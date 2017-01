2017-01-27 20:45

Osasuna - Malaga

1-1



Finns den någon där uppe som kan ge en hjälpande hand?

Oavgjort mot Malaga för andra gången

Fredagens sena match mot Malaga slutade oavgjort 1-1 precis som i det första mötet lagen emellan. Underhållningsmässigt var det inte mycket att hurra över men tack vare det två målen lyftes denna tillställning något.

Vasiljevic att kalla samtliga disponibla spelare vilket landade på totalt 22 stycken. Med andra ord valde han att mörka en eventuell startelva vilket ju är tuffare att lista ut ju fler spelare man har att välja på. En timma innan matchstart kom dock de 18 namnen på matchtruppen och då blev det tydligt att Riviere, Marquez, Buñuel och Mérida var de som fått tagit steget åt sidan. På bänken började, Fernández, Tano, Fuentes, Jaime, Kodro, De las Cuevas och Olavide. Den kvicktänkte inser nu att backlinjen med andra ord inte blev som undertecknad hade trott.



Nä, Vasi valde helt sonika bort Tano från startelvan och istället blev det 2 * Garcia + Oier. Hela startelvan som den såg ut. I målet Mario Fernández med en trebackslinje framför sig bestående av David Garcia, Oier Sanjurjo och Unai Garcia. Femmanna mittfältet bestod av, från höger, Alex Berenguer, Roberto Torres, Goran Causic, Imanol Garcia och Carlos Clerc. Längst fram med uppgift att göra mål, Sergio León och Oriol Riera.



Som mest visade termometern runt 8 grader i Pamplona idag, växlande molnighet och mer eller mindre ett konstant duggregn under fredagen. Inga jättebra väderförutsikter alltså, att spela fotboll i, och till matchstart var det runt fyra fem grader varmt. Gästande



1:a halvlek



Osasuna börjar bra och sätter bra tryck på gästerna med en gång. Man skaffar sig en hörna i en tredje minuten och inleder precis som man ska på hemmaplan. Riera har ett bra läge i den sjätte minuten men medspelaren Leon skymmer siken. Gästerna har kommit in bättre i matchen nu och visar upp bra intentioner men utan att nå hela vägen. Man har en benägenhet att få väldigt ont och ligga kvar vid varje närkamp. I den 15:e minuten är det Malaga som sticker upp med en nick av Juanpi som går strax utanför.



I den 18:e minuten slås en fin djupledspassning från gästerna och Santos blir mer eller mindre frispelad. Mario kan inget annat göra än att rusa ut och satsa på bollen vilket domare de Burgos Bengoetxea mycket riktigt dömer straff på. Santos kliver fram men Mario är följsam och kan rädda till hörna. Viktigt, viktigt!! Gästerna har tagit över bollinnehavet nu och jag gillar inte hur matchbilden ser ut. Malaga har helt klart lyft spelet efter straffen och Osasunas maskineri verkar stannat av helt, och man har svårt att skapa något offensivt.



Inte alls den matchbild jag väntat mig och Malaga är klart bättre än jag förväntat mig. Hemmalaget har väldigt svårt at komma någonstans offensivt. Lagets andra hörna skaffar man sig i den 33:e minuten och Unai Garcia är den som får chansen men skottet går över, Malaga fortsätter föra matchen och Osasuna ser riktigt blekt ut för dagen. Riera skadar knät i en sammanstötning med Demichelis och måste ses över på linjen men kan återgå till spelet efter någon minut. Två tilläggsminuter läger domaren de Burgos Bengoetxea till på den första halvleken som förblir mållös.



2:a halvlek



Riera utgår i halvtid och ersätts av Kodro, förmodligen beroende på den knäskada han drog på sig under först halvlek. Osasunaser inte alls ut som i matchen mot



Osasunas fjärde hörna kommer i den 61:a minuten och de 14 262 på läktaren har börjat höras på allvar. Osasuna fortsätter att mala på och är laget i förarsätet men utan att skapa något riktigt allvarligt. Malaga sticker upp i kontringar och är inte alls ofarliga, trots detta börja det lukat mållöst. Osasuna håller spelet uppe bra mycket bättre i andra halvlek men har fortsatt svårt att skapa några riktigt farliga chanser.



Publiken på El Sadar fortsätter mata på med sina sånger och det är imponerande hur de orkar fortsätta. I den 76:e minuten byts De las Cuevas in mot Torres och i samma minut kommer ledningsmålet för hemmalaget. De las Cuevas hittar Kodro djupt i straffområdet och han kan vända tillbaka och hitta Causic som enkelt kan placera in 1-0. Från ingenstans dyker det upp och plötsligt känns det riktigt bra. Tyvärr blir ju inte glädjen långvarig och redan tre minuter senare är det kvitterat. Mario får ta på sig målet då han rusar ut för att boxa bort bollen men Camacho hinner före med skallen och 1-1 är ett faktum. Jaime byts in mot León i den 82:a och bägge lagen är helt klart sugna på de tre poängen. Tre minuter tilläggstid läggs till och under dessa får båda lagen var sin chans men matchen slutar 1-1, precis som den gjorde för fem månader sedan.





Nej det här var inte vad jag hade väntar mig efter insatsen mot Sevilla. Jag hade trott på ett betydligt hungrigare Osasuna och kanske hade jag (precis som Osasuna) underskattat Malaga. Den spontana känslan såhär direkt efter matchen är att det tyvärr att det känns alldeles för tungt. Jag är beredd att slänga in handduken med 18 omgångar kvar av vårsäsongen. Med ett starkt La Real på bortaplan härnäst, ett



De tio poängen man spelat ihop efter 20 omgångar är ju inget att ståta med direkt och jag ser fram emot att man i alla fall skall kunna lyckas slå något lag på hemmaplan denna säsong. Kanske låter det extremt bittert men för tillfället är det inte mycket positivt som kan hittas och jag tror tyvärr att Osasuna är raka vägen på väg tillbaka till segundan till nästa säsong. Nu väntar bara en ca: fyra månader lång segdragen väntan på att det skall bli officiellt, men det lär inte ens ta så lång tid vilket är än mer pinsamt. Härnäst alltså stabila



