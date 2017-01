Hoppet är det sista som överger en!

Krönika: Än är det inte kört!

Den prekära situationen i Osasuna är tydlig och efter säsongens andra tränarbyte hoppas man nu kunna få ordning på saker och ting. Den närmaste månaden kommer bli helt avgörande för klubben framtid och ifall man kommer behålla sin La ligaplats.

Joaquin Caparrós visat upp (en vinst av åtta möjliga och en målskillnad på 3-17) så har man faktiskt gått sämre än vad man gjorde med den tidigare tränaren Enrique Monreal.



Men nu dyker det även upp information om att spelarna inte varit speciellt nöjda med hur Caparrós skött laget. Enligt vissa uppgifter ska spelarna ha vägrat utföra saker de skall ha blivit uppmanade att göra utanför träningsanläggningen Tajonar, på, som de anser, sin egen fritid. Flera spelare skall även ha varit missnöjda med styrelsens beslut att sparka den tidigare tränare Monreal vilket ju inte direkt bäddar för en god relation med en ny tränare. Truppen skall ha framfört vad de känt till styrelsen och även att de föredragit Petar Vasiljevic som tränare. Styrelsen i sin tur skall ha försökt få César Cruchaga som tränare men när de inte lyckats valt att välja Vasiljevic och att sparka Caparrós.



Turbulent minst sagt men det positiva i kråksången är ju i vart fall att man gör förändringar. Man försöker hitta nya lösningar vilket ger ett uns av hopp. Att bara tuffa på med en minst sagt dålig relation mellan spelare och tränare och fortsatt dåliga resultat är det ju ingen som gläds av. Framförallt när man nu närmar sig slutet av den första halvleken av säsongen. Det är inte överdrivet att säga att januari månad kommer bli helt avgörande för Osasunas framtid. Dels beroende på hur man lyckas i de kommande matcherna mot



Dels även beroende på vad den nye sportchefen Andoni Goikoetxea lyckas värva för nya spelare. Det är ju inte direkt lätt att finna spelare som vill gå till ett lag i Osasunas situation och det skall bli väldigt intressant att se vad man åstadkommit i slutet av januari. För tillfället verkar det inte hända speciellt mycket alls i det ämnet. Enligt styrelsens talesperson Alfonso Ramirez som uttalade sig igår kommer man ”se hur de nästa fyra matcherna går, och om inte, börja planera för nästa säsong utifrån båda divisionerna”.



Än lever dock hoppet och skulle man kunna tvåla till ett Valencia, som för tillfället är i en minst lika turbulent situation som Osasuna, och sedan även ta tre poäng på bortaplan mot Granada (som man tidigare besegrat) är plötsligt situationen mycket ljusare. Lite beroende på resultat i andra matcher borde man då ligga ovanför nedflyttningsstrecket och ha ett stärkt självförtroende inför den kommande hemmamatchen mot



¡OSASUNA, NUNCA SE RINDE!



2017-01-06 16:00:00

