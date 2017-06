Sebas Coris lånas in från Girona för en säsong.

Officiellt: Sebas Coris klar för Osasuna

Under fredagskvällen kom Osasunas andra officiella värvning när man meddelade att mittfältaren Sebas Coris lånats in från Girona till den kommande säsongen. Precis som vid värvningen av David Rodriguez tidigare under dagen har inga som helst rykten hörts kring denna värvning.





Sebastian Coris Cardeñosa är en snabb spelare med en stark offensiv profil men som även kan ta ansvar defensivt. Det är en skicklig spelare som föredrar vänsterkanten med tanke på sin vänsterfot men som kan spela på båda kanterna. Coris har under den senaste säsongen varit en viktig del i Girona vars andraplats i segunda till slut gav klubben ett La liga kontrakt. I april skadade sig mittfältaren i armbågen men är nu helt återställd. Dock innebar skadan att han inte kunde slutföra säsongen men fram till dess var han en av de spelare som fick mest speltid i laget.



Totalt blev det 27 matcher i La liga 123 och en match i Copa del Rey för 24-åringen innan skadan satte stopp för mer spel. Till Osasuna anländer han med andra ord frisk och förhoppningsvis väldigt sugen på att göra bra ifrån sig. En kvick spelare som kommer vara en bra ersättare för



¡AUPA OSASUNA!



Ibland blir det lite av en ketchupeffekt när en klubb presenterar värvning på värvning. Men så har det ju varit väldigt tyst kring Osasuna s nyförvärv denna sommar och mest handlat om vilka som försvinner. Dagens datum har nog också en del att göra med saken för det är idag som en hel del kontrakt går ut. Dock gäller inte det för Coris som alltså lånas in från Girona som nyligen tog steget upp i La liga. Lånet gäller för den kommande säsongen och katalanerna äger fortsatt rättigheterna till spelaren som alltså får fortsätta spela segundafotboll nästa säsong.

0 KOMMENTARER 107 VISNINGAR 0 KOMMENTARER107 VISNINGAR PEDRO VON UNGE

2017-06-30 20:45:00

Osasuna presenterade under fredagen sitt första nyförvärv inför den kommande säsongen och från ingenstans dök David Rodriguez namn upp. David har spelat för Alcorcón under de senaste tre säsongerna och där gjort totalt 51 mål.