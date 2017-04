2017-04-30 12:00

Osasuna - Deportivo

2-2



Jhon Steven gratuleras efter sitt första La ligamål.

Oavgjort mot Deportivo i ett blött Pamplona

Osasuna kunde inte ta de tre poängen man behövde för att ta sig förbi Granada i tabellen under söndagsförmiddagen. En mycket underhållande och fartfylld match slutade 2-2 trots att de under andra halvlek kom en del regn.

En timma innan matchstart presenterades startelvan och Vasi valde att fortsätta med den backlinje han använt under de senaste matcherna där de båda Osasuna B spelarna Steven och Buñuel ingick. Javier Flaño tog alltså inte plats i startelvan men skulle förmodligen få lite speltid efter sin långa frånvaro inför hemmapubliken. På mittfältet hade Vasi valt att ändra litegrann sen senast och Clerc och Causic startade istället för Mérida och De las Cuevas. De spelare som fick börja matchen på bänken var Nauzet, Flaño, Berenguer, Jaime, Mérida, De las Cuevas och Olavide.



Det såg alltså ut som att Vasiljevic bestämt sig för en 4-4-2 uppställning där backlinjen fick vara densamma och där han endast ändrat lite på mittfältet. Startelvan i sin helhet som följer, i målet, Salvatore Sirigu med en fyrbackslinje framför sig som bestod av, från höger, Aitor Buñuel, Oier Sanjurjo, Jhon Steven och Juan Fuentes. Fyrmannamittfältet bestod av, från höger, Roberto Torres, Goran Causic, Fausto Tienza och Carlos Clerc. De två anfallarna som startade matchen var Sergio León och Kenan Kodro.



Det vackra vårvädret som Spanien haft de senare veckorna har tagit lite paus och precis som mot Barcelona i onsdags var det grått och trist i Pamplona under söndagen. Termometern visade runt 14-15 grader vid matchstart och som sagt, gråmulet. Osasuna ställde upp i sitt vanliga hemmaställ och gästande Deportivo äntrade planen i sitt ljusa bortaställ med blåa inslag. Gästerna spelade av matchen efter att domare Hernández Hernández blåste igång densamma.



1:a halvlek



Gästerna inleder piggast men det är Osasuna som skaffar sig matchens första hörna i den fjärde minuten. Roberto Torres slår den och efter en mindre bra rensning kan Osasuna B spelaren Steven sätta foten till och göra 1-0. Efter målet är det hemmalaget som tar hand om bollinnehavet och fortsätter gå framåt för några minuter. Deportivo stressar högt och försöker komma till anfall. Man skaffar sig en dubbelhörna i den 15:e minuten men utan något resultat.



Kodro snurrar i straffområdet minuten senare men tyvärr går hans skott högt över. Strax efter är det istället gästerna som kan kvitter på ett inlägg från högerkanten. På den bortre stolpen kan Guilherme helt fri sätta skallen till och det är kvitterat till 1-1. Mycket underhållande första 20 minuter. I den 23:e minuten tvingas Osasuna göra sitt första byte då Fuentes byts ut (troligen skadad) mot Berenguer. Clerc går därmed ner på vänsterbacksplatsen och Berenguer tar mittfältsplatsen framför honom. Fortsatt riktigt underhållande då båda lagen försöker gå framåt och skapa chanser.



Jätteläge för Borges efter en fin framspelning av Adone och när inte Oier är riktigt vaken får anfallaren ytterligare en chans men skottet går utanför. Deportivo har tagit över bollinnehavet och känns för stunden något vassare. Något lägre tempo i slutet av halvleken men fortsatt gästerna som vill mest. I den 40:e minuten lyfter Juanfran bollen i ribban efter en öppnande passning men Osasuna försvar kan reda ut situationen. Bra frisparksläge för Torres med två minuter kvar av halvleken men det blir resultatlöst. 2:a halvlek



Till den andra halvleken har regnet nått El Sadar och ett antal paraplyer syns bland de 12 294 i publiken. Deportivo inleder halvleken bäst och är laget som verkar vilja mest som det ser ut. Hemmalaget får jaga boll och har svårt att komma till riktiga anfall. För en stund spelar man dock riktigt bra men avslutet från Causic blir alldeles för tamt. Man skaffar sig en hörna och har några bra minuter då man för spelet men gästerna står upp bra.



Deportivo gör byten för att ändra matchbilden och kommer så sakteliga in i matchen bättre. Regnet fortsätter falla och förutsättningarna är inte de bästa då bollen blir svårbehandlad i det blöta gräset. Gästerna har skaffat sig tre hörnor på kort tid och på den sista av dem kommer 1-2 genom Guilherme som på en nick från en lagkamrat kan förlänga bollen i mål.



I den 77:e minuten gör hemmalaget ett dubbelbyte då man tar ut Tienza mot De las Cuevas och Buñuel mot Javier Flaño som får ett varmt mottagande av Osasunapubliken. Två minuter senare skaffar sig hemmalaget sin sjätte hörna och på den kommer kvitteringen till 2-2. Det är Juanfran som hårt uppassad av Sergio León skjuter bollen i eget mål, León har ytterligare ett bra läge minuten senare men hans skott går över. I slutet av matchen är det Deportivo som jagar ett segermål men Osasuna kan sticka upp med en farlighet och skaffa sig ännu en hörna. Domare Hernández Hernández lägger till två minuters tilläggstid men matchen slutar 2-2 och de båda lagen får dela på poängen.







