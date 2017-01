2017-01-09 20:45

Oriol Riera gör 1-0 när de båda lagen senast stötte på varandra i Pamplona.

Inför: Viktiga poäng står på spel när Valencia besöker El Sadar

Två lag som för tillfället är i en väldigt turbulent situation drabbar samman under måndagskvällen. Osasuna spelar redan nu för sin överlevnad i primeran och gästande Valencia för att inte sjunka alltför långt ner i tabellen.





Med tre matcher kvar innan serien vänder har man alltså nio poäng att spela om. Med det sju man spelat ihop skulle man alltså kunna ha 16 poäng efter den första halvleken av säsongen. Den lägsta poängskörd ett lag (Zaragoza) någonsin haft, efter de första 19 omgångarna, och klarat sig kvar i den högsta serien, är 12 poäng. Och då gjorde man en formidabel vårsäsong då man tog 30 poäng av 57 möjliga. De tre kommande ligamatcherna känns alltså extremt viktiga för med sju poäng efter 19 omgångar lär man få det väldigt tufft att klara kontraktet.



I morgon spelas alltså den första av dessa tre matcher när man tar emot Valencia hemma på El Sadar. Valencia som för tillfället är i en minst lika turbulent situation som Osasuna. Man är tillsammans med Osasuna de enda lag som gjort två tränarbyten denna säsong och samtidigt är många extremt missnöjda med hur ägaren, Peter Lim, sköter klubben. Så sent som igår sa sportchefen Garcia Pitarch upp sig, en vecka efter att tränare Cesare Prandelli, som tillträdde i slutet av september, valde att sluta. Svenska Fans



CA Osasuna



Den första träningen med den nye tränare Vasi skedde under fredagen och det blev en lång sådan. Man inledde med en timmes ”snack” i omklädningsrummet där den nya tränaren bland annat övertygade spelarna om sitt förtroende för dem och förmodligen också hur han planerar att spela. Efter det gick man ut och gjorde 80 minuters träning där även de flesta skadade spelarna var igång. Under lördagens träning spelades det tio mot tio och enligt uppgifter ser det ut som att Vasi till viss del kommer spela med en fembackslinje. En trebackslinje när man går på offensiven och en fembacks när man försvarar sig.



Med andra ord känns det som att man går tillbaka till den spelform man hade under Enrique Monreal och som var så framgångsrik under den förra säsongen. Jaime Romero från sin skada och togs ut i matchtruppen. De las Cuevas har fått ett specialskydd för sin axel och är en chansning men togs även han ut i truppen. Utöver de tre långtidsskadade spelarna har Fausto Tienza skadekänning och har tränat med lägre intensitet, Manu Riviere har problem med sin rygg och David Garcia är förkyld. Fran Mérida är inte fullt frisk ännu och de tre spelarna Juan Fuentes, Miguel Olavide och Javi Alamo står på sidan av tekniska orsaker.



Med andra ord valde Vasi att ta ut de resterande spelarna som fanns kvar i truppen när de tio ovanstående var borträknade. Nedan de 18 som alltså ingick i Petar Vasiljevic första uttagna trupp.



Målvakter: Mario, Nauzet Pérez

Försvarare: Tano, Oier, Unai García, Clerc, Iván Márquez, Aitor Buñuel

Mittfältare: Causic, Torres, Berenguer, Jaime, De las Cuevas, Imanol, Otegui

Anfallare: Sergio León, Oriol Riera, Kenan





Valencia CF



Turbulent minst sagt i Valencia också alltså men de har lyckats klara av situationen betydligt bättre än Osasuna. Ja till att börja med har man ju tagit fler poäng och med tre vinster (Alavés, Leganés och Sporting) samt tre oavgjorda har man alltså spelat in 12 poäng på 15 omgångar och innehar för tillfället 17:e platsen i ligan. (man har kvar mötet mot



Efter två tränarbyten (Pako Ayestarán och Cesare Prandelli) är det nu Salvador González som klivit in som huvudtränare. Inget särskilt känt namn utanför Valencia men som inhoppande huvudtränare har han samlat på sig en hel del rutin. Redan 2008 när Ronald Koeman fick sparken gjorde González sin debut och vidare även 2012, 2015 och så två gånger denna säsong. Den tillfällige tränaren måste undvara tre försvarare till måndagens match. Det är Garay och Gaya på grund av skador och Cancelo som är avstängd efter två gula kort i senaste ligaförlustmatchen mot



