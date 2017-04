2017-04-05 20:30

Alaves - Osasuna

0-1



Alex Berenguer på väg ut mot sidlinjen efter att ha gjort matchens enda mål.

Liket lever!

Efter en riktigt bra taktiskt genomförd match kunde Osasuna ta sin andra seger denna säsong. Men det satt långt inne, inte förens i den 88:e minuten kunde Alex Berenguer göra 0-1 vilket till slut också blev slutresultatet.

Kenan Kodro som var ett frågetecken inför denna match på grund av en axelskada friskförklarades under dagen och kunde därmed tas med i matchtruppen. Vasi valde att plocka ut fyra spelare från Luis Perea var premiär. De övriga tre var Iván Márquez, Aitor Buñuel och Miguel Olavide.



Inte direkt de bästa förutsättningarna för gästande Osasuna alltså men så har ju flytet denna säsong minst sagt varit obefintlig. Vasiljevic valde att ställa upp laget i en 5-3-2 uppställning och de spelare som började på bänken var Rivière, Mario, Buñuel, Berenguer, Perea, Riera och Márquez.



Startelvan i sin helhet, i målet Salvatore Sirigu som hade en backlinje framför sig bestående av, från höger, Miguel Olavide, Juan Fuentes, Oier Sanjurjo, David García och Carlos Clerc. Mittfältet bestod av, från höger, De las Cuevas, Fausto Tienza och Goran Causic. På topp startade Sergio León och Kenan Kodro som var tänkt att falla ner i mittfältet i det defensiva spelet.



11 grader varm i Vitoria runt matchstart och då hemmalaget Alavés spelade i sina vit-blå randiga tröjor kunde Osasuna spela i sitt röda hemmaställ men med vita byxor och strumpor. Inte direkt någon attraktiv match när man sökte efter en stream och det fanns ju betydligt intressantare matcher att se denna kväll. Hemmalaget spelade av matchen efter att domare Estrada Fernández blåst igång densamma.



1:a halvlek



Efter att Alavés inlett matchen bäst sticker Osasuna upp genom Sergio León som får ett bra läge från vänsterkanten men skottet går utanför. Alavés fortsätter att styra och ställa och gästerna får se sig om efter kontringslägen.



Osasuna har arbetat sig in i matchen bättre nu och har fått mer att säga till om. León har ytterligare ett bra läge men allt han får iväg är en fösare. Man skaffar sig sin första hörna som Clerc slår och finner Leóns skalle och nicken tvingar Pacheco till en bra räddning. Riktigt piggt spel från gästerna nu. Bra räddning av Sirigu på en frispark för hemmalaget efter den första halvtimman.



Alavés ser inte riktigt heta ut och känslan infinner sig att man kanske underskattat dagens motståndare. Osasuna stressar högt upp och hemmalaget har svårt att skapa något att tala om. Hyfsat jämnt bollinnehav (54-46) efter 40 minuters spel men chansfattigt och mer av ett ställningskrig. Bra första halvlek av Osasuna mot ett Alavés som inte imponerat.



2:a halvlek



Piggare hemmalag i inledningen av den andra halvleken men gäster är inte helt ofarliga. Clerc hittar De las Cuevas fint på djupet men mittfältarens avslut går strax utanför. Alavés försöker öka tempot i sitt passningsspel och känns helt klart hungrigare än i första. Osasuna står upp bra och vårdar bollen när man har den i sin ägo.



Bra chans för hemmalaget efter en touch på en Osasunaförsvarare men Sirigu är med på noterna. Riktigt chansfattigt och det verkar nästan som att de båda lagen är nöjda med varsin poäng. Alavés matar på men har svårt att skapa något riktigt allvarligt. Osasuna gör sitt första byte i den 69:e minuten när De las Cuevas byts ut mot Buñuel. Minuten senare får Luis Perea göra La liga debut då han byts in mot Tienza.



I den 76:e minuten gör gästerna sitt sista byte när man tar in Berenguer mot Sergio León och Vasiljevic verkar satsa på de unga förmågorna. Fortsatt väldigt chansfasttigt och inte speciellt underhållande. Alavés maler på med stort bollinnehav men utan att skapa något. Gästerna har några vettig försök genom ungdomarna Buñuel och Berenguer. I den 88:e minuten är det också den sistnämnde som kan göra 0-1 efter ett bra skott utifrån. Domaren Estrada Fernández lägger till tre minuters tillägg och under dessa är det Alavés som jagar en kvittering men matchen slutar med fördel till gästerna som med det har tagit sin andra vinst denna säsong.





