2017-04-22 18:30

Osasuna - Sporting Gijon



Senaste mötet lagen emellan slutade med hemmaseger med 3-1.

Inför: Viktiga poäng står på spel i bottenmöte

Det är ett kraftigt skadedrabbat Osasuna som under lördagen skall försöka ta sin andra raka hemmaseger denna säsong. Bottenkonkurrenten Sporting Gijon kommer på besök och viktiga poäng i bottenstriden skall fördelas.





Motivation slår klass, brukar man säga och frågan är helt enkelt om inte Sporting har mer att spela för i denna match. Vid en vinst samtidigt som Leganés förlorar borta mot



CA Osasuna



Situationen för spelarna kan inte vara speciellt lustig, att med sex omgångar kvar vara mer eller mindre avsågade, och kanske är det en av anledningarna till att Osasuna haft ett antal spelare skadade på sistone. Kanske känner man efter lite extra när motivationen tryter, eller så är det helt enkelt en lång slitig säsong som börjar närma sig slutet. Det var inte länge sedan man hade hela 12 spelare i sjukstugan och trots att några av dem blivit skadefria har nya kommit till. För tillfället måste tränare Vasiljevic avvara



Inge rolig för Vasi när han skall ta ut matchtruppen då han måste fixa och trixa in i det sista för att få ihop ett lag. Fyra spelare har även dragit på sig fyra gula kort och vill de sig illa kan man tappa folk även där till nästa match. Under veckan har man gjort två tyngre pass tisdag och onsdag medan man under torsdagen tog det lite lugnare. Fredagens träning skedde bakom stängda dörrar på El Sadar och efter den presenterade Vasiljevic den 18 man starka trupp som kan ses här nedan. Noterbart är att två Osasuna B spelare tog plats i truppen, försvararen Jhon Steven och mittfältaren Kike Barja, ja förutom Buñuel och Olavide då som redan fått en del speltid i A-laget.



Målvakter: Mario, Sirigu

Försvarare: Oier (4 gula), Fuentes, Clerc, Vujadinovic, Buñuel, Steven

Mittfältare: Causic (4 gula), Torres, Tienza, Jaime, Mérida, De las Cuevas, Barja, Olavide.

Anfallare: Sergio León, Kenan







Jhon Steven och Kike Barja på en av veckans träningar.





Real Sporting de Gijón



Sporting gör sin andra raka säsong i La liga efter att förra säsongen hamnat på den allra sista överlevnadsplatsen. För tillfället ligger man alltså en plats sämre men har fortsatt en bra chans att klara sig. Bara fem poäng efter Leganés med 18 pinnar att spela om ger dem fortsatt ett bra läge. Gijonlaget har blandat och gett denna säsong men är, precis som Osasuna, inte tillräckligt stabila för den högsta serien. Med endast en bortavinst (Leganés) denna säsong är man faktiskt sämre än Osasuna i just den statistiken men som jag varit inne på, man har mer att spela för. Senast kommer man från en uddamålsförlust mot Real Madrd efter att Isco avgjort till fördel för huvudstadlaget i den 90:e minuten.



Inför lördagens möte mot Osasuna ser skadeläget i truppen riktigt bra ut och det är egentligen bara tre spelare som det finns frågetecken kring. Det gäller försvararna Douglas och Lillo samt anfallaren Lacina. Tränare Rubi måste dock med säkerhet avvara den Pamplonafödde mittfältaren Ismael López som är avstängd efter att ha dragit på sig fem gula kort. Rubi valde att presentera denna 20-mannatrupp efter fredagens träning.



Målvakter: Cuéllar, Diego Mariño, Whalley

Försvarare: Douglas, Babin, Jorge Meré, Amorebieta, Elderson, Canella

Mittfältare: Álvarez, Rodríguez, Cases, Carmona, Xavi Torres, Vesga, Gómez

Anfallare: Castro, Burgui, Afif, Cop



Under morgondagen möts två klubbar som är väldigt lika i mångt och mycket och framförallt ligger man som oftast i botten av tabellen och krigar för överlevnad. Denna säsong är det Sporting som varit det vassare laget av de två, men inte med mycket. För Osasuna handlar det om att göra en bra avslutning på säsongen och framförallt kanske ge sina trogna fans ännu en seger hemma på El Sadar. En vinst i morgon skulle ge sköna poäng men med de förutsättningarna man har får man helt enkelt satsa på realistiska mål och att undvika att bli sist i ligan kan ju vara ett sådant. Med Granada bara tre poäng ovanför sig är det ju verkligen inte omöjligt. Men då gäller det att vinna ännu en gång hemma i Pamplona.



