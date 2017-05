2017-05-13 18:30

Osasuna - Granada



Oriol Riera grattas efter sitt ledningsmål i senaste mötet lagen emellan.

Inför: Vilket lag är sämst i La liga?

De två bottenlagen Osasuna och Granada skall göra upp om vem som blir sist i La liga denna säsong. Osasuna lär vilja göra en bra sista insats inför sin hemmapublik på El Sadar och tar en placering i tabellen ifall man lyckas ta sin andra hemmaseger för säsongen.





Sista hemmamatchen alltså och laget lär göra allt för att glädja sin hemmapublik som hittills denna säsong endast få se en enda hemmavinst. Bedrövligt såklart men till morgondagens möte mot Granada kommer man ge allt för det tre poängen och om dessa inkasseras tar man sig faktiskt förbi morgondagens motståndare i tabellen och lämnar sistaplatsen som man prenumererat på hela säsongen. Det finns med andra ord mer än heder att spela för och jag hoppas verkligen man lyckas med att glädja den luttrade El Sadar publiken. Egentligen gör det ju varken till eller ifrån men visst vore det trevligare med en 19:e plats när man kollar in historieböckerna i framtiden.



CA Osasuna



Efter 4-1 förlusten mot Kenan Kodro, Unai Garcia, Raoul Loé och Manu Riviére, vilket ju är positivt.



Dock valde man i onsdags att operera David Garcia som haft problem med ett knä och han återser vi igen till nästa säsong. De las Cuevas har problem med en lårmuskel och kommer inte till spel samtidigt som Javier Flaño känt sig febrig. Så fyra spelare tillbaka från skada men tre som får skrivas upp på skadelistan, ungefär som det sett ut de senaste veckorna. Försvararen Juan Fuentes saknas också då han samlat på sig fem gula kort och är avstängd till morgondagens match.



Vasi valde att kalla samtliga fyra anfallare vilket kan tolkas som att han vill satsa framåt. På mittfältet lär Loé ersätta skadade Tienza och hålla koll på defensiven tillsammans med Causic. Hur försvaret kommer att ställas upp återstår att se men Oier Sanjurjo lär åter ta en plats efter att senast varit avstängd, kanske får han spela tillsammans med Unai Garcia, Aitor Buñuel och Jhon Steven.



Målvakter: Mario, Sirigu

Försvarare: Oier, Unai García, Clerc, Vujadinovic, Buñuel, Steven

Mittfältare: Causic, Torres, Berenguer, Jaime, Raoul Loé, Olavide

Anfallare: Sergio León, Oriol Riera, Rivière, Kenan.





Granada CF



Granada är tillsammans med Osasuna det klart sämsta lagen i La liga denna säsong. Det finns en hel del likheter mellan de två, bland annat har man använt sig av tre tränare denna säsong, man har - 50 i målskillnad och det skiljer alltså bara en poäng mellan dem för tillfället. Dock är andalusierna inte i den allra bästa form och har bara gjort fyra mål framåt på de senaste tio matcherna. Man är klart vassare på hemmaplan och är det enda laget i La liga som ännu inte vunnit på bortaplan. Senaste poängen tog man borta mot



Med endast 28 mål framåt på de hittills 36 spelade omgångarna imponerar inte mycket och däri ligger ett av lagets största problem. Gör man inte mål är det svårt att vinna matcher och ta poäng. Inför mötet mot Osasuna har tränare Tony Adams (javisst, den gamle Arsenal spelaren) några skador att ta i beaktande. Försvararen Sauniers är borta resten av säsongen på grund av en hamstringskada, anfallaren Kravets har problem med en ankel precis som försvararen Tabanou. Isac Cuenca har skadekänningar och är ett frågetecken. Barcalånet Samper blev uttagen i truppen men det ryktas att man slipper betala 250 000 € ifall han spelat mindre än hälften av vårens matcher. Nedan den trupp Adams valde att kalla.



Målvakter: Rui Silva, Ochoa

Försvarare: Lombán, Vezo, Foulquier, Ingason, Hongla

Mittfältare: Samper, Uche, Boga, Carcela, Andreas, Cuenca, Krhin, Angban, Carlos, Entrena, Mallé

Anfallare: Adrián Ramos





Detta blir det fjärde mötet lagen emellan denna säsong då man träffade på varandra i Copa del Rey i slutet av förra året. Granada vann hemma med 1-0 men Osasuna kunde ta sig vidare efter 2-0 i Pamplona. Dock blev det respass i nästa omgång mot Eibar. I det första mötet i ligan, som undertecknad såg på plats, slutade matchen 1-1 efter att Osasuna tagit en tidig ledning genom Riera. Granada kunde kvittera och sedan hålla undan trots en man mindre under den sista kvarten.



En förlust, en oavgjord och en vinst alltså på det tidagare tre mötena men jag är hyffsat övertygad om att Osasuna kommer vinna det sista och fjärde mötet. Jag tror helt enkelt att laget vill ge tillbaka till sin hemmapublik och sina supportrar efter det stöd man fått trots den urusla säsongen. Man vill ta en seger och inkassera de tre poäng som gör att man lämnar sistplatsen för gott, även om det återstår ytterligare en omgång.



Vad: La liga Santander, omgång 37

Var: El Sadar, Pamplona, Navarra

När: lördag 13:e maj

Tid: 18.30

Domare: Iñaki Vicandi Garrido

TV: Viasat Sport

Stream: rojadirecta.me, hahasport.com, arenavision.in, viaplay



¡AUPA OSASUNA!