Ja, det där var man ju inte riktigt beredd på. Men Alavés såg väldigt loja ut och kanske underskattade man motståndet denna kväll samtidigt som man faktiskt haft en dag mindre vila efter den senaste omgången då man mötte



Och det är ju såklart när man har halva truppen i sjukstugan som man går och tar sin andra vinst för säsongen. Får en känsla av förra säsongen när det var det unga spelarna som fick chansen, och tog den. Idag avslutar man matchen med tre av fyra Osasuna B spelare på planen och det verkar vara då man spelar bäst. Andra segern för säsongen alltså och det känns väldigt skönt att laget nu spelat ihop 14 poäng. Med det kan man inte bli sämsta lag poängmässigt genom tiderna i La liga och det som saknas nu är en hemmaseger inför publiken på El Sadar. Kanske kommer den redan nu på söndag då man tar emot nykomlingen Leganés!



¡AUPA OSASUNA! Det var en rätt så skadeskjuten trupp som presenterades under onsdagsförmiddagen av tränare Vasiljevic. Inte mindre än 11 spelare var indisponibla, 10 på grund av skador och en som var avstängd. Anfallarensom var ett frågetecken inför denna match på grund av en axelskada friskförklarades under dagen och kunde därmed tas med i matchtruppen. Vasi valde att plocka ut fyra spelare från Osasuna B där tre har spelat i A-truppen tidigare medans det för mittfältarenvar premiär. De övriga tre varochInte direkt de bästa förutsättningarna för gästande Osasuna alltså men så har ju flytet denna säsong minst sagt varit obefintlig. Vasiljevic valde att ställa upp laget i en 5-3-2 uppställning och de spelare som började på bänken var Rivière, Mario, Buñuel, Berenguer, Perea, Riera och Márquez.Startelvan i sin helhet, i måletsom hade en backlinje framför sig bestående av, från höger,och. Mittfältet bestod av, från höger,och. På topp startadeochsom var tänkt att falla ner i mittfältet i det defensiva spelet.11 grader varm i Vitoria runt matchstart och då hemmalaget Alavés spelade i sina vit-blå randiga tröjor kunde Osasuna spela i sitt röda hemmaställ men med vita byxor och strumpor. Inte direkt någon attraktiv match när man sökte efter en stream och det fanns ju betydligt intressantare matcher att se denna kväll. Hemmalaget spelade av matchen efter att domare Estrada Fernández blåst igång densamma.Efter att Alavés inlett matchen bäst sticker Osasuna upp genom Sergio León som får ett bra läge från vänsterkanten men skottet går utanför. Alavés fortsätter att styra och ställa och gästerna får se sig om efter kontringslägen.Osasuna har arbetat sig in i matchen bättre nu och har fått mer att säga till om. León har ytterligare ett bra läge men allt han får iväg är en fösare. Man skaffar sig sin första hörna som Clerc slår och finner Leóns skalle och nicken tvingar Pacheco till en bra räddning. Riktigt piggt spel från gästerna nu. Bra räddning av Sirigu på en frispark för hemmalaget efter den första halvtimman.Alavés ser inte riktigt heta ut och känslan infinner sig att man kanske underskattat dagens motståndare. Osasuna stressar högt upp och hemmalaget har svårt att skapa något att tala om. Hyfsat jämnt bollinnehav (54-46) efter 40 minuters spel men chansfattigt och mer av ett ställningskrig. Bra första halvlek av Osasuna mot ett Alavés som inte imponerat.Piggare hemmalag i inledningen av den andra halvleken men gäster är inte helt ofarliga. Clerc hittar De las Cuevas fint på djupet men mittfältarens avslut går strax utanför. Alavés försöker öka tempot i sitt passningsspel och känns helt klart hungrigare än i första. Osasuna står upp bra och vårdar bollen när man har den i sin ägo.Bra chans för hemmalaget efter en touch på en Osasunaförsvarare men Sirigu är med på noterna. Riktigt chansfattigt och det verkar nästan som att de båda lagen är nöjda med varsin poäng. Alavés matar på men har svårt att skapa något riktigt allvarligt. Osasuna gör sitt första byte i den 69:e minuten när De las Cuevas byts ut mot Buñuel. Minuten senare får Luis Perea göra La liga debut då han byts in mot Tienza.I den 76:e minuten gör gästerna sitt sista byte när man tar in Berenguer mot Sergio León och Vasiljevic verkar satsa på de unga förmågorna. Fortsatt väldigt chansfasttigt och inte speciellt underhållande. Alavés maler på med stort bollinnehav men utan att skapa något. Gästerna har några vettig försök genom ungdomarna Buñuel och Berenguer. I den 88:e minuten är det också den sistnämnde som kan göraefter ett bra skott utifrån. Domaren Estrada Fernández lägger till tre minuters tillägg och under dessa är det Alavés som jagar en kvittering men matchen slutar med fördel till gästerna som med det har tagit sin andra vinst denna säsong.Ja, det där var man ju inte riktigt beredd på. Men Alavés såg väldigt loja ut och kanske underskattade man motståndet denna kväll samtidigt som man faktiskt haft en dag mindre vila efter den senaste omgången då man mötte Real Madrid . Men Osasuna såg redan tidigt ut som att man hade något på gång. Man stod upp bra försvarsmässigt men hade även, speciellt i första halvlek, ett par riktigt bra chanser. Man gör en riktigt bra taktisk match och framförallt gör man inga mängder med enkla misstag som man gjort tidigare. Man vårdar bollen när man hade den i sin ägo och ställde sedan upp i försvar när man tappade den.Och det är ju såklart när man har halva truppen i sjukstugan som man går och tar sin andra vinst för säsongen. Får en känsla av förra säsongen när det var det unga spelarna som fick chansen, och tog den. Idag avslutar man matchen med tre av fyra Osasuna B spelare på planen och det verkar vara då man spelar bäst. Andra segern för säsongen alltså och det känns väldigt skönt att laget nu spelat ihop 14 poäng. Med det kan man inte bli sämsta lag poängmässigt genom tiderna i La liga och det som saknas nu är en hemmaseger inför publiken på El Sadar. Kanske kommer den redan nu på söndag då man tar emot nykomlingen Leganés!