Vad: La liga Santander, omgång 33

Var: El Sadar, Pamplona, Navarra

När: lördag 22:a april

Tid: 18.30

Domare: Jesús Gil Manzano

TV: Viasat Fotboll

Stream: rojadirecta.me, hahasport.com, arenavision.in, viaplay



¡AUPA OSASUNA!



Källor: osasuna.es, noticiasdenavarra.com, navarrasport.com, navarra.com, realsporting.com Ett avsågat Osasuna skall i morgon försöka ta sin andra raka hemmavinst denna säsong. Motståndet står alltså Sporting Gijon för, ett lag som endast är fem poäng bättre än bottenlaget, men med fortsatt häng på överlevnad då man är lika många poäng bakom Leganés på 17:e plats. En nog så viktig morot för Gijonlaget som lär göra allt för de tre poängen och den fortsatta jakten på ännu en säsong i La liga. För Osasuna är motståndet ett av det sämre på ett tag, ja rentav kanske överkomligt, vilket borde ge hemmalaget en av deras bättre chanser till en trepoängare.Motivation slår klass, brukar man säga och frågan är helt enkelt om inte Sporting har mer att spela för i denna match. Vid en vinst samtidigt som Leganés förlorar borta mot Villarreal så har man plötsligt bara två poäng upp till överlevnad. För Osasunas del ser det inte lika bra ut trots att man matematiskt kan klara sig kvar. Man måste i princip vinna samtliga sex återstående matcher samtidigt som en hel del resultat måste gå lagets väg. Och med tanke på att Barcelona Sevilla och Valencia är kommande motståndare på bortaplan känns det ju inte direkt så troligt.Situationen för spelarna kan inte vara speciellt lustig, att med sex omgångar kvar vara mer eller mindre avsågade, och kanske är det en av anledningarna till att Osasuna haft ett antal spelare skadade på sistone. Kanske känner man efter lite extra när motivationen tryter, eller så är det helt enkelt en lång slitig säsong som börjar närma sig slutet. Det var inte länge sedan man hade hela 12 spelare i sjukstugan och trots att några av dem blivit skadefria har nya kommit till. För tillfället måste tränare Vasiljevic avvara 11 spelare på grund av skada och han har under veckan sneglat på ungdomarna i Osasuna B för förstärkning.Inge rolig för Vasi när han skall ta ut matchtruppen då han måste fixa och trixa in i det sista för att få ihop ett lag. Fyra spelare har även dragit på sig fyra gula kort och vill de sig illa kan man tappa folk även där till nästa match. Under veckan har man gjort två tyngre pass tisdag och onsdag medan man under torsdagen tog det lite lugnare. Fredagens träning skedde bakom stängda dörrar på El Sadar och efter den presenterade Vasiljevic den 18 man starka trupp som kan ses här nedan. Noterbart är att två Osasuna B spelare tog plats i truppen, försvararenoch mittfältaren, ja förutom Buñuel och Olavide då som redan fått en del speltid i A-laget.Mario, SiriguOier (4 gula), Fuentes, Clerc, Vujadinovic, Buñuel, StevenCausic (4 gula), Torres, Tienza, Jaime, Mérida, De las Cuevas, Barja, Olavide.Sergio León, KenanJhon Steven och Kike Barja på en av veckans träningar.Sporting gör sin andra raka säsong i La liga efter att förra säsongen hamnat på den allra sista överlevnadsplatsen. För tillfället ligger man alltså en plats sämre men har fortsatt en bra chans att klara sig. Bara fem poäng efter Leganés med 18 pinnar att spela om ger dem fortsatt ett bra läge. Gijonlaget har blandat och gett denna säsong men är, precis som Osasuna, inte tillräckligt stabila för den högsta serien. Med endast en bortavinst (Leganés) denna säsong är man faktiskt sämre än Osasuna i just den statistiken men som jag varit inne på, man har mer att spela för. Senast kommer man från en uddamålsförlust mot Real Madrd efter att Isco avgjort till fördel för huvudstadlaget i den 90:e minuten.Inför lördagens möte mot Osasuna ser skadeläget i truppen riktigt bra ut och det är egentligen bara tre spelare som det finns frågetecken kring. Det gäller försvararnaochsamt anfallaren. Tränare Rubi måste dock med säkerhet avvara den Pamplonafödde mittfältarensom är avstängd efter att ha dragit på sig fem gula kort. Rubi valde att presentera denna 20-mannatrupp efter fredagens träning.Cuéllar, Diego Mariño, WhalleyDouglas, Babin, Jorge Meré, Amorebieta, Elderson, CanellaÁlvarez, Rodríguez, Cases, Carmona, Xavi Torres, Vesga, GómezCastro, Burgui, Afif, CopUnder morgondagen möts två klubbar som är väldigt lika i mångt och mycket och framförallt ligger man som oftast i botten av tabellen och krigar för överlevnad. Denna säsong är det Sporting som varit det vassare laget av de två, men inte med mycket. För Osasuna handlar det om att göra en bra avslutning på säsongen och framförallt kanske ge sina trogna fans ännu en seger hemma på El Sadar. En vinst i morgon skulle ge sköna poäng men med de förutsättningarna man har får man helt enkelt satsa på realistiska mål och att undvika att bli sist i ligan kan ju vara ett sådant. Med Granada bara tre poäng ovanför sig är det ju verkligen inte omöjligt. Men då gäller det att vinna ännu en gång hemma i Pamplona.La liga Santander, omgång 33El Sadar, Pamplona, Navarralördag 22:a april18.30Jesús Gil ManzanoViasat Fotbollrojadirecta.me, hahasport.com, arenavision.in, viaplay: osasuna.es, noticiasdenavarra.com, navarrasport.com, navarra.com, realsporting.com

0 KOMMENTARER 170 VISNINGAR 0 KOMMENTARER170 VISNINGAR PEDRO VON UNGE

2017-04-21 19:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Osasuna

Osasuna

2017-04-21 19:00:00

Osasuna

2017-04-16 05:45:00

Osasuna

2017-04-14 18:00:00

Osasuna

2017-04-09 21:45:00

Osasuna

2017-04-08 19:30:00

Osasuna

2017-04-05 23:30:00

Osasuna

2017-04-04 19:30:00

Osasuna

2017-04-01 19:30:00

Osasuna

2017-03-31 20:30:00

Osasuna

2017-03-24 21:00:00

ANNONS:

Det är ett kraftigt skadedrabbat Osasuna som under lördagen skall försöka ta sin andra raka hemmaseger denna säsong. Bottenkonkurrenten Sporting Gijon kommer på besök och viktiga poäng i bottenstriden skall fördelas.Osasuna hade absolut inget att komma med under påskaftonen då man besökte Atlético de Madrid. Hemmalaget hade full kontroll på händelserna och kunde planenligt vinna med 3-0. Osasunas målvakt Salvatore Sirigu stod för matchens händelse då han inom loppet av två minuter tog två straffar och höll på så sätt nere siffrorna.Osasuna har för tillfället vind i seglen då man kommer med två raka segrar i bagaget. Något som inte skett sedan man i juni förra året tog fem raka segrar i slutet av säsongen. Men mot Atlético lär man få bekänna färg då motståndet helt enkelt är ett antal snäpp bättre.Osasuna kunde under söndagen ta sin andra raka seger efter att ha vänt 0-1 mot Leganés. Sergio León blev tvåmålsskytt efter att i första halvlek kvitterat på straff och i den andra bombat in segermålet till 2-1.Efter att ha tagit sin andra seger för säsongen i onsdags gästas Osasuna av Leganés under söndagen. Man gör det inför sin hemmapublik på El Sadar och skulle väldigt gärna vilja spräcka nollan i hemmavinst kolumnen. Är det på 16:e försöket det kommer ske?Efter en riktigt bra taktiskt genomförd match kunde Osasuna ta sin andra seger denna säsong. Men det satt långt inne, inte förens i den 88:e minuten kunde Alex Berenguer göra 0-1 vilket till slut också blev slutresultatet.Osasuna reser i morgon de tio milen västerut för att ta sig an grannarna från Vitoria. De båda lagen som förra säsongen tog steget upp från Segundan har lyckats olika bra i högsta ligan och Alavés kommer helt klart göra en av sina bättre säsonger någonsin.Athletic Bilbao kunde ta ledningen redan efter tolv minuter och när man ökade på till 0-2 i slutet av den första halvleken blev uppförsbacken för lång för Osasuna. Hemmalaget kunde dock reducera med tio minuter kvar men var aldrig riktigt nära att få med sig någon poäng.Osasuna tar under lördagseftermiddagen emot Athletic Bilbao och skall för femtonde gången denna säsong försöka vinna en hemmamatch. Gästande Athletic är på pappret det klart bättre laget men när dessa två lag möts vet man aldrig hur det slutar.I början av denna vecka presenterade åklagarämbetet de straff de yrkar på för de 18 personer som nu är anklagade i fallet ”El caso Osasuna”. Åtalet består dels av förskingringen av klubbens medel men även bokföringsbrott och mutor.