Målvakter: Alves, Domenech

Försvarare: Montoya, Santos, Mangala, Siqueira, Lato

Mittfältare: Pèrez, Parejo, Medrán, Mario Suárez, Sito, Carlos Soler

Anfallare:





Det känns helt enkelt som att det står en hel del på spel för bägge lagen inför måndagskvällens möte. “Om vi kan vinna i morgon har vi tagit ett väldigt viktigt steg” sade Valencias tillfällige tränare González. Osasunas Vasiljevic menade att “vi måste ge vårt allt, det är vad jag kräver av spelarna”. Han hoppades också att få all den hjälp laget kan få från läktaren. “Supporten därifrån är något som alltid gjort klubben stolt. Vi vet att det finns dåliga dagar men vi måste ta oss igenom dem. Spelarna kommer inte gömma sig och inte jag heller”.



Senaste mötet mellan de två lagen i Pamplona spelades i april 2014 och slutade 1-1. Oriol Riera gav Osasuna ledningen i mitten av den första halvleken men gästerna kunde kvittera med åtta minuter kvar av matchen genom Jonas. Såhär i efterhand inser man att en trepoängare i den matchen hade givit Osasuna tillräckligt med poäng för fortsatt spel i den högsta ligan, något man tyvärr inte lyckades med.



Ja, hur slutar då en match som denna när så mycket står på spel. Förmodligen blir det ingen kalasfotboll direkt och de båda lagen kommer bevaka sina positioner stenhårt. Osasuna jagar sin första hemmavinst denna säsong och Valencia sin tredje på bortaplan. Vad som oroar är att Valencia gör mål. I bara två ligamatcher, av de 15 de spelat, har de inte lyckats göra mål framåt vilket kan jämföras med Osasunas sju på 16 försök i ligan (nio om man räknar in cupspelet). Men någon gång skall det väl lossna även för Osasuna och det skulle ju minst sagt passa väldigt bra ifall det skedde i morgon kväll.



Vad: La liga Santander, omgång 17

Var: El Sadar, Pamplona, Navarra

När: måndag den 9:e januari

Tid: 20.45

Domare: Alfonso Álvarez Izquierdo

TV: Viasat Fotboll HD

Stream: rojadirecta.me, hahasport.com, arenavision.in, viaplay



¡AUPA OSASUNA!



