2017-01-15 18:30

Granada - Osasuna

1-1



Roberto Torres gjorde en av sina bättre matcher på länge.

Oavgjort i bottenmötet

I ett riktigt kyligt Granada kunde Osasuna ta ledningen redan i den 12:e minuten efter att ha kontrollerat den första halvleken riktigt bra. Hemmalaget kunde dock kvittera under den andra halvleken och trots en man mindre under sista kvarten höll man spelet uppe väldigt bra.





När jag tagit mig in på arenan och hittat min plats, vilket inte var det lättaste, ser jag hur man arbetar febrilt med att ”sudda” ut sidlinjen. Man spolar med vatten och borstar sedan bort färgen. Det visar sig att Granada informerat det spanska fotbollsförbundet om sina mått, något som domare Daniel Trujillo Suárez inte hört något om och krävde att måtten skulle återställas. Medan de båda lagen värmde upp arbetade man frenetiskt med sidlinjerna och han precis klart till matchstart.



Tränare Vasi har valt att sätta Alvaro, Tano, Buñuel, Jaime, Imanol Garcia, Mérida och Riviere på bänken i inledningen av matchen vilket blir tydligt under uppvärmningen. Dessa värmer upp tillsammans och gör det genom att hålla bollen i luften sinsemellan. Startelvan värmer upp ordentligt och i slutet av densamma slår Clerc och Berenguer inlägg med resten av laget. Av spelarmaterialet att döma välja Vasi att fortsätta med den 3-5-2 uppställning som han inledde med mot Valencia men han har gjort två byten sedan den matchen. David Garcia går in i trebackslinjen istället för Iván Márquez och Fausto Tienza ersätter Imanol Garcia på mittfältet.



Startelvan i sin helhet ser ut som följer, I målet Mario Fernández, med en tremannabacklinje framför sig bestående av Unai Garcia, Oier Sanjurjo och David Garcia. Mittfältet, från höger, bestod av Alex Berenguer, Fausto Tienza, Roberto Torres, Goran Causic och Carlos Clerc. Tanken är alltså att de två yttermittfältarna skall fylla på i offensiven men även ta sitt ansvar defensivt. På topp fick Sergio León och Oriol Riera återigen ansvaret.



Granada ställer som vanligt upp i sina polkagris randiga tröjor med blå byxor och gästande



1:a halvlek



Avvaktande inledning och Osasuna är med redan från start. I den tredje minuten går man till anfall för första gången genom Berenguer och det ger sånär en hörna. Några minuter senare är det León som ordnar den första hörnsparken för gästerna som verkar väldigt sugna på att gå framåt. Efter att Berenguer rivits ner och Pereira fått ett gult i den 12:e minuten går Osasuna till anfall genom just Berenguer som hittar Riera i straffområdet och han kan lugnt och behärskat göra 0-1. Granada ökar tempot efter målet men gästerna står upp bra.



Hemmalaget går framåt vilket öppnar ytor för Osasuna och när man får chansen försöker man nå kvicke León. Publiken är mycket upprörd efter några tveksamma domslut från Trujillo Suárez och gör sig ordentligt hörda. Gästerna ordnar sin andra hörna i den 22:a minuten men den ger inget. Tredje hörnan, som slås lågt av Torres, får Riera skallen på men strax utanför. Granada imponerar inte, framförallt i backlinjen, och har svårt att komma till några allvarliga lägen.



I den 33:e minuten ordnar Kravets Granadas första hörna vilken enkelt kan avfärdas av Osasunaförsvaret. Hemmalaget biter sig dock fast och kan skaffa ännu en hörnspark minuten senare. Det är Granada som nu tagit över och äger bollinnehavet och Osasuna får koncentrera sig på försvar. Boga gör det riktigt bra på sin vänsterkant ett par gånger. Dock är gästerna inte helt oävna då Riera gör ett snyggt mål med skallen som tyvärr döms bort för offside. Hemmalaget har det svårt och ser rätt så oorganiserade ut medan gästerna ser mer stabila ut.



***



I halvtidspaus gäller det att röra på sig för kylan är inte nådig. Något varmt att dricka finns såklart inte och tanken för mig till en bandymatch där den omtalade ”bandyportföljen” skulle sitta fint nu. Jag får istället hålla mig varm genom att röra på mig. Stor skillnad från senast jag var på La ligafotboll i september då hettan var olidlig på Bernabeú.





2:a halvlek



Vinden har tilltagit till andra halvlek också vilket inte gör det varmare. Osasuna gör inga byten i halvtid och kör alltså vidare med startelvan. Granada är fortsatt laget i förarsätet och under de inledande minuterna har man skapat två halvchanser vilket känns som mer än under hela första halvlek. Osasunaspelarna har ingen brådska när man vinner inkast och frisparkar medan Granadaspelarna verkar lätt stressade. Jätteläge för Berenguer i den 59:e minuten när han blir frispelad på en snabb frispark men skottet går över. Hemmalaget har helt klart lyft spelet till den andra halvleken och spelar bra mycket bättre nu. Kravets har ett bra läge men Mario kan klara men får sig en smäll.



León springer offside när Granadas backlinje spelar fel och strax efteråt har 10 ett friläge på gång men Mario hinner före. Jättefint spel av Osasuna när Clerc hittar Berenguer som finner tillbaka till Clerc men hans nick går strax utanför. Till slut ger Granadas press utdelning och i den 68:e kommer 1-1 genom Kravets efter ett stolpskott och en räddning av Mario. Försvaret kan inte rensa bort bollen men det är inte heller helt orättvist. Osasunas första byte sker i den 69:e minuten när man tar ut Riera mot Riviere. I den 73:e minuten får Agbo ett rött kort direkt när han armbågar och sparkar ner León då spelet inte är igång och hemmalaget är nere på tio man.



I den 76:e minuten gör Osasuna ett dubbelbyte när man tar ut Torres mot Jaime och Fausto mot Mérida. En man mer och tre friska spelare gör att Osasuna kan ta hand om spelet en aning. Men hemmalaget fortsätter dock att skapa en del halvchanser. Bra tempo och riktigt underhållande trots bottenmöte och kylan då. Trots en man mindre gör Granada det riktigt bra och är laget som trycker på, rejält påhejade av sin hemmapublik. Detta ger Osasuna får en del chanser på grund av detta som man inte tar vara på. Domaren Trujillo Suárez lägger till hela fem minuter och under dessa drar Ponce på sig sitt andra gula kort och är nere på nio man. Osasuna skapar en del halvchanser under tilläggstiden men matchen slutar 1-1 och lagen får dela på poängen.





Ja, det började bra och man tog ledningen tack vare ett svagt Granada. Osasuna var bättre i den första halvleken och den gamla klyschan ”lagen vann var sin halvlek” passar in bra. Dock får jag en känsla av att Osasuna skapade de vassaste chanserna och borde kanske med en man mer kunnat avgöra matchen. När man gjort sina tre byten kom anfallen av sig lite, kanske just beroende på de inbytta spelarna som inte fått så mycket speltid. Men med tredje raka matchen utan förlust måste man ju faktiskt erkänna att det går åt rätt håll och någonting har den nye tränaren Vasiljevic kommit med som fått laget på fötter igen.



Dock börjar det bli tajt om tid då man i nästa omgång spelar den sista matchen innan ligan vänder och med de nio inspelade poängen måste man vinna nästa match om man skall tangera



Idag blir de till att titta på match igen då



2017-01-16 06:30:00

