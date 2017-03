2017-03-18 20:45

Real Betis - Osasuna



Kan en lite ovanligare uppladdning ge resultat?

Inför: Real Betis - Osasuna

Osasuna reser till Sevilla för match mot det grönvitrandig Real Betis under lördagen. Andalusierna har en dålig hemmastatistik som de vill ändra på och mot tokjumbon Osasuna finns en mycket god chans att göra det.

CA Osasuna

Real Betis Balopié

0 KOMMENTARER 226 VISNINGAR 0 KOMMENTARER226 VISNINGAR PEDRO VON UNGE

2017-03-17 21:15:00

ANNONS:

Fler artiklar om Osasuna

Osasuna

2017-03-17 21:15:00

Osasuna

2017-03-13 23:35:00

Osasuna

2017-03-12 19:00:00

Osasuna

2017-03-08 19:00:00

Osasuna

2017-03-05 22:15:00

Osasuna

2017-03-04 16:00:00

Osasuna

2017-03-01 23:00:00

Osasuna

2017-02-28 21:45:00

Osasuna

2017-02-26 15:00:00

Osasuna

2017-02-25 15:30:00

ANNONS: