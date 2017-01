Osasunas fjärde tränare på två år sparkades under torsdagen.

Officiellt: Joaquin Caparrós har fått sparken

Under torsdagsförmiddagen meddelade klubben på sin officiella hemsida att man sparkar tränaren Caparrós. Det blev bara en sejour på två månader för den Sevillafödde coachen som under denna tid inte lyckats nämnvärt bra.

Enrique Monreal så talar det sitt tydliga språk. Tanken var ju att Joaquin Caparrós med sin erfarenhet och sitt kunnande skulle lyfta laget och få detsamma på fötter igen vilket han ju tydligt misslyckats med. Åtta tävlingsmatcher har Caparrós förfogat över laget och under dessa har det bara blivit en enda seger, resten förluster.



Efter seger mot Granada i cupen, den enda under Caparrós ledning, hoppades man på att den dåliga trenden hade vänt. Kanske var man nu äntligen på rätt väg och det var dags att få ordning på skutan. Att göra sig av med tränaren nu måste ju vara i alldeles fel skede. Men ack så fel man hade. Det visar sig nu att redan innan matchen mot Petar Vasiljevic tar över som huvudtränare för resten av säsongen.



I skrivande stund känns det hela väldigt ogenomtänkt. Vasiljevic ska i sin roll som sportchef vara den som leder arbetet i att hitta nyförvärv till truppen. Januari månad har precis börjat och med det även transferfönstrets öppnande, och det behövs förstärkningar, framförallt när man har tre långtidsskadade spelare. Nu skall alltså samma person även ta hand om planering av träningar, uttagningar av lag och sköta allt vad en tränare håller i tillsammans med sin tränarstab. Och vad har egentligen Vasiljevic för erfarenhet som tränare på denna nivå? Nä, det hela känns minst sagt ogenomtänkt.



Men så vet man ju inte heller vad som händer bakom kulisserna. Kanske går man ut med denna information nu för att om några veckor presentera en ny tränare. Det som blir desto tydligare är att



Klubben har utlyst en presskonferens idag klockan 17.00 där man kommer svara på frågor kring det som hänt och framkommer det något mer matnyttigt uppdateras denna artikel.



¡OSASUNA, NUNCA SE RINDE!



Källor: osasuna.es, navarrasport.com När beskedet kom under torsdag förmiddag var det lite oväntat, ja inga rykten eller andra uppgifter tydde på att man skulle göra sig av med den tränare man anställt för bara två månader sedan. Men när man tittar på resultaten sedan den nye tränaren tog över efterså talar det sitt tydliga språk. Tanken var ju attmed sin erfarenhet och sitt kunnande skulle lyfta laget och få detsamma på fötter igen vilket han ju tydligt misslyckats med. Åtta tävlingsmatcher har Caparrós förfogat över laget och under dessa har det bara blivit en enda seger, resten förluster.Efter seger mot Granada i cupen, den enda under Caparrós ledning, hoppades man på att den dåliga trenden hade vänt. Kanske var man nu äntligen på rätt väg och det var dags att få ordning på skutan. Att göra sig av med tränaren nu måste ju vara i alldeles fel skede. Men ack så fel man hade. Det visar sig nu att redan innan matchen mot Eibar i tisdags hade styrelsen haft ett möte och beslutat att entlediga Caparrós. Sedan dess har man bakom kulisserna klarat av uppsägningen av kontraktet och även kommit fram till att sportchefentar över som huvudtränare för resten av säsongen.I skrivande stund känns det hela väldigt ogenomtänkt. Vasiljevic ska i sin roll som sportchef vara den som leder arbetet i att hitta nyförvärv till truppen. Januari månad har precis börjat och med det även transferfönstrets öppnande, och det behövs förstärkningar, framförallt när man har tre långtidsskadade spelare. Nu skall alltså samma person även ta hand om planering av träningar, uttagningar av lag och sköta allt vad en tränare håller i tillsammans med sin tränarstab. Och vad har egentligen Vasiljevic för erfarenhet som tränare på denna nivå? Nä, det hela känns minst sagt ogenomtänkt.Men så vet man ju inte heller vad som händer bakom kulisserna. Kanske går man ut med denna information nu för att om några veckor presentera en ny tränare. Det som blir desto tydligare är att Osasuna för tillfället är i en djup kris. Allt detta sker också vid ett väldigt viktigt läge av serien. I de nästa två seriematcherna möter man två bottenkonkurrenter (Valencia och Granada) och skulle man kunna ta viktiga poäng i dessa två matcher har man kontakt med lagen ovanför sig. Skulle man däremot åka på två förluster kan vi nog tyvärr säga adjö till La liga denna säsong, med halva serien kvar att spela.Klubben har utlyst en presskonferens idag klockan 17.00 där man kommer svara på frågor kring det som hänt och framkommer det något mer matnyttigt uppdateras denna artikel.osasuna.es, navarrasport.com

