet och professionalism, veta hur vi skall uppträda och kämpa. Morgondagens motståndare är svåra, de har fördelen att vara ett lag som fortfarande kämpar för överlevnad och kan matematiskt klara det i morgon. Vi spelar inför våra fans och vi måste ge allt. Det är steg bakåt att degraderas, så är det, men det är också ett steg bakåt för att gå vidare, och för att fortsätta utvecklas”.Nauzet Pérez, Sirigu.J. Flaño, Oier, Fuentes, Clerc, Buñuel, Steven.Causic, Torres, Berenguer, Tienza, Jaime, Mérida, De las Cuevas, OlavideSergio León, Kenan Kodro Deportivo har blandat och gett denna säsong. Å ena sidan daskar man till Barcelona med 2-1 på hemmaplan samtidigt som förlorar mot bottenkonkurrenten Leganés med 4-0. Upp och ner med andra ord och för tillfället ligger man på en 16:e plats sju poäng före Sporting som under fredagen förlorade mot Villarreal . Man har flirtat med nedflyttningsstecket hela säsongen men enligt mig är man ett allt för starkt lag och kommer inte bli inblandad i någon bottenstrid. Och kan man ta sin andra bortaseger för säsongen mot Osasuna under söndagen har man dessutom försäkrat sig om fortsatt La ligaspel till nästa säsong.Man spelar alltså för att klara kontraktet vilket nog väger en hel del tyngre, motivationsmässigt, än bara stolthet och professionalism och det skall bli intressant att se hur man väljer att ta sig an matchen. Den före detta Osasunaspelaren(2012 – 2014) som idag tillhör Deportivo uttalade sig under fredagen och sa då bland annat:”Vi har en väldigt viktig match mot en rival som inte har något att spela för men på deras hemmaplan är det komplicerat. Folk tror att det kommer att bli lätt, men inte alls, det kommer att bli tufft. Att undvika nedflyttning var en omöjlig uppgift för dem, men de har fortsatt att spela på samma sätt och på deras hemmaplan är de starka. De har inte blivit en säsong som alla förväntade sig, inte för fansen, inte för spelarna och inte heller för de två tidigare tränarna som passerat. Man har inte uppfyllt de mål man satte upp och samma frustration som de har finns även hos oss”.I truppen ser skadeläget riktigt okej ut och tränaremåste avvaraochsom båda är långtidsskadade men även försvararensom också han är borta för skada. Nedan den 19-mannatrupp som Pepe Mel presenterade under lördagen.Lux, Tytón, RoefJuanfran, Navarro, Albentosa, Arribas, Laure, Luisinho, NachoBergantiños, Colak, Carles Gil , Guilherme, Bruno Gama , BorgesMorena, Andone, JohnBåda lagen kommer senast från två kraftiga förnedringar då Deportivo förlorade mot Real Madrid med 6-2 och Osasuna fick resa hem från Barcelona med 7-1 i bagaget. Det borde därför vara två revanschsugna lag som tar El Sadar i besittning i morgon förmiddag men vem av dem som drar det längsta strået är lite ovisst. Dock tror jag att Deportivo har mer att spela för då man alltså kan säkra kontraktet till nästa säsong, och vad bättre läge kan man få än att få möta jumbo då. Källor: osasuna.es, noticiasdenavarra.com, navarrasport.com, navarra.com, rcdeportivo.es

2017-04-29 22:30:00

