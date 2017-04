2017-04-15 18:30

Atlético - Osasuna



Senaste mötet i Madrid lagen emellan spelades i september 2013.

Inför: Osasuna gästar ligatrean

Osasuna har för tillfället vind i seglen då man kommer med två raka segrar i bagaget. Något som inte skett sedan man i juni förra året tog fem raka segrar i slutet av säsongen. Men mot Atlético lär man få bekänna färg då motståndet helt enkelt är ett antal snäpp bättre.





Med sju omgångar kvar finns det 21 poäng att kriga om och det som ger ett litet hopp i mörkret är att man tar sig an både Granada (omgång 37) och Sporting (omgång 32) hemma på El Sadar. Skulle man kunna finna tillbaka till sitt stabila hemmaspel finns chansen att klättra i tabellen. Även 16:e placerade





CA Osasuna



I Osasuna har skadeläget förbättrats något under veckan och Jaime Romero är nu tillbaka i truppen. Till förra veckans match mot Leganés kom ju även



Inför matchen mot Atlético har truppen tränat på som vanligt och under torsdagen vässade man försvarsarbetet ordentligt då även långtidsskadade Javier Flaño kunde ses träna med truppen. Vasi förväntar sig med säkerhet ett hårt tryck från hemmalaget och ville därför lägga lite extra tid på försvararbetet. Under fredagen hölls träningen på El Sadar inför stängda dörrar och efter densamma presenterade Vasi de 19 spelare han tagit ut i matchtruppen. Vid 15-tiden satte sig sedan truppen på bussen som tog sikte mot huvudstaden Madrid. Nedan den uttagna 19-mannatruppen.



Målvakter: Nauzet Pérez, Sirigu.

Försvarare: David García, Oier, Fuentes, Clerc, Vujadinovic, Aitor Buñuel.

Mittfältare: Causic, Torres, Berenguer, Tienza, Jaime, Mérida, De las Cuevas, Olavide.

Anfallare: Sergio León, Oriol Riera, Kodro





Atlético Madrid



Atlético kommer senast från Champions Leugespel hemma på Vicente Calderón då man i onsdags tog emot förra årets



Inför lördagens drabbning mot jumbon Osasuna lär tränare Simeone förmodligen vila ett antal spelare då man redan i nästa vecka spelar returen mot Leicester. Och man lär heller inte behöva ställa upp sitt bästa lag mot ett Osasuna som ju inte direkt rosat marknaden. Hur Simeone väljer att göra är oklart men jag tror nog han kommer försöka vila så många han kan i förstauppställningen. Den karismatiske tränaren har till stor del en hel trupp att tillgå men det finns några frågetecken kring de spelarna som varit skadade. Däremot kommer inte Jorge Resurrección Merodio, mer känd som Koke, till spel då han samlat på sig fem gula kort och är avstängd. Någon uttagen trupp kunde inte hittas vid tidpunkten för denna införrapports publicering.





Två lag i vitt skilda lägen i ligan. Atlético krigar fortsatt om tredjeplatsen med Sevilla och är faktiskt bara sju poäng efter ligatvåan



Senast Osasuna tog poäng mot Atlético i Madrid var i augusti 2011 då man lyckades spela 0-0, senaste vinsten kom i april 2009. Det första mötet lagen emellan denna säsong vann Atlético med 0-3. Nä, det här kommer att bli en stabil vinst för hemmalaget i jakten på en Champions Leaugeplats till nästa år. Med sitt stabila försvar lär inte Osasuna kunna göra något framåt och sedan handlar det bara om hur effektiva hemmalaget kommer att vara framåt. Förmodligen bra mycket effektivare än mot Leicester senast.





Vad: La liga Santander, omgång 32

Var: Estadio Vicente Calderón, Madrid, Madrid

När: lördag 15:e april.

Tid: 18.30

Domare: Mario Melero López

TV: Viasat Fotboll

Stream: rojadirecta.me, hahasport.com, arenavision.in, viaplay



¡AUPA OSASUNA!



