2017-05-20 21:00

Sevilla - Osasuna



Sergio León kommer inte till spel i Osasunas sista La ligamatch på ett tag.

Inför: Sevilla – Osasuna

Den efterlängtade sista omgången är här och Osasuna avslutar borta mot Sevilla. Inget av lagen har egentligen något att spela för och förhoppningsvis blir det en underhållande tillställning när Osasuna spelar sin sista La ligamatch på ett tag.





Bland annat var det



CA Osasuna



I Osasuna handlar det mesta om skador, precis som det gjort de senaste veckorna. Spelarna växlar av varandra med olika skador och för tillfället består sjukstugan av Didier Digard friskförklarad efter närmare sju månaders skadefrånvaro men det blev bara totalt tre matcher för fransmannen i den röda Osasunatröjan. Sergio León är avstängd efter att ha samlat på sig fem gula kort och elaka tungor menar att det gula han drog på sig mot Granada senast var för att han inte vill spela på Pizjuan då han ryktas gå till Betis.



Med andra ord är det en rätt så skadeskjuten trupp som rest till Sevilla för den avslutande matchen denna säsong. Tränare Vasiljevic valde att ta ut hela fem Osasuna B spelare i matchtruppen och utöver de som fått chansen tidigare under säsongen, Steven, Olavide och Buñuel togs även Kike Barja och Luis Perea ut för att få känna på hetluften. Om samtliga får speltid återstår att se men de två förstnämnda har i vart fall gjort tre mål tillsammans och förmodligen kommer samtliga få mer speltid i A-laget nästa säsong. Med endast två anfallare med i matchtruppen luktar det lite defensivt tänk och man vill nog inte gärna åka på någon storförlust såhär i sista stund. Nedan hela den trupp som Vasi valde att presentera under fredagen.



Målvakter: Mario, Sirigu

Försvarare: Oier, Unai García, Fuentes, Clerc, Vujadinovic, Buñuel, Steven.

Mittfältare: Causic, Torres, Berenguer, Raoul Loé, Kike Barja, Olavide, Luis Perea.

Anfallare: Oriol Riera, Kenan



Sevilla FC



Tre platser högre upp i tabellen slutar Sevilla denna säsong jämfört med den förra. Ett fall framåt men det går inte att komma ifrån att ett “storlag” som Sevilla inte kan prestera bättre och bli ett riktigt hot mot de två stora. Poängskörden är även större och för tillfället har man skrapat ihop 17 fler poäng än man gjorde förra säsongen. Men fjärdeplatsen som man intar denna säsong kanske helt enkelt är precis där man är just nu. Uttåget i Champions Leauge mot Leicester var nog inte riktigt det man tänkt sig när man nu äntligen tagit sig till den största av klubbturneringar. Men med fjärdeplatsen har man ju chansen igen nästa säsong.



Inför mötet mot Osasuna vill man avsluta snyggt inför sin hemmapublik och man lär lägga en del krut för att ta hem de tre poängen. Tränare Sampaoli uttalade sig under fredagen och sa då bland annat att man fortsatt har målet att spela ihop 70 poäng denna säsong, vilket man fortfarande har chansen att göra, det räcker med ett kryss mot Osasuna. Sampaoli får tillbaka fem spelare till morgondagens match, Escudero, Mariano, Nasri, Sarabia och Franco Vázquez, men valde bara att kalla fyra av dem. Däremot måste han avvara Parejo och Iborra på grund av skada och Mercado som är avstängd. Nedan den trupp Sampaoli valde att kalla.



Målvakter: Rico, Soria

Försvarare: Mariano, Lenglet, Escudero, Muñoz

Mittfältare: Kranevitter, Krohn-Dehli, Correa, Montoya, N´Zonzi, Sarabia, Ganso, Vitolo, Vazquez, Pozo

Anfallare: Yedder, Jovetic



När jag för 38:e gången denna säsong snickrar ihop ännu en införrapport känns det faktiskt riktigt hyfsat. Säsongen går mot sitt slut och en väldigt långdragen pina är över. Närmare nio månaders bevakande går mot sitt slut och att följa ett lag som inte lyckas bättre än vad Osasuna gjort denna säsong är tungt, riktigt tungt. Men min filosofi är att man följer sitt lag i med och motgång, när det går dåligt får man bita ihop och när det går bra får man glädjas. Men denna säsong har det inte funnits många glädjeämnen.



Inför mötet borta mot Sevilla är det inte mycket som pekar på att Osausna skulle kunna få med sig några poäng hem till Pamplona. Skillnaden är helt enkelt för stor och jag imponeras verkligen av spelarna som match efter match kan motivera sig att gå ut på planen fastän man nog innest inne vet att man kommer förlora. I morgon lär Osasuna kunna räkna in sin 24:e förlust denna säsong och sedan kan man lägga denna otroligt dåliga säsong i arkivet och se framåt.



Vad: La liga Santander, omgång 38

Var: Estadio Ramòn Sànchez Pizjuan, Sevilla, Andalusien

När: lördag 20:e maj

Tid: 21.00

Domare: Carlos del Cerro Grande

TV: TV3 Sport

Stream: rojadirecta.me, hahasport.com, arenavision.in, viaplay



¡AUPA OSASUNA!



2017-05-19 21:30:00