Efter matchen tackade spelarna sin hemmapublik genom att hålla upp en banderoll.





Det blev en riktigt underhållande match till slut och det oavgjorda resultatet känns rättvist efter hur matchen såg ut. Hemmalaget får mer än godkänt efter en tung vecka med tre matcher på åtta dagar vilket man inte riktigt har spelarmaterialet för. Och med den mängden av skadade spelare känns veckans insats mer än godkänd. Totalt alltså två inspelade poäng efter två oavgjorda på hemmaplan. Idag såg dock vissa delar av försvaret rätt så sega ut och både Oier och Buñuel drog på sig var sitt gult kort då man inte riktigt hade orken att hänga med. Den förstnämnda har därmed samlat på sig fem stycken och kommer därmed att vara avstängd i matchen mot Valencia om en vecka.



För övrigt gör man en riktigt stabil insats med två mål framåt varav ett från den 23-årige Jhon Steven som bara gör sin tredje La liga match och som förmodligen till nästa säsong kommer ta en plats i A-laget. Javier Flaño fick efter närmare åtta månaders skadefrånvaro åter spela boll igen och det kändes riktigt skönt att se honom på planen igen. Ingen förändring i tabellen trots att man hade chansen att gå förbi Granada och man behåller jumboplatsen. Nu blir det till att slicka såren innan man om exakt en vecka reser till Valencia för att ta sig an ligatolvan.



¡AUPA OSASUNA!

0 KOMMENTARER 74 VISNINGAR 0 KOMMENTARER74 VISNINGAR PEDRO VON UNGE

2017-04-30 16:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Osasuna

Osasuna

2017-04-30 16:00:00

Osasuna

2017-04-29 22:30:00

Osasuna

2017-04-27 06:00:00

Osasuna

2017-04-25 22:30:00

Osasuna

2017-04-22 21:45:00

Osasuna

2017-04-21 19:00:00

Osasuna

2017-04-16 05:45:00

Osasuna

2017-04-14 18:00:00

Osasuna

2017-04-09 21:45:00

Osasuna

2017-04-08 19:30:00

ANNONS:

Osasuna kunde inte ta de tre poängen man behövde för att ta sig förbi Granada i tabellen under söndagsförmiddagen. En mycket underhållande och fartfylld match slutade 2-2 trots att de under andra halvlek kom en del regn.Osasuna gästas av Deportivo under söndagsförmiddagen och gästerna kan säkra sitt kontrakt i La liga vid en eventuell vinst. För Osasuna handlar det om stolthet och professionalism och att inte gräva ner huvudet i sanden trots att man redan är klara för segundan till nästa säsong.Osasuna hade absolut inget att sätta emot ett övermäktigt Barcelona under onsdagskvällen och efter 2-0 i halvtid kunde Katalanerna göra 5-1 i den andra. Barcelona tog med det sin största hemmaseger denna säsong samtidigt som Osasuna blev matematiskt klara för segundaspel.Osasuna reser till Katalonien för att ta sig an de bolltrillande topplaget Barcelona. Det lär inte bli någon lätt uppgift och skadesituationen i truppen gör det definitivt inte lättare. Fem spelare från Osasuna B har rekryterats till morgondagens match för att få ihop en matchtrupp.Osasuna lyckades ta ledningen och ledde också med 2-0 med cirka kvarten kvar att spela men gästande Sporting ville annat och kunde både reducera och kvittera inom loppet av några minuter. Delad pott för de två bottenlagen alltså vilket inget av de båda kan vara nöjda med.Det är ett kraftigt skadedrabbat Osasuna som under lördagen skall försöka ta sin andra raka hemmaseger denna säsong. Bottenkonkurrenten Sporting Gijon kommer på besök och viktiga poäng i bottenstriden skall fördelas.Osasuna hade absolut inget att komma med under påskaftonen då man besökte Atlético de Madrid. Hemmalaget hade full kontroll på händelserna och kunde planenligt vinna med 3-0. Osasunas målvakt Salvatore Sirigu stod för matchens händelse då han inom loppet av två minuter tog två straffar och höll på så sätt nere siffrorna.Osasuna har för tillfället vind i seglen då man kommer med två raka segrar i bagaget. Något som inte skett sedan man i juni förra året tog fem raka segrar i slutet av säsongen. Men mot Atlético lär man få bekänna färg då motståndet helt enkelt är ett antal snäpp bättre.Osasuna kunde under söndagen ta sin andra raka seger efter att ha vänt 0-1 mot Leganés. Sergio León blev tvåmålsskytt efter att i första halvlek kvitterat på straff och i den andra bombat in segermålet till 2-1.Efter att ha tagit sin andra seger för säsongen i onsdags gästas Osasuna av Leganés under söndagen. Man gör det inför sin hemmapublik på El Sadar och skulle väldigt gärna vilja spräcka nollan i hemmavinst kolumnen. Är det på 16:e försöket det kommer ske?