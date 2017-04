2017-04-22 18:30

Osasuna - Sporting Gijon

2-2



Oavgjort i bottenmötet

Osasuna lyckades ta ledningen och ledde också med 2-0 med cirka kvarten kvar att spela men gästande Sporting ville annat och kunde både reducera och kvittera inom loppet av några minuter. Delad pott för de två bottenlagen alltså vilket inget av de båda kan vara nöjda med.





Startelvan i sin helhet såg ut som följer, i målet, Salvatore Sirigu med en trebackslinje framför sig som bestod av, från höger, Aitor Buñuel, Oier Sanjurjo, Nikola Vujadinovic, Juan Fuentes och Carlos Clerc. Tremannamittfältet bestod av, från höger, Roberto Torres, Fausto Tienza och Goran Causic. De två anfallarna som startade matchen var Sergio León och Kenan Kodro.



Fint och soligt väder i Pamplona under lördagen och temperaturen toppade strax innan matchstart på strax över 20 grader och alltså bra förhållanden för fotboll. Gästande Sporting ställde upp i sitt helsvarta bortaställ med neongula strumpor och hemmalaget Osasuna i sina sedvanliga röda tröjor och blå byxor. Osasuna spelade av matchen när domaren Gil Manzano blåste igång densamma.



1:a halvlek



Positiv inledning av hemmalaget som verkar vilja vinna. Men när Sporting går till anfall gör man det med besked, man skaffar sig en hörna och biter sig fast. Osasuna gör några tafatta försök framåt men gästerna känns helt klart farligare. I den 8:e minuten tvingas Vujadinovic bryta matchen efter att ha sträckt sig och debutanten Steven byts in. Ännu en skadad spelare! Den första kvarten blir chansfattig och inte speciellt underhållande.



Båda lagen stöter högt upp på bollhållaren och när Sporting gör ett mål i den 18:e minuten döms det felaktigt bort för offside. Minuten senare kan Osasuna något oväntat ta ledningen efter att Torres fått in bollen från vänsterkanten och till en början tror man det är Kodro som styrt in 1-0 men reprisen visar att bollen tar på Sportingförsvararen Merés knä och in i mål. Gästerna fortsätter trumma på inför ett sjungande El Sadar som gläds över ledningen. Jätteläge för Cop men han får inte ordning på fötterna och avslutet går inte på mål.



Fortsatt samma matchbild där Sporting för matchen och Osasuna satsar på att vända snabbt i kontringar. Hemmalaget har arbetat sig in i matchen nu och vinner ett par frisparkar och sin första hörna men överlag är det gästerna som styr. Man har dock svårt att skapa något riktigt farligt trots stort bollinnehav. Gästerna vinner hörnorna med 3-1 men Osasuna halvleken med 1-0.



2:a halvlek



Svängig inledning av de båda lagen som båda försöker skapa något framåt. Osasuna får ytor när gästerna anfaller men har svårt att ta tillvara chanserna. Hemmalaget trycks tillbaka av Sporting som fortsatt äger mest boll. Plötsligt blixtrar Osasuna till när Torres hittar León vars skott går strax utanför. Hemmalaget gör sitt andra byte i den 56:e minuten när man tar ut Tienza mot Mérida. Hemmalaget fortsätter få bra kontringslägen men utan att ta till vara på dem.



Fortsatt samma matchbild där gästerna äger mest boll och hemmalaget fokuserar på försvar och satsa på kontringar. Osasuna gör det bra och börjar så sakteliga få mer att säga till om men man måste hela tiden se upp med Sportings jakt på en kvittering. I den 72:a minuten kommer den där kontringen när Buñuel hittar Torres på djupet som i sin tur hittar Kodro snett inåt. Anfallaren gör inget misstag när han skjuter 2-0 direkt på rullande boll. I den 75:e minuten ersätter De las Cuevas Torres i hemmalagets sista byte.



Bra läge för León och hemmalaget verkar fått ny kraft efter ledningsmålet. Gästerna fortsätter att trumma på och i den 79:e minuten kan Canella sätta dit 2-1 efter ett mindre bra ingripande av hemmaförsvaret. Två minuter senare är det kvitterat till 2-2 då Castro mycket snyggt frispelas genom en klack och anfallaren gör inget misstag. Osasuna försöker ta hand om händelserna efter de två snabba baklängesmålen men gästerna känner vittring på tre poäng och fortsätter framåt. Domare Gil Manzano lägger till tre minuter på de 90 som spelats och i den andra av dessa får Sporting ett riktigt bra frisparksläge men skottet tar i muren och de båda lagen får dela på poängen efter 2-2.





Inte alls ett felaktigt resultat efter hur matchen såg ut och hade domarteamet inte blåst av Sporting för offside i den 18:e minuten kunde matchen sett annorlunda ut. Nu får man nog säga att resultatet blev rättvist då hemmalagets två mål kom från ingenstans och gästernas kom i slutet av matchen då Osasuna kroknade något och förmodligen kände sig rätt säkra på tre poäng. Att inte heller kunna förvalta en 2-0 ledning oroar men med läget som laget befinner sig i gör det faktiskt inte så mycket även om det vore trevligt med ännu en trepoängare på hemmaplan.



Att inte heller kunna förvalta en 2-0 ledning oroar men med läget som laget befinner sig i gör det faktiskt inte så mycket även om det vore trevligt med ännu en trepoängare på hemmaplan.Då Leganés förlorade på bortaplan mot Villarreal före dagens match hade båda Osasuna och Sporting chansen att knappa in men med det oavgjorda resultatet blev det inget av det. Med Osasunas 18 poäng är man nu 9 efter Leganés men bara två efter 19 placerade Granada som i fredags föll mot Sevilla med 2-0. Man har alltså chansen att slippa sistaplatsen i ligan fortfarande, den man har innehaft i hela 21 av de 33 spelade omgångarna. Kanske ett mål man kan lyckas med denna säsong som för övrigt gått så käpprätt åt fanders. Härnäst, redan nu på onsdag, väntar ett möte mot ligatvåan Barcelona vilket inte kommer bli någon lätt uppgift.

2017-04-22 21:45:00

