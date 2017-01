Nikola Vujadinovic är Osasunas första vintervärvning.

Officiellt: Vujadinovic tillbaka!

Under onsdagen gjorde Osasuna officiellt på sin hemsida att man värvat Nikola Vujadinovic för resten av säsongen. Mittbacken spelade för laget säsongen 14/15 och lämnade sedan för Beijing Enterprises i Kina där han hållit till sedan dess.

Nikola Vujadinovic drar alltså på sig Osasunatröjan för resten av säsongen och kommer förhoppningsvis bli en tillgång i försvarsregionerna. Mittbacken har löst ut sina sista sex månader hos det Kinesiska Beijing Enterprises där han tillbringat de senaste två säsongerna men har fortsatt rätt till en förlängning på ett år. Vujas kontrakt med Osasuna sträcker sig, precis som förra gången han var här, säsongen ut och efter det får vi se vad som händer.



Den 30-åringen Vujadinovic blev mycket omtyckt av Rojillo supportrarna när han var här senast och han värvades då i slutet av oktober 2014 efter att fransmannen Jordan Loties långtidsskadats. Totalt blev det 25 matcher och två mål i den röda tröjan under säsong 14/15 och serb/montenegrinen var med i den allra sista matchen mot Sabadell där man klarade kontraktet i segundan. Han tvingades bytas ut efter att ha offrat sig i en höjdduell och den offerviljan uppskattade de tillresta supportrarna mycket. Det blev hans sista framträdanden i Osasunatröjan och även om det var tal om att förlänga hans kontrakt blev det inget med det då. Se spelarpresentationen av Vujadinovic när han värvades i oktober 2014



Värvningen kommer lite oväntat även om Osasuna tydligt har gått ut med att man ville värva en mittback för att ersätta den långtidsskadade Miguel Flaño som alltså skadade sig i december. För en och en halv månad sedan var Vuja på besök i Pamplona och såg matchen mot Raoul Loé är ju också på tal som en eventuell värvning.) Vill man göra allt för att klara sig kvar i La liga eller bara spela av denna säsong.



30-åringen kommer till Pamplona under torsdagskvällen och kommer under fredagen att genomgå den sedvanliga läkarundersökningen och är därmed inte tillgänglig för spel i fredagens match mot



¡AUPA OSASUNA!



2017-01-26 19:00:00

