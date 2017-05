2017-05-07 16:15

Valencia - Osasuna

4-1



Inte ens nära

Osasuna hade inte mycket att sätta emot ett Valencia som för dagen var klart hungrigare än gästerna. Med två mål i respektive halvlek kunde hemmalaget enkelt se till att de tre poängen stannade i Valencia.





En 4-4-2:a alltså med ett mittfält av Causic och Tienza centralt och med Torres och Berenguer på var sin kant. Startelvan i sin helhet som följer, i målet, Salvatore Sirigu med en fyrbackslinje framför sig som bestod av, från höger, Aitor Buñuel, David Garcia, Nikola Vujadinovic och Juan Fuentes. Fyrmannamittfältet bestod av, från höger, Alex Berenguer, Goran Causic, Fausto Tienza och Roberto Torres. De två anfallarna som startade matchen var Sergio León och Oriol Riera.



Fint väder i



1:a halvlek



Inte det lättaste att hitta en stream idag som det verkar och det tog en stund innan jag till slut hittar en som verkar funka. Kommer in i den sjunde minuten och ställningen är 0-0. Hemmalaget känns kvickare i sitt passningsspel och har ett högre tempo när det snabbt vänder efter att gästerna gått till anfall. Osasuna får dock ha en hel del boll men har svårt att skapa något allvarligt. Sen rasar streamen igen och bilden försvinner. Jag fortsätter jaga en stream men ger till slut upp och väljer Osasunas twitterkonto och La ligas hemsida som informationskälla.



Där meddelas det att Garay gör 1-0 för hemmalaget i den 22:a minuten. Några minuter senare har Fausto Tienza ett bra skott men hemmamålvakten Deménech kan stoppa bollen på mållinjen.



I den 32:a minuten tvingas samme Tienza bryta matchen på grund av skada och i hans ställe sätts De la Cuevas in. Sergio León får ett bra läge i den 36:e minuten då han får en löpboll att springa på, dock är Deménech med på noterna även denna gång. I slutet av halvleken är det Nani som oroar i gästernas försvar och i den 45:e minuten kan Garay göra sitt andra för dagen då han sätter dit 2-0 vilket blir halvtidsresultatet.



2:a halvlek



Jagar vidare efter en stream men det verkar vara lönlöst idag, och då inte ens Viasat visar matchen kanske helt enkelt streamingutbudet är för dåligt. Andra halvlek inleds med att David Garcia drar på sig ett gult kort. De las Cuevas och Berenguer samarbetar i ett anfall men den sistnämnda blir av med bollen. Bra läge för Riera i den 56:e minuten då han får iväg ett bra avslut. Minuten senare är det Vujadinovic som har ett bra läge på en hörna vilket är Osasunas bästa läge i matchen hittills. Strax efter det är det Valencia och Gayá som har ett skott i stolpen.



Riera missar att göra mål efter att ha jagat en retur på ett skott från Sergio León. Valencias Gayá drar på sig ett gult kort efter att ha rivit ner Torres och minuten senare får Zaza detsamma då han fäller De las Cuevas. I den 68:e minuten gör Valencia sitt första byte när man tar ut Parejo mot Rodrigo och två minuter senare kommer 3-0 genom Zaza. I den 71:a minuten gör Osasuna sitt andra byte när man tar ut Buñuel till fördel för Javier Flaño. I den 75:e minuten kommer 4-0 genom Rodrigo som kommer in från högerkanten och skjuter rätt i mål.



Juan Fuentes drar på sig ett gult kort i den 77:e minuten och strax efter det gör Osasuna sitt sista byte då man tar ut Sergio León mot Olavide. Valencia passar även på att göra ett dubbelbyte och tar ut Soler och Gaya och sätter in Medrán och 4-1 efter att ha blivit framspelad av Berenguer. För andra matchen i rad gör en Osasuna B spelare mål och detta var Olavides första i La liga.



Ja, det är ju lite svårt att uttala sig om matchen när man inte sett den men som jag förstår det var Valencia klart mycket bättre vilket även siffrorna visar på. Det kanske helt enkelt var lika bra att man inte såg denna match, den 36:e för säsongen, vilket samtidigt innebar den 23:e förlusten. Med de siffrorna kan man nog förstå att Osasuna har det svårt att tagga till för uppgiften. Man är redan ute ur serien och har inte mycket att spela för vilket nog lätt gör att man rasar ihop helt som man verkar gjort idag.



Men ytterligare två omgångar skall spelas och kan man vinna nästa match, som spelas hemma på El Sadar, mot Granada finns det en stor chans att man i slutet av säsongen kan lämna den sistaplats som man legat på i 24 av de 36 omgångarna. Vid vinst tar man sig förbi och sen avgörs det i den sista omgången. Med andra ord får man ladda om batterierna till på lördag då matchen går av stapeln klockan 18.30.



2017-05-07 19:00:00