¡AUPA OSASUNA! Den lägsta poängskörd ett lag (Zaragoza) någonsin haft, efter de första 19 omgångarna, och klarat sig kvar i den högsta serien, är 12 poäng. Och då gjorde man en formidabel vårsäsong då man tog 30 poäng av 57 möjliga. De tre kommande ligamatcherna känns alltså extremt viktiga för med sju poäng efter 19 omgångar lär man få det väldigt tufft att klara kontraktet. Valencia (17:e plats) och Granada (19:e plats) känns ju i vart fall som man skulle kunna ha en chans mot medan matchen mot Sevilla lär bli tuffare.I morgon spelas alltså den första av dessa tre matcher när man tar emot Valencia hemma på El Sadar. Valencia som för tillfället är i en minst lika turbulent situation som Osasuna. Man är tillsammans med Osasuna de enda lag som gjort två tränarbyten denna säsong och samtidigt är många extremt missnöjda med hur ägaren,, sköter klubben. Så sent som igår sa sportchefenupp sig, en vecka efter att tränare, som tillträdde i slutet av september, valde att sluta. Svenska Fans Valenciaredaktion , som vaknat till liv på sistone, har producerat ett antal artiklar kring detta. Två lag med stora problem som möts under måndagskvällen alltså och viktiga poäng skall fördelas.Den första träningen med den nye tränare Vasi skedde under fredagen och det blev en lång sådan. Man inledde med en timmes ”snack” i omklädningsrummet där den nya tränaren bland annat övertygade spelarna om sitt förtroende för dem och förmodligen också hur han planerar att spela. Efter det gick man ut och gjorde 80 minuters träning där även de flesta skadade spelarna var igång. Under lördagens träning spelades det tio mot tio och enligt uppgifter ser det ut som att Vasi till viss del kommer spela med en fembackslinje. En trebackslinje när man går på offensiven och en fembacks när man försvarar sig.Med andra ord känns det som att man går tillbaka till den spelform man hade underoch som var så framgångsrik under den förra säsongen. Skadesituationen i truppen går väl åt rätt håll och under söndagen friskförklaradesfrån sin skada och togs ut i matchtruppen.har fått ett specialskydd för sin axel och är en chansning men togs även han ut i truppen. Utöver de tre långtidsskadade spelarna harskadekänning och har tränat med lägre intensitet,har problem med sin rygg ochär förkyld.är inte fullt frisk ännu och de tre spelarnaochstår på sidan av tekniska orsaker.Med andra ord valde Vasi att ta ut de resterande spelarna som fanns kvar i truppen när de tio ovanstående var borträknade. Nedan de 18 som alltså ingick i Petar Vasiljevic första uttagna trupp.Mario, Nauzet PérezTano, Oier, Unai García, Clerc, Iván Márquez, Aitor BuñuelCausic, Torres, Berenguer, Jaime, De las Cuevas, Imanol, OteguiSergio León, Oriol Riera, KenanTurbulent minst sagt i Valencia också alltså men de har lyckats klara av situationen betydligt bättre än Osasuna. Ja till att börja med har man ju tagit fler poäng och med tre vinster (Alavés, Leganés och Sporting) samt tre oavgjorda har man alltså spelat in 12 poäng på 15 omgångar och innehar för tillfället 17:e platsen i ligan. (man har kvar mötet mot Real Madrid från omgång 16 som blivit uppskjutet och är planerat att spelas i februari). Men den senaste vinsten kom dock i mitten av oktober och under de sista sju omgångarna har man fått ihop tre poäng. Ett resultat som inte alls är godkänt för Valencia som i alla fall borde vara uppe och sniffa på Europaplatserna.Efter två tränarbyten (Pako Ayestarán och Cesare Prandelli) är det nusom klivit in som huvudtränare. Inget särskilt känt namn utanför Valencia men som inhoppande huvudtränare har han samlat på sig en hel del rutin. Redan 2008 när Ronald Koeman fick sparken gjorde González sin debut och vidare även 2012, 2015 och så två gånger denna säsong. Den tillfällige tränaren måste undvara tre försvarare till måndagens match. Det ärochpå grund av skador ochsom är avstängd efter två gula kort i senaste ligaförlustmatchen mot Real Sociedad . Nedan de 18 spelare som González valde att kalla till matchen mot Osasuna.Alves, DomenechMontoya, Santos, Mangala, Siqueira, LatoPèrez, Parejo, Medrán, Mario Suárez, Sito, Carlos Soler Santi Mina , Munir, Bakkali, Rodrigo, Nani, Rafa MirDet känns helt enkelt som att det står en hel del på spel för bägge lagen inför måndagskvällens möte. “Om vi kan vinna i morgon har vi tagit ett väldigt viktigt steg” sade Valencias tillfällige tränare González. Osasunas Vasiljevic menade att “vi måste ge vårt allt, det är vad jag kräver av spelarna”. Han hoppades också att få all den hjälp laget kan få från läktaren. “Supporten därifrån är något som alltid gjort klubben stolt. Vi vet att det finns dåliga dagar men vi måste ta oss igenom dem. Spelarna kommer inte gömma sig och inte jag heller”.Senaste mötet mellan de två lagen i Pamplona spelades i april 2014 och slutade 1-1. Oriol Riera gav Osasuna ledningen i mitten av den första halvleken men gästerna kunde kvittera med åtta minuter kvar av matchen genom Jonas. Såhär i efterhand inser man att en trepoängare i den matchen hade givit Osasuna tillräckligt med poäng för fortsatt spel i den högsta ligan, något man tyvärr inte lyckades med.Ja, hur slutar då en match som denna när så mycket står på spel. Förmodligen blir det ingen kalasfotboll direkt och de båda lagen kommer bevaka sina positioner stenhårt. Osasuna jagar sin första hemmavinst denna säsong och Valencia sin tredje på bortaplan. Vad som oroar är att Valencia gör mål. I bara två ligamatcher, av de 15 de spelat, har de inte lyckats göra mål framåt vilket kan jämföras med Osasunas sju på 16 försök i ligan (nio om man räknar in cupspelet). Men någon gång skall det väl lossna även för Osasuna och det skulle ju minst sagt passa väldigt bra ifall det skedde i morgon kväll.La liga Santander, omgång 17El Sadar, Pamplona, Navarramåndag den 9:e januari20.45Alfonso Álvarez IzquierdoViasat Fotboll HDrojadirecta.me, hahasport.com, arenavision.in, viaplayosasuna.es, noticiasdenavarra.com, navarrasport.com, navarra.com, valenciacf.com

2017-01-08 20:45:00

Två lag som för tillfället är i en väldigt turbulent situation drabbar samman under måndagskvällen. Osasuna spelar redan nu för sin överlevnad i primeran och gästande Valencia för att inte sjunka alltför långt ner i tabellen.