Källor: osasuna.es, noticiasdenavarra.com, navarrasport.com, navarra.com, atleticodemadrid.com För första gången denna säsong har Osasuna tagit två raka segrar vilket vi alltså inte sett tidigare denna säsong. Till slut kom också den mycket efterlängtade första hemmasegern som alltså kom i det 16:e försöket. Med detta är man inte längre hotad av La ligas olika bottenrekord som sämsta lag någonsin vilket känns bra. Förutsättningarna för överlevnad finns fortfarande matematiskt då man för tillfället bara är tre respektive fem poäng efter de båda lagen ovanför sig (Granada och Sporting). Tyvärr är det dock hela tio poäng upp till överlevnadsplatsen (Leganés) men skall man fortsatt ha en chans måste nog Madridlaget rasa ihop helt.Med sju omgångar kvar finns det 21 poäng att kriga om och det som ger ett litet hopp i mörkret är att man tar sig an både Granada (omgång 37) och Sporting (omgång 32) hemma på El Sadar. Skulle man kunna finna tillbaka till sitt stabila hemmaspel finns chansen att klättra i tabellen. Även 16:e placerade Deportivo kommer på besök till Navarra vilket borde vara en hyfsad bra chans till en trepoängare. Tar man sig en titt på Leganés sista sju matcher visar det sig att de har ett klart tuffare motstånd än Osasuna. Så, matematiskt finns fortfarande chansen men då måste Pamplonalaget se till att vinna de viktiga hemmamatcherna samtidigt som nykomlingen Leganés tappar rejält. Läs Svenska Fans Spanienredaktions tankar om bottenstriden HÄR I Osasuna har skadeläget förbättrats något under veckan ochär nu tillbaka i truppen. Till förra veckans match mot Leganés kom ju även Nikola Vujadinovic och Roberto Torres tillbaka så sakta men säkert fylls truppen på. Fortsatt skadade är Raoul Loé, Imanol och Unai Garcia och så den senaste skadade spelaren Manu Riviere , ja och så de fyra långtidsskadade spelarna då. Lite ljusare alltså vad det gäller skadorna och mycket ljusare vad det gäller poängskörden på sistone. Två raka segrar ger hopp och en bra stämning i omklädningsrummet enligt tränare Vasiljevic.Inför matchen mot Atlético har truppen tränat på som vanligt och under torsdagen vässade man försvarsarbetet ordentligt då även långtidsskadade Javier Flaño kunde ses träna med truppen. Vasi förväntar sig med säkerhet ett hårt tryck från hemmalaget och ville därför lägga lite extra tid på försvararbetet. Under fredagen hölls träningen på El Sadar inför stängda dörrar och efter densamma presenterade Vasi de 19 spelare han tagit ut i matchtruppen. Vid 15-tiden satte sig sedan truppen på bussen som tog sikte mot huvudstaden Madrid. Nedan den uttagna 19-mannatruppen.Nauzet Pérez, Sirigu.David García, Oier, Fuentes, Clerc, Vujadinovic, Aitor Buñuel.Causic, Torres, Berenguer, Tienza, Jaime, Mérida, De las Cuevas, Olavide.Sergio León, Oriol Riera, KodroAtlético kommer senast från Champions Leugespel hemma på Vicente Calderón då man i onsdags tog emot förra årets Premier League mästare Leicester. Med en härlig inramning kunda man vinna på en tveksamt dömd straff. Den svenske domaren Jonas Eriksson kunde lika gärna valt att dömma frispark strax utanför straffområdet men valde alltså det förstnämnda. I ligaspelet har man fem raka segrar innan man i lördags spelade 1-1 mot lokalkonkurrenten Real. Man har på senare tid tagit över tredjeplatsen i ligan och fajten med Sevilla om densamme är tuff då det bara skiljer en poäng.Inför lördagens drabbning mot jumbon Osasuna lär tränare Simeone förmodligen vila ett antal spelare då man redan i nästa vecka spelar returen mot Leicester. Och man lär heller inte behöva ställa upp sitt bästa lag mot ett Osasuna som ju inte direkt rosat marknaden. Hur Simeone väljer att göra är oklart men jag tror nog han kommer försöka vila så många han kan i förstauppställningen. Den karismatiske tränaren har till stor del en hel trupp att tillgå men det finns några frågetecken kring de spelarna som varit skadade. Däremot kommer inte Jorge Resurrección Merodio, mer känd som, till spel då han samlat på sig fem gula kort och är avstängd. Någon uttagen trupp kunde inte hittas vid tidpunkten för denna införrapports publicering.Två lag i vitt skilda lägen i ligan. Atlético krigar fortsatt om tredjeplatsen med Sevilla och är faktiskt bara sju poäng efter ligatvåan Barcelona . Och fortsätter Barca förlora matcher som de gör kan kanske även andraplatsen komma i fråga. För Osasunas del är det segundan som gäller till nästa säsong om inte ännu ett av lagets mirakel skall slå in. Och då man sparkade mirakel tränaren Enrique Martin Monreal i början av november lär ju inte det ske.Senast Osasuna tog poäng mot Atlético i Madrid var i augusti 2011 då man lyckades spela 0-0, senaste vinsten kom i april 2009. Det första mötet lagen emellan denna säsong vann Atlético med 0-3. Nä, det här kommer att bli en stabil vinst för hemmalaget i jakten på en Champions Leaugeplats till nästa år. Med sitt stabila försvar lär inte Osasuna kunna göra något framåt och sedan handlar det bara om hur effektiva hemmalaget kommer att vara framåt. Förmodligen bra mycket effektivare än mot Leicester senast.La liga Santander, omgång 32Estadio Vicente Calderón, Madrid, Madridlördag 15:e april.18.30Mario Melero LópezViasat Fotbollrojadirecta.me, hahasport.com, arenavision.in, viaplayosasuna.es, noticiasdenavarra.com, navarrasport.com, navarra.com, atleticodemadrid.com