0 KOMMENTARER 289 VISNINGAR 0 KOMMENTARER289 VISNINGAR PEDRO VON UNGE

2017-01-05 15:30:00

ANNONS:

Fler artiklar om Osasuna

Osasuna

2017-01-05 15:30:00

Osasuna

2017-01-03 22:15:00

Osasuna

2017-01-02 21:30:00

Osasuna

2017-01-01 21:00:00

Osasuna

2016-12-31 12:00:00

Osasuna

2016-12-28 22:00:00

Osasuna

2016-12-23 18:30:00

Osasuna

2016-12-22 00:30:00

Osasuna

2016-12-20 20:15:00

Osasuna

2016-12-18 22:00:00

ANNONS:

Under torsdagsförmiddagen meddelade klubben på sin officiella hemsida att man sparkar tränaren Caparrós. Det blev bara en sejour på två månader för den Sevillafödde coachen som under denna tid inte lyckats nämnvärt bra.Ett intetsägande och väldigt blekt Osasuna hade inte mycket att komma med när man under tisdagen tog emot Eibar i Copa del Rey. Gästerna kunde rättvist vinna den första matchen i Pamplona och i returen om nio dagar har man bara att bevaka sin stora ledning.För fjärde gången denna säsong drabbar Osasuna och Eibar samman då man redan mötts i två träningsmatcher och en ligamatch. Denna gång gäller det två matcher i Copa del Rey och den första av dessa spelas alltså under tisdagskvällen i Pamplona.I Ventana de Enero, januarifönstret, presenteras de rykten och hörsägen som surrar kring Osasuna under januari månad. Här noteras de spelare som ryktas vara på väg in men även de som kan vara på väg att lämna. Januaris transfermånad stänger den 31:a januari.En sammanfattning av vad som skett i klubben sedan i slutet av juni då man tog steget tillbaka till La liga efter att ha vunnit samtliga slutspelsmatcher. Säsongens värvningar och höstens matcher redogörs här tillsammans med en del statistik, tankar och funderingar.Lite av nyhetstorka såhär i juletid men årets sista ”mitt i veckan” har ändå lyckats hitta lite intressant statistik, vi tittar till den kommande månaden och även den stora fotbollsturneringen som Fundación Osasuna anordnar för skolklasser varje jullov.En lite försenad ”Osasuna mitt i veckan” kommer här då man ju spelade match i den spanska cupen under onsdagen. Mer om vilka man får möta i nästa omgång och andra notiser kring klubben och laget från Pamplona kan ögnas igenom nedan.Osasuna kunde vinna returen mot Granada under onsdagskvällen trots att man i mitten av den första halvleken brände en straff. Ett mål i 46:e minuten och en fin prestation av Jaime Romero en kvart in på den andra halvleken gjorde att Osasuna vann och man har nu kvalificerat sig till åttondelsfinal.Osasuna tar under onsdagskvällen emot Granada för det andra mötet i Copa del Rey. Andalusierna vann den första matchen och skall Los Rojillos ta sig vidare är det bara seger som gäller.Osasuna hade inte mycket att sätta emot ett väl bolltrillande Deportivo under söndagskvällen och Galicierna kunde vinna med 2-0. Los Rojillos åkte därmed på sin sjätte raka förlust och det ser mer och mer ut som att man kommer få ett riktigt tungt 2017.