2017-05-07 16:15

Valencia - Osasuna



Carlos Clerc räddade poäng i senaste mötet mot Valencia då han gjorde 3-3 i den 92:a minuten.

Inför: Prestigemöte i Valencia

Osasuna reser till Valencia för match i omgång 36 av La liga Santander. Inget av lagen har egentligen något att spela för vilket innebär att det handlar om prestige. Frågan är vilket av lagen som kan motivera sig bäst och ta hem de tre poängen.





I botten av tabellen är det dock inte lika jämnt. För tillfället är det bara Sporting Gijon som har chansen att klara sig kvar i den högsta serien. Men skall man lyckas med det måste man vinna samtliga tre omgångar som är kvar, ja självklart beroende på hur Leganés klarar av sina sista matcher. Sporting vann i vart fall under förmiddagen mot Las Palmas och är för tillfället bara tre poäng sämre än Leganés som möter Betis på måndag. För Osasuna och Granada kommer det nästa säsong bli spel i segunda division och dessa två kommer under de tre kommande omgångarna kämpa för att inte bli sist i tabellen.



CA Osasuna



För Osasuna handlar det alltså om att inte bli sist i tabellen och man skall ha en bra chans att lyckas med det, tycker jag. Kanske kanske kan man ta en pinne borta mot ett Valencia som inte har mycket att spela för samtidigt som Granada skall ta sig an ett jagande Real Madrid. I omgången efter det möts det båda lagen på El Sadar och kan Osasuna ta en seger i den sista hemmamatchen för säsongen bör man ta sig förbi. I den allra sista omgången tar Granada emot



För Osasuna handlar det fortsatt mycket om skadade spelare och när en blir friskförklarad blir genast en annan skadad. Det känns som att man mer eller mindre har haft 10-11 man i sjukstugan de senaste veckorna vilket såklart inte är en fördel. För tillfället är



Lite nytt folk till försvaret alltså och frågan är hur tränare Vasiljevic väljer att göra när Oier nu är avstängd, han har ju någonstans varit en stomme i försvaret samtidigt som han är en ledare för de yngre förmågorna. I anfallet återkommer Oriol Riera efter skada och det passar ju utmärkt då både Riviére och Kodro nu är borta. Nedan den 18-mannatrupp som Vasi presenterade efter lördagens stängda träning på El Sadar.



Målvakter: Nauzet Pérez, Sirigu

Försvarare: J. Flaño, David García, Fuentes, Clerc, Vujadinovic, Buñuel, Steven.

Mittfältare: Causic, Torres, Berenguer, Tienza, Jaime, De las Cuevas, Olavide.

Anfallare: Sergio León, Oriol Riera





Valencia CF



Valencia har haft en ganska så knackig säsong och blandat och gett rätt friskt. För tillfället ligger man på en betryggande 13:e plats och avståndet ner till överlevnadsstrecket är hela tio poäng. Ingen risk för degradering alltså men tidigare under säsongen var man där nere och sniffade men har alltså stabilicerat sig sedan dess. Dock kan man nog tycka att man borde ha en högre placering och kanske vara med och fightas om europaplatserna men denna säsong verkar man alltså hamna i ingenmansland. Man är ett av de tre lagen som slagit ligatvåan Real Madrid (övriga är Barcelona och Sevilla) men i senaste omgången fick huvudstadslaget revansch då man vann med 2-1.



Formen kunde varit bättre då man under de fyra senaste matcherna bara skrapat ihop en poäng efter oavgjort borta mot Sevilla i omgång 32. Sedan dess har man tre raka förluster mot Aymen Abdennour som har en muskelskada. Även målvakten Diego Alves verkar ha skadebekymmer vilket kan ge Jaume chansen att vakta målet. Nedan den trupp som tränare Voro presenterade under lördagen.



Målvakter: Alves, Jaume

Försvarare: Garay, Santos, Mangala, Gayá, Montoya, Cancelo

Mittfältare: Soler, Parejo, Medrán, Enzo Pérez

Anfallare: Zaza,





Två lag som egentligen inte har myket att spela för då Valencia inte kan nå någon europaplats och kommer att landa i mitten av tabellen. Osasuna har ju inte heller något direkt att kämpa för och med alla skador är man ju inte direkt på topp, om man säger så. De tidigare mötet lagen emellan spelades i januari och blev en målrik tillställning som slutade 3-3 efter att





Vad: La liga Santander, omgång 36

Var: Estadio Mestalla, Valencia, Valencia

När: söndag 7:e maj

Tid: 16.15

Domare: Carlos Clos Gómez

TV: Nope, Viasat verkar inte visa denna match

Stream: rojadirecta.me, hahasport.com, arenavision.in, viaplay



¡AUPA OSASUNA!