0 KOMMENTARER 146 VISNINGAR 0 KOMMENTARER146 VISNINGAR PEDRO VON UNGE

2017-04-05 23:30:00

ANNONS:

Fler artiklar om Osasuna

Osasuna

2017-04-05 23:30:00

Osasuna

2017-04-04 19:30:00

Osasuna

2017-04-01 19:30:00

Osasuna

2017-03-31 20:30:00

Osasuna

2017-03-24 21:00:00

Osasuna

2017-03-22 20:00:00

Osasuna

2017-03-18 23:45:00

Osasuna

2017-03-17 21:15:00

Osasuna

2017-03-13 23:35:00

Osasuna

2017-03-12 19:00:00

ANNONS:

Efter en riktigt bra taktiskt genomförd match kunde Osasuna ta sin andra seger denna säsong. Men det satt långt inne, inte förens i den 88:e minuten kunde Alex Berenguer göra 0-1 vilket till slut också blev slutresultatet.Osasuna reser i morgon de tio milen västerut för att ta sig an grannarna från Vitoria. De båda lagen som förra säsongen tog steget upp från Segundan har lyckats olika bra i högsta ligan och Alavés kommer helt klart göra en av sina bättre säsonger någonsin.Athletic Bilbao kunde ta ledningen redan efter tolv minuter och när man ökade på till 0-2 i slutet av den första halvleken blev uppförsbacken för lång för Osasuna. Hemmalaget kunde dock reducera med tio minuter kvar men var aldrig riktigt nära att få med sig någon poäng.Osasuna tar under lördagseftermiddagen emot Athletic Bilbao och skall för femtonde gången denna säsong försöka vinna en hemmamatch. Gästande Athletic är på pappret det klart bättre laget men när dessa två lag möts vet man aldrig hur det slutar.I början av denna vecka presenterade åklagarämbetet de straff de yrkar på för de 18 personer som nu är anklagade i fallet ”El caso Osasuna”. Åtalet består dels av förskingringen av klubbens medel men även bokföringsbrott och mutor.Bottenrekord, landskampsaktuella spelare och en träningsmatch är några av de saker som tas upp i veckans Osasuna mitt i veckan.Efter att Osasuna nästan gjort självmål redan i den första minuten kunde Real Betis ta ledningen tre minuter senare på ett grovt försvarsmisstag. 2-0 kom efter en halvtimmes spel och trots att gästerna skapade en hel del lyckades man inte göra något mål.Osasuna reser till Sevilla för match mot det grönvitrandig Real Betis under lördagen. Andalusierna har en dålig hemmastatistik som de vill ändra på och mot tokjumbon Osasuna finns en mycket god chans att göra det.Osasuna lyckades under måndagskvällen ta en poäng mot Eibar efter att ha lyckats kvittera till 1-1. Gästerna var det spelmässigt bättre laget över hel matchen och hade bra med chanser under den första halvleken. Osasunas målvakt Sirigu var den som räddade kvar laget vilket till slut alltså gav en poäng.Med 12 omgångar kvar att spela och åtta poäng upp till närmsta lag måste Osasuna vinna morgondagens match mot Eibar för att fortsatt ha kontakt. Ytterligare en förlust innebär med säkerhet att man är helt avsågade trots att man matematiskt fortfarande har chansen.