Ja då var det dags för säsongens sista hemmamatch och då det är klart att Osasuna spelar i segunda division nästa säsong vet vi inte hur många år det kommer ta innan man är tillbaka i Spansk fotbolls finrum igen. Blir det år ut och år in av harvande i segundan eller tar man sig tillbaka omgående? Ja den som lever får se men ett som är säkert är att man måste spela bättre fotboll än vad man gjort denna säsong i vart fall. Att vinna kvalet som segunda sexa förra säsongen och sedan inte värva tillräckligt med vettiga spelare var ett misstag som man nu får sona för, men förhoppningsvis har man lärt sig läxan. Efter 4-1 förlusten mot Valencia i söndags satte sig truppen på bussen för hemresa till Pamplona och måndagens återhämtnings träning senarelades något då bussresan tog längre tid än väntat. Tränings lediga tisdag men sedan dess har truppen jobbat på som vanligt onsdag, torsdag och fredag. Dagens träning hölls på El Sadar bakom stängda dörrar och efter det presenterade tränare Vasiljevic den trupp som kan ses här nedan. Noterbart är att fyra spelare är tillbaka efter skada, Kenan Kodro, Unai Garcia, Raoul Loé och Manu Riviére, vilket ju är positivt. Dock valde man i onsdags att operera David Garcia som haft problem med ett knä och han återser vi igen till nästa säsong. De las Cuevas har problem med en lårmuskel och kommer inte till spel samtidigt som Javier Flaño känt sig febrig. Så fyra spelare tillbaka från skada men tre som får skrivas upp på skadelistan, ungefär som det sett ut de senaste veckorna. Försvararen Juan Fuentes saknas också då han samlat på sig fem gula kort och är avstängd till morgondagens match. Vasi valde att kalla samtliga fyra anfallare vilket kan tolkas som att han vill satsa framåt. På mittfältet lär Loé ersätta skadade Tienza och hålla koll på defensiven tillsammans med Causic. Hur försvaret kommer att ställas upp återstår att se men Oier Sanjurjo lär åter ta en plats efter att senast varit avstängd, kanske får han spela tillsammans med Unai Garcia, Aitor Buñuel och Jhon Steven. Målvakter: Mario, Sirigu Försvarare: Oier, Unai García, Clerc, Vujadinovic, Buñuel, Steven Mittfältare: Causic, Torres, Berenguer, Jaime, Raoul Loé, Olavide Anfallare: Sergio León, Oriol Riera, Rivière, Kenan. Granada är tillsammans med Osasuna det klart sämsta lagen i La liga denna säsong. Det finns en hel del likheter mellan de två, bland annat har man använt sig av tre tränare denna säsong, man har - 50 i målskillnad och det skiljer alltså bara en poäng mellan dem för tillfället. Dock är andalusierna inte i den allra bästa form och har bara gjort fyra mål framåt på de senaste tio matcherna. Man är klart vassare på hemmaplan och är det enda laget i La liga som ännu inte vunnit på bortaplan. Senaste poängen tog man borta mot Deportivo i början av april och det är också den enda poäng man tagit på de senaste elva omgångarna. Inte direkt någon toppform med andra ord men nu möter man likvärdigt motstånd på bortaplan och ser nog chansen till den första bortavinsten. Med endast 28 mål framåt på de hittills 36 spelade omgångarna imponerar inte mycket och däri ligger ett av lagets största problem. Gör man inte mål är det svårt att vinna matcher och ta poäng. Inför mötet mot Osasuna har tränare Tony Adams (javisst, den gamle Arsenal spelaren) några skador att ta i beaktande. Försvararen Sauniers är borta resten av säsongen på grund av en hamstringskada, anfallaren Kravets har problem med en ankel precis som försvararen Tabanou. Isac Cuenca har skadekänningar och är ett frågetecken. Barcalånet Samper blev uttagen i truppen men det ryktas att man slipper betala 250 000 € ifall han spelat mindre än hälften av vårens matcher. Nedan den trupp Adams valde att kalla. Målvakter: Rui Silva, Ochoa Försvarare: Lombán, Vezo, Foulquier, Ingason, Hongla Mittfältare: Samper, Uche, Boga, Carcela, Andreas, Cuenca, Krhin, Angban, Carlos, Entrena, Mallé Anfallare: Adrián Ramos Detta blir det fjärde mötet lagen emellan denna säsong då man träffade på varandra i Copa del Rey i slutet av förra året. Granada vann hemma med 1-0 men Osasuna kunde ta sig vidare efter 2-0 i Pamplona. Dock blev det respass i nästa omgång mot Eibar. I det första mötet i ligan, som undertecknad såg på plats, slutade matchen 1-1 efter att Osasuna tagit en tidig ledning genom Riera. Granada kunde kvittera och sedan hålla undan trots en man mindre under den sista kvarten. En förlust, en oavgjord och en vinst alltså på det tidagare tre mötena men jag är hyffsat övertygad om att Osasuna kommer vinna det sista och fjärde mötet. Jag tror helt enkelt att laget vill ge tillbaka till sin hemmapublik och sina supportrar efter det stöd man fått trots den urusla säsongen. Man vill ta en seger och inkassera de tre poäng som gör att man lämnar sistplatsen för gott, även om det återstår ytterligare en omgång. Vad: La liga Santander, omgång 37 Var: El Sadar, Pamplona, Navarra När: lördag 13:e maj Tid: 18.30 Domare: Iñaki Vicandi Garrido TV: Viasat Sport Stream: rojadirecta.me, hahasport.com, arenavision.in, viaplay ¡AUPA OSASUNA! Källor: osasuna.es, noticiasdenavarra.com, navarrasport.com, navarra.com, granadacf.es

2017-05-12 20:00:00