Källor: osasuna.es, noticiasdenavarra.com, navarrasport.com, navarra.com, valenciacf.com Tre omgångar kvar av La Liga Santander año 2016/17 och i toppen av tabellen är det fortsatt spännande då det fortfarande är öppet vilket av de två lagen Barcelona eller Real Madrid som skall ta hem ligasegern. Tyvärr är det ju fortsatt samma lag det handlar om säsong efter säsong vilket kan tyckas synd. Om vi tittar tillbaka på de senaste tolv årens segrare har bara ett lag slagit sig in och vunnit ligan före dessa två giganter och det var Atlético säsongen 13/14. Innan dess får vi gå tillbaka till säsongen 03/04 då Osasuna s motståndare i morgon, Valencia , vann före Barcelona. Fyra andra segrare de senaste 20 åren säger en del om denna två-lags-liga.I botten av tabellen är det dock inte lika jämnt. För tillfället är det bara Sporting Gijon som har chansen att klara sig kvar i den högsta serien. Men skall man lyckas med det måste man vinna samtliga tre omgångar som är kvar, ja självklart beroende på hur Leganés klarar av sina sista matcher. Sporting vann i vart fall under förmiddagen mot Las Palmas och är för tillfället bara tre poäng sämre än Leganés som möter Betis på måndag. För Osasuna och Granada kommer det nästa säsong bli spel i segunda division och dessa två kommer under de tre kommande omgångarna kämpa för att inte bli sist i tabellen.För Osasuna handlar det alltså om att inte bli sist i tabellen och man skall ha en bra chans att lyckas med det, tycker jag. Kanske kanske kan man ta en pinne borta mot ett Valencia som inte har mycket att spela för samtidigt som Granada skall ta sig an ett jagande Real Madrid. I omgången efter det möts det båda lagen på El Sadar och kan Osasuna ta en seger i den sista hemmamatchen för säsongen bör man ta sig förbi. I den allra sista omgången tar Granada emot Espanyol medan Osasuna reser till Sevilla . Ja, chansen borde finnas där men det lär bli tufft.För Osasuna handlar det fortsatt mycket om skadade spelare och när en blir friskförklarad blir genast en annan skadad. Det känns som att man mer eller mindre har haft 10-11 man i sjukstugan de senaste veckorna vilket såklart inte är en fördel. För tillfället är åtta spelare skadade och däribland Kenan Kodro samtidigt som försvararna David Garcia, Juan Fuentes och Nikola Vujadinovic blivit friskförklarade. Dessutom är även kämpen Oier Sanjurjo avstängd efter att ha samlat på sig fem gula kort för andra gången denna säsong.Lite nytt folk till försvaret alltså och frågan är hur tränare Vasiljevic väljer att göra när Oier nu är avstängd, han har ju någonstans varit en stomme i försvaret samtidigt som han är en ledare för de yngre förmågorna. I anfallet återkommer Oriol Riera efter skada och det passar ju utmärkt då både Riviére och Kodro nu är borta. Nedan den 18-mannatrupp som Vasi presenterade efter lördagens stängda träning på El Sadar.Nauzet Pérez, SiriguJ. Flaño, David García, Fuentes, Clerc, Vujadinovic, Buñuel, Steven.Causic, Torres, Berenguer, Tienza, Jaime, De las Cuevas, Olavide.Sergio León, Oriol RieraValencia har haft en ganska så knackig säsong och blandat och gett rätt friskt. För tillfället ligger man på en betryggande 13:e plats och avståndet ner till överlevnadsstrecket är hela tio poäng. Ingen risk för degradering alltså men tidigare under säsongen var man där nere och sniffade men har alltså stabilicerat sig sedan dess. Dock kan man nog tycka att man borde ha en högre placering och kanske vara med och fightas om europaplatserna men denna säsong verkar man alltså hamna i ingenmansland. Man är ett av de tre lagen som slagit ligatvåan Real Madrid (övriga är Barcelona och Sevilla) men i senaste omgången fick huvudstadslaget revansch då man vann med 2-1.Formen kunde varit bättre då man under de fyra senaste matcherna bara skrapat ihop en poäng efter oavgjort borta mot Sevilla i omgång 32. Sedan dess har man tre raka förluster mot Malaga Real Sociedad och så huvudstadslaget då. Inför mötet mot Osasuna ser man nog chansen att rätta tll dessa siffror och en hemmavinst lär ju inte direkt vara någon skräll direkt. I truppen ser det väldigt bra ut skademässigt och för tillfället måste tränare Voro klara sig utan mittbackensom har en muskelskada. Även målvaktenverkar ha skadebekymmer vilket kan gechansen att vakta målet. Nedan den trupp som tränare Voro presenterade under lördagen.Alves, JaumeGaray, Santos, Mangala, Gayá, Montoya, CanceloSoler, Parejo, Medrán, Enzo PérezZaza, Santi Mina , Munir, Nani, Rodrigo, OrellanaTvå lag som egentligen inte har myket att spela för då Valencia inte kan nå någon europaplats och kommer att landa i mitten av tabellen. Osasuna har ju inte heller något direkt att kämpa för och med alla skador är man ju inte direkt på topp, om man säger så. De tidigare mötet lagen emellan spelades i januari och blev en målrik tillställning som slutade 3-3 efter att Carlos Clerc kunnat kvittera i den 92:a minuten. Osasuna reducerade tre gånger och fick alltså med sig en poäng till slut vilket känndes riktigt bra efter förutsättningarna just då. Det var för övrigt tränare Vasiljevic första match efter att Caparrós sparkats någon vecka tidigare. Kanske kanske finns det chans till poäng om hemmalaget underskattar jumbon och gästerna har flyt och gör ett eller två mål framåt.La liga Santander, omgång 36Estadio Mestalla, Valencia, Valenciasöndag 7:e maj16.15Carlos Clos GómezNope, Viasat verkar inte visa denna matchrojadirecta.me, hahasport.com, arenavision.in, viaplayKällor: osasuna.es, noticiasdenavarra.com, navarrasport.com, navarra.com, valenciacf.com

