Inför: Toppen mot botten

Sevilla kommer på besök till Pamplona och El Sadar under söndagen och det är alltså toppen mot botten som möts. Efter den senaste segern mot Real Madrid är gästerna skyhöga favoriter men Osasuna är ute efter sin första hemmaseger denna säsong och har satt käppar i hjulen för topplag förr.

CA Osasuna

Sevilla FC

Kylan i Europa under den senaste tiden har väl ingen missat och även i Spanien har den noterats vilket undertecknad kan skriva under på från veckans besök i Granada. Kallt i de södra delarna alltså och längre norrut har det fallit en hel del snö vilket i och för sig inte är så ovanligt såhär års. I Pamplona har Osasuna därför tvingats träna på konstgräs under veckan då gräset på träningsanläggningen Tajonar inte varit brukbart. Enligt alla uppgifter är läget under kontroll och matchen kommer att kunna genomföras vilket inte var fallet för två säsonger sedan då två matcher i början av februari var tvungna att ställas in på grund av en rejäl dump med snö.Inför söndagens ”lunchmöte” mot ligatvåan Sevilla har klubben gått ut med en uppmaning till sina supportrar där man vill att man tar med sig sina halsdukar till matchen för att ge en extra fin atmosfär när lagen äntrar planen. Man har också gjort officiellt att man kommer att göra ett event när Osasunas spelarbuss anländer till arenan och vill få med så många supportrar som möjligt. Sponsorer till klubben ställer upp med olika matvaror och man kommer alltså kunna få sig lite till livs i väntan på spelarbussen och hyllningarna till spelarna. Självklart kommer även Osasunas två maskotar, Rojillo och Rojilla finnas på plats för både stora och små.Sedan tränare Vasiljevic tog över truppen för lite mer än två veckor sedan har laget ännu inte förlorat. Man har spelat tre raka oavgjorda matcher (två i ligan och en i cupen) och gjort fyra mål framåt vilket är lika många mål som man gjort under de tio tävlingsmatcherna innan dess. Det känns med andra ord som att man tagit ett steg framåt och Vasi verkar helt enkelt fått igång gruppen igen på ett positivt sätt. En seger är dock det man verkligen trånar efter då de nu är över tre månader sedan man tog den enda hittills i ligaspelet. Att kräva att den skall komma under morgondagen är kanske att ta i då motståndet är ett av topplagen för tillfället men med den framåtanda och positivitet man just nu har är ingenting omöjligt.Vinterförhållande i Pamplona under den senaste veckan alltså och efter bortamatchen mot Granada hade man den sedvanliga återhämtningsträningen under måndagen. Tisdagen var träningsfri och under resten av veckan har man dels hållit till på konstgräs och även i gymmet. Under fredagen valde man att resa till Mutilva, lite söder om Pamplona, och spela fotbollstennis i den lokala tennisanläggningen. Skademässigt ser det faktiskt rätt bra ut och för tillfället är det bara målvaktensom är borta utöver de tre långtidsskadade spelarna. Försvararenkommer dock inte heller till spel då han i matchen mot Granada drog på sig sitt femte gula kort för säsongen och är därför avstängd.Under veckan har Vasi haft just det problemet att brottas med. Vem skall han ersätta David Garcia med? De två alternativen som känns mest logiska ärochmen då den sistnämnde har haft en del småskavanker och dessutom gjorde en mindre bra insats mot Valencia valde Vasi att satsa på Tano. Detta borde innebära att den centrala trebackslinjen kommer bestå av Oier, Unai och Tano med Berenguer och Clerc på respektive kant. Nedan kan den 18-mannatrupp som Vasi presenterade efter lördagens träning ses och tränaren själv gjorde sin analys av det kommande mötet mot Sevilla.”Det är ett mycket bra lag vi möter i morgon, de har spelat bra under den senaste tiden och det spelar ingen roll om de spelar på borta eller hemmaplan. Det är en komplicerad roll, men vi spelar hemma och vi har en skyldighet att gå framåt för att vinna matchen. Efter matchen mot Granada fanns en känsla av att vi förlorade två poäng. I morgon måste spelarna vara