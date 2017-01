Officiellt: Salvatore Sirigu klar för Osasuna

Under den tidiga kvällen på vintermarknadens sista dag kunde Osasuna officiellt meddela att Salvatore Sirigu skrivit på för resten av säsongen. Osasuna lånar honom från Paris Saint German och han kommer senast från Sevilla dit han varit utlånad sedan i somras.

Salvatore Sirigu som nämnts i samband med Pamplonaklubben. Hela fyra olika målvakter hade redan passerat revy och det kändes som att klubben aldrig skulle finna någon som skulle passa. Men till slut blev det i alla fall så och under vintermarknadens sista dag gjorde Osasuna officiellt med att man värvat italienaren för resten av säsongen. Sirigu kommer senast från



Sirigu är en internationellt erfaren målvakt som alltså ursprungligen kommer från Italien där han startade sin fotbollskarriär i Venezia och sedermera Palermo. Under de första åren i Palermo lånades han ut till Cremonese och Ancona men 2009 när han återvände gjorde han det till en början som andremålvakt men tog senare över startplatsen. I juli 2011 skrev han på ett fyraårskontrakt med Paris Saint German och tog med den franska toppklubben ett antal olika titlar. Bland annat blev han den målvakt i huvudstadklubben som hållit nollan längst (697 minuter).



I september 2014 förlängde han sitt kontrakt med ytterliga fyra år och är alltså kontrakterad med Parisklubben till 2018. I augusti 2016 lånades han ut till Sevilla inför denna säsong och gjorde sin debut mot



Det känns som att Osasuna fått tag på en riktigt erfaren målvakt som kan ge en ordentlig stabilitet i de bakre leden. En bra målvakt ger ju försvararna trygghet vilket i sin tur sprider sig till mittfältet och sedan till resten av laget. Kanske är det också precis det man behöver i den situation som Osasuna befinner sig i just nu, ett tryggt och lugnt försvar som man sedan kan bygga offensiven på. Förhoppningsvis kan Sirigu tillsammans med nyligen värvade Vujadinovic täppa till där bak och med några mål framåt, kanske den nu något prekära situationen, går att lösa.



¡AUPA OSASUNA!



Källor: osasuna.es, navarrasport.com, fichajes.com För cirka en vecka sedan dök det upp ännu ett namn som ryktades vara på väg till Osasuna . Det var den Italienska målvaktensom nämnts i samband med Pamplonaklubben. Hela fyra olika målvakter hade redan passerat revy och det kändes som att klubben aldrig skulle finna någon som skulle passa. Men till slut blev det i alla fall så och under vintermarknadens sista dag gjorde Osasuna officiellt med att man värvat italienaren för resten av säsongen. Sirigu kommer senast från Sevilla där han varit på lån från Paris Saint German sedan i somras.Sirigu är en internationellt erfaren målvakt som alltså ursprungligen kommer från Italien där han startade sin fotbollskarriär i Venezia och sedermera Palermo. Under de första åren i Palermo lånades han ut till Cremonese och Ancona men 2009 när han återvände gjorde han det till en början som andremålvakt men tog senare över startplatsen. I juli 2011 skrev han på ett fyraårskontrakt med Paris Saint German och tog med den franska toppklubben ett antal olika titlar. Bland annat blev han den målvakt i huvudstadklubben som hållit nollan längst (697 minuter).I september 2014 förlängde han sitt kontrakt med ytterliga fyra år och är alltså kontrakterad med Parisklubben till 2018. I augusti 2016 lånades han ut till Sevilla inför denna säsong och gjorde sin debut mot Eibar i september. En vecka senare fick han ett rött kort efter att ha armbågat Aritz Aduriz i förlustmatchen mot Bilbao. Efter det har det inte blivit mycket spel i den Andalusiska klubben och trots att det funnits flera bud för Sirigu under detta vinterfönster hamnade han alltså slutligen i Osasuna. Sirigu har även ett antal landskamper för det Italienska landslaget under bältet, 17 stycken faktiskt och den senaste i juni förra året.Det känns som att Osasuna fått tag på en riktigt erfaren målvakt som kan ge en ordentlig stabilitet i de bakre leden. En bra målvakt ger ju försvararna trygghet vilket i sin tur sprider sig till mittfältet och sedan till resten av laget. Kanske är det också precis det man behöver i den situation som Osasuna befinner sig i just nu, ett tryggt och lugnt försvar som man sedan kan bygga offensiven på. Förhoppningsvis kan Sirigu tillsammans med nyligen värvade Vujadinovic täppa till där bak och med några mål framåt, kanske den nu något prekära situationen, går att lösa.Källor: osasuna.es, navarrasport.com, fichajes.com

