2017-01-03 19:00

Osasuna - Eibar



De sista detaljerna finslipades under kvällens träning

Inför: Osasuna – Eibar i Copa del Rey

För fjärde gången denna säsong drabbar Osasuna och Eibar samman då man redan mötts i två träningsmatcher och en ligamatch. Denna gång gäller det två matcher i Copa del Rey och den första av dessa spelas alltså under tisdagskvällen i Pamplona.





Med andra ord kommer det bli en hel del fotboll under den närmaste tiden och en stor fördel för de lag med breda trupper som kan använda sig av spelare som kanske inte riktigt tar plats i förstaelvan men som ändå håller en hög klass. På så sätt kan man vila spelare och samtidigt vara starka i ligaspelet som spelas parallellt. Januari månad är ju även den månad som transferfönstret håller öppet och klubbarna skall göra sina eventuella spelarbyten inför fortsättningen av säsongen. I Osasunas fall är man på jakt efter ett antal spelare och rykten kring dessa kan läsas HÄR .





CA Osasuna



För Osasuna har Copa del Rey inte varit någon turnering man kommit särskilt långt i genom åren och som oftast känns det mest som att man luftar de spelare som fått lite speltid under säsongen. Man har väl inte heller, genom åren, haft den där breda truppen med genomgående hög klass på spelarmaterialet som kunnat mäta sig med storklubbarna. Som bäst tog man sig till final säsongen 04/05 mot



Inför mötet mot Imanol Garcia och Oier Sanjurjo är tillbaka och tränar med truppen efter att ha varit skadade. Dock är fortsatt Miguel de las Cuevas och Fran Mérida båda borta på grund av skador de drog på sig i matchen mot Granada.



Inför dagens kvällsträning talade tränare Caparrós med pressen och då framkom att även, målskytten senast, Jaime Romero är skadad. Han har känningar i höger baksida lår och kommer inte komma till spel. För övrigt trodde Caparrós att det skulle bli en tuff match och menade på att de två dagarna med vila hade gjort gott, något som medierna i Navarra retat sig på då både Eibar och





SD Eibar



För Eibar, som gör sin tredje raka säsong i den högsta ligan, har cupspelet inte varit speciellt framgångsrikt genom åren. Som bästa har man tagit sig till åttondelsfinal och skulle man slå ut Osasuna i de kommande två mötena har man tagit sig till kvartsfinal vilket i så fall skulle vara det längsta man kommit i Copa del Rey, någonsin. En ordentlig sporre alltså för det lilla laget från Baskien som innan mötet mot Osasuna slog ut Sporting Gijon med totalt 5-2. I ligaspelet har man spelat två oavgjorda matcher innan juluppehållet och man ligger för närvarande på en mycket fin åttondeplats i tabellen.



Till skillnad mot Osasuna så har Eibar tränat på riktigt bra och faktiskt tränat varje dag sedan man återförenades den 29:e efter julledigheten. Truppen dras med ett par skador och målvakten tillika Osasunabekantingen Asier Riesgo är på bättringsvägen efter en skada han ådrog sig mot Dani Garcia lär dock inte komma till spel och inte heller de båda försvararna Iván Ramis och Juncá som får vänta ytterligare ett tag innan de är helt friska. Även anfallaren Sergi Enrich uteblir på grund av skada. Tränare Mendilibar valde att ta ut följande trupp inför cupmötet mot Osasuna.



Målvakter: Yoel, Riesgo

Försvarare: Capa, Arbilla, Dos Santos, Gálvez, Lejeune, Luna

Mittfältare: Fran Rico, Escalante, Rivera, Adrian, Peña, León, Inui

Anfallare: Bebé, Nano, Kike Garcia





Totalt har dessa två lag redan mötts tre gånger denna säsong. Inför säsongen, en vecka innan ligan drog igång den 19:e augusti, möttes man i en träningsmatch där Eibar drog det längsta strået och vann med 0-1. Andra mötet skedde i oktober när Osasuna besökte Ipurua och kunde ta sin första och enda seger hittills i ligaspelet då man först vände 1-0 till 1-2 och sedan 2-2 till 2-3. Cirka en månad senare var det dags igen då man under ett landslagsuppehåll passade på att möta varandra igen för att hålla igång matchtempot och den gången vann Osasuna enkelt med 4-0. Tre möten spelade och ytterligare tre till skall alltså spelas.



Alltid svårt att sia om hur det skall gå i sådana här cupmöten. Dels vet man inte med vilken inriktning de båda lagen ser på turneringen och vilken vilja man har att verkligen vinna och ta sig vidare. Dels har man nyligen haft ett speluppehåll på närmare två veckor och därmed är det svårt att veta hur formen ser ut. Men om vi utgår från att båda lagen vill vinna och ta sig vidare får jag en känsla av att gästande Eibar är snäppet bättre än Osasuna för tillfället. Samtidigt hävdar en del spelare i hemmalaget att man fått energi och bättre självkänsla efter vinsten mot Granada och att det skulle kunna lyfta laget. Vi får verkligen hoppas att det stämmer för är det något som Osasuna behöver så är det att få känna segerns sötma.



Vad: Copa del Rey, åttondelsfinal, match 1

Var: El Sadar, Pamplona, Navarra

När: tisdag 3:e januari

Tid: 19.00

Domare: José Luis González González

TV: Viasat väljer att visa Valencia –

Stream: rojadirecta.me, hahasport.com, arenavision.in, viaplay



¡AUPA OSASUNA!



2017-01-02 21:30:00