0 KOMMENTARER 111 VISNINGAR 0 KOMMENTARER111 VISNINGAR PEDRO VON UNGE

2017-05-06 18:30:00

ANNONS:

Fler artiklar om Osasuna

Osasuna

2017-05-06 18:30:00

Osasuna

2017-04-30 16:00:00

Osasuna

2017-04-29 22:30:00

Osasuna

2017-04-27 06:00:00

Osasuna

2017-04-25 22:30:00

Osasuna

2017-04-22 21:45:00

Osasuna

2017-04-21 19:00:00

Osasuna

2017-04-16 05:45:00

Osasuna

2017-04-14 18:00:00

Osasuna

2017-04-09 21:45:00

ANNONS:

Osasuna reser till Valencia för match i omgång 36 av La liga Santander. Inget av lagen har egentligen något att spela för vilket innebär att det handlar om prestige. Frågan är vilket av lagen som kan motivera sig bäst och ta hem de tre poängen.Osasuna kunde inte ta de tre poängen man behövde för att ta sig förbi Granada i tabellen under söndagsförmiddagen. En mycket underhållande och fartfylld match slutade 2-2 trots att de under andra halvlek kom en del regn.Osasuna gästas av Deportivo under söndagsförmiddagen och gästerna kan säkra sitt kontrakt i La liga vid en eventuell vinst. För Osasuna handlar det om stolthet och professionalism och att inte gräva ner huvudet i sanden trots att man redan är klara för segundan till nästa säsong.Osasuna hade absolut inget att sätta emot ett övermäktigt Barcelona under onsdagskvällen och efter 2-0 i halvtid kunde Katalanerna göra 5-1 i den andra. Barcelona tog med det sin största hemmaseger denna säsong samtidigt som Osasuna blev matematiskt klara för segundaspel.Osasuna reser till Katalonien för att ta sig an de bolltrillande topplaget Barcelona. Det lär inte bli någon lätt uppgift och skadesituationen i truppen gör det definitivt inte lättare. Fem spelare från Osasuna B har rekryterats till morgondagens match för att få ihop en matchtrupp.Osasuna lyckades ta ledningen och ledde också med 2-0 med cirka kvarten kvar att spela men gästande Sporting ville annat och kunde både reducera och kvittera inom loppet av några minuter. Delad pott för de två bottenlagen alltså vilket inget av de båda kan vara nöjda med.Det är ett kraftigt skadedrabbat Osasuna som under lördagen skall försöka ta sin andra raka hemmaseger denna säsong. Bottenkonkurrenten Sporting Gijon kommer på besök och viktiga poäng i bottenstriden skall fördelas.Osasuna hade absolut inget att komma med under påskaftonen då man besökte Atlético de Madrid. Hemmalaget hade full kontroll på händelserna och kunde planenligt vinna med 3-0. Osasunas målvakt Salvatore Sirigu stod för matchens händelse då han inom loppet av två minuter tog två straffar och höll på så sätt nere siffrorna.Osasuna har för tillfället vind i seglen då man kommer med två raka segrar i bagaget. Något som inte skett sedan man i juni förra året tog fem raka segrar i slutet av säsongen. Men mot Atlético lär man få bekänna färg då motståndet helt enkelt är ett antal snäpp bättre.Osasuna kunde under söndagen ta sin andra raka seger efter att ha vänt 0-1 mot Leganés. Sergio León blev tvåmålsskytt efter att i första halvlek kvitterat på straff och i den andra bombat in segermålet till 2-1.