0 KOMMENTARER 292 VISNINGAR 0 KOMMENTARER292 VISNINGAR PEDRO VON UNGE

2017-01-31 20:45:00

ANNONS:

Fler artiklar om Osasuna

Osasuna

2017-01-31 20:45:00

Osasuna

2017-01-29 22:00:00

Osasuna

2017-01-28 01:00:00

Osasuna

2017-01-26 22:00:00

Osasuna

2017-01-26 19:00:00

Osasuna

2017-01-25 21:00:00

Osasuna

2017-01-22 17:30:00

Osasuna

2017-01-21 19:45:00

Osasuna

2017-01-20 22:00:00

Osasuna

2017-01-18 20:00:00

ANNONS:

Under den tidiga kvällen på vintermarknadens sista dag kunde Osasuna officiellt meddela att Salvatore Sirigu skrivit på för resten av säsongen. Osasuna lånar honom från Paris Saint German och han kommer senast från Sevilla dit han varit utlånad sedan i somras.I Ventana de Enero, januarifönstret, presenteras de rykten och hörsägen som surrar kring Osasuna under januari månad. Här noteras de spelare som ryktas vara på väg in men även de som kan vara på väg att lämna. Januaris transfermånad stänger den 31:a januari.Fredagens sena match mot Malaga slutade oavgjort 1-1 precis som i det första mötet lagen emellan. Underhållningsmässigt var det inte mycket att hurra över men tack vare det två målen lyftes denna tillställning något.Osasuna tar under fredagskvällen emot Malaga när La ligasäsongen 2016/17 vänder. Hemmalaget som gjort en bedrövlig första halvlek av säsongen satsar på att ta sin första hemmavinst vilket man borde ha en hyfsad chans till.Under onsdagen gjorde Osasuna officiellt på sin hemsida att man värvat Nikola Vujadinovic för resten av säsongen. Mittbacken spelade för laget säsongen 14/15 och lämnade sedan för Beijing Enterprises i Kina där han hållit till sedan dess.I veckans ”mitt i veckan” följer vi eftersvallen från Oriol Rieras uttalande efter matchen mot Sevilla senast. Andra ingredienser är att den brasilianska klubben Chapecoense hedras med tröjor från La ligalagen och att El Sadar byter gräsmatta.I en svängig match med hela sju mål där Osasuna tog ledningen två gånger kunde gästande Sevilla till slut ta hem de tre poängen. Domare Estrada Fernández blev en av huvudpersonerna vid dagens match då han missade vid några tillfällen vilket enligt hemmalaget blev helt avgörande.Sevilla kommer på besök till Pamplona och El Sadar under söndagen och det är alltså toppen mot botten som möts. Efter den senaste segern mot Real Madrid är gästerna skyhöga favoriter men Osasuna är ute efter sin första hemmaseger denna säsong och har satt käppar i hjulen för topplag förr.I Ventana de Enero, januarifönstret, presenteras de rykten och hörsägen som surrar kring Osasuna under januari månad. Här noteras de spelare som ryktas vara på väg in men även de som kan vara på väg att lämna. Januaris transfermånad stänger den 31:a januari.En del ekonomi och pengar i denna veckas ”mitt i veckan” som även innehåller nyheter kring skadade spelare, nystartade projekt, avslutade kontrakt och landskampsuttagningar.