väldigt fokuserade på uppgiften, de har inget annat val än att kämpa... Det lag som gör minst misstag kommer att ta hand om spelet, de är klart. Vi vill vara modiga och konkurrenskraftiga och kommer gå för fullt, dessutom har vi hemmaplan, och kommer att ha attityd. Jag tvivlar inte på att Sevilla kommer komma med hunger och lust, de har gjort en bra säsong hittills”.Mario, Juan Pérez.Tano, Oier, Unai García, Fuentes, Clerc.Causic, Torres, Berenguer, Tienza, Jaime, De las Cuevas, Imanol García.Sergio León, Oriol Riera, Rivière, KenanSevilla har för första gången på länge visat att man vill vara det där topplaget som så många anser att man är. I ligaspelet under de senaste åren har man inte lyckats visa det riktigt medan man i framförallt Europa Leuge varit framgångsrika med fem tuneringssegrar på de tio senaste åren. Sedan säsongen 01/02 har man spelat i La liga, efter en säsong i segundan, och den enda ligasegern man tagit kom 1946. Årets säsong har alltså börjat i dur och med endast tre förluster denna säsong har man chansen att slå sitt poängrekord efter de första 19 omgångarna. Rekordet ligger på 39 poäng och togs säsong 14/15 under tränare, och det är precis den poängskörd man har inför matchen mot Osasuna, en nog så bra morot för Andalucierna.Med sin fina andraplats i ligan och den senaste segern mot “oslagbara” Real Madrid är man för tillfället i en fin form och på pappret bör man inte få några som helst problem med Osasuna under morgondagen. Sevillas trupp är för tillfället i medvind vilket är raka motsatsen för morgondagens motståndare Osasuna. Dock har man ett par frågetecken kring vissa spelare och mittfältarnaochkommer inte till spel på grund av skada och detsamma gäller försvararen. Även mittfältarenblir borta då han skadade sig under dagens träning. Under lördagseftermiddagen gjorde man sitt sista träningspass inför stängda dörrar och efter denna presenterade tränare Sampaoli den trupp (kan ses nedan) som reser till Pamplona under kvällen.Under fredagen uttalade sig Sampaoli i medierna och sa då bland annat. “Initialt handlar det om att fortsätta i samma stil som vi gjort den senaste tiden, men vi vet att det är en väldigt svårspelad arena vi kommer till. Historiskt så har det kostat på där. Vi får inte heller glömma de poäng vi förlorat mot Sporting och Granada. Trots svårigheten med bortamatch kan vi inte tänka på det andra laget utan måste fokusera på vad vi kan göra. Real och Barcelona förlorar inte ofta och vi måste tänka på vår egen regelbundenhet.”Mariano, Rami, Lenglet, Nico Pareja, Mercado, EscuderoIborra, Kranevitter, Correa, Sarabia, Kiyotake, Nzonzi, Franco Vázquez: Jovetic, Ben Yedder, ViettoSom tränare Sampaoli var inne på har inte Sevilla någon speciellt bra statistik på El Sadar. På de senaste 16 mötena mellan lagen i Pamplona har Sevilla bara lyckats vinna två matcher. Osasuna har vunnit nio och fem har slutat oavgjort. Senast lagen drabbade samman i Pamplona, vilket var i mars 2014, vann dock gästerna med 1-2.Det är ju faktiskt toppen mot botten som möts och skillnaden borde vara rätt så tydlig. Men matchen skall spelas och Osasuna har satt käppar i hjulet förut för lag som bara skall ta sina tre poäng på El Sadar. Om det kommer ske i morgon återstår att se men troligtvis är Sevilla det bättre av de två lagen. Beroende på hur hemmalaget startar matchen och kan stå upp i inledningen så tror jag nog det kan bli en rätt så bra kamp. Man har ju i vissa matcher denna säsong sett rätt så skakiga ut inledningsvis och släppt in tidiga mål. Kan man undvika det och “få hjälp” från läktaren kanske man t.o.m kan skrälla till sig ett kryss, eller varför inte fälla den stora bjässen från Andalusien och ta sin första hemmaseger för säsongen. Sånt har hänt förr!La liga Santander, omgång 19El Sadar, Pamplona, NavarraSöndag 22:a januari12.00Xavier Estrada FernándezViasat Sport HDrojadirecta.me, hahasport.com, arenavision.in, viaplayosasuna.es, noticiasdenavarra.com, navarrasport.com, navarra.com, sevillafc.es