0 KOMMENTARER 201 VISNINGAR 0 KOMMENTARER201 VISNINGAR PEDRO VON UNGE

2017-04-14 18:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Osasuna

Osasuna

2017-04-14 18:00:00

Osasuna

2017-04-09 21:45:00

Osasuna

2017-04-08 19:30:00

Osasuna

2017-04-05 23:30:00

Osasuna

2017-04-04 19:30:00

Osasuna

2017-04-01 19:30:00

Osasuna

2017-03-31 20:30:00

Osasuna

2017-03-24 21:00:00

Osasuna

2017-03-22 20:00:00

Osasuna

2017-03-18 23:45:00

ANNONS:

Osasuna har för tillfället vind i seglen då man kommer med två raka segrar i bagaget. Något som inte skett sedan man i juni förra året tog fem raka segrar i slutet av säsongen. Men mot Atlético lär man få bekänna färg då motståndet helt enkelt är ett antal snäpp bättre.Osasuna kunde under söndagen ta sin andra raka seger efter att ha vänt 0-1 mot Leganés. Sergio León blev tvåmålsskytt efter att i första halvlek kvitterat på straff och i den andra bombat in segermålet till 2-1.Efter att ha tagit sin andra seger för säsongen i onsdags gästas Osasuna av Leganés under söndagen. Man gör det inför sin hemmapublik på El Sadar och skulle väldigt gärna vilja spräcka nollan i hemmavinst kolumnen. Är det på 16:e försöket det kommer ske?Efter en riktigt bra taktiskt genomförd match kunde Osasuna ta sin andra seger denna säsong. Men det satt långt inne, inte förens i den 88:e minuten kunde Alex Berenguer göra 0-1 vilket till slut också blev slutresultatet.Osasuna reser i morgon de tio milen västerut för att ta sig an grannarna från Vitoria. De båda lagen som förra säsongen tog steget upp från Segundan har lyckats olika bra i högsta ligan och Alavés kommer helt klart göra en av sina bättre säsonger någonsin.Athletic Bilbao kunde ta ledningen redan efter tolv minuter och när man ökade på till 0-2 i slutet av den första halvleken blev uppförsbacken för lång för Osasuna. Hemmalaget kunde dock reducera med tio minuter kvar men var aldrig riktigt nära att få med sig någon poäng.Osasuna tar under lördagseftermiddagen emot Athletic Bilbao och skall för femtonde gången denna säsong försöka vinna en hemmamatch. Gästande Athletic är på pappret det klart bättre laget men när dessa två lag möts vet man aldrig hur det slutar.I början av denna vecka presenterade åklagarämbetet de straff de yrkar på för de 18 personer som nu är anklagade i fallet ”El caso Osasuna”. Åtalet består dels av förskingringen av klubbens medel men även bokföringsbrott och mutor.Bottenrekord, landskampsaktuella spelare och en träningsmatch är några av de saker som tas upp i veckans Osasuna mitt i veckan.Efter att Osasuna nästan gjort självmål redan i den första minuten kunde Real Betis ta ledningen tre minuter senare på ett grovt försvarsmisstag. 2-0 kom efter en halvtimmes spel och trots att gästerna skapade en hel del lyckades man inte göra något mål.