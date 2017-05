Osasuna blev totalt överkörda under lördagskvällen då Sevilla enkelt kunde vinna med hela 5-0. Klasskillnaden mellan lagen var alldeles för stor och det blev aldrig någon riktig kamp lagen emellan.

1:a halvlek

2:a halvlek

Granada lyckades inte slå Espanyol under fredagskvällen vilket innebär att Osasuna slutar på en 19:e plats denna säsong efter att i större delen av densamma legat på sistaplatsen. Angående de problem som Osasuna fick på grund av ändringen av speldag löstes genom att klubben bokade ett eget plan som tog dem till Sevilla under lördagen, och ligan ställde upp och betalade mellanskillnaden. Med andra ord löste det sig på bästa sätt. En timme innan matchstart släpptes startelvan och tränare Vasiljevic hade väl egentligen inte gjort några större ändringar. Av de fem Osasuna B spelarna var det bara en som fick starta.Vasi hade valt att starta matchen med tre renodlade försvarsspelare, två defensiva mittfältare, tre offensiva och två anfallare. En 3-2-3-2 uppställning eller om ni hellre vill en 3-5-2:a. De spelare som fick börja matchen på bänken var Mario, Unai Garcia , Fuentes, Barja, Buñuel, Olavide och Perea. Startelvan i sin helhet såg ut som följer, I målet,med en backlinje framför sig bestående avoch. På det defensiva mittfältet,ochoch på det offensivaoch. På toppochHögsommarvärme i Sevilla under lördagen och som mest mätte termometern runt 32-33 grader. Till matchstart hade det lugnat sig något men 29 grader är varmt att spela fotboll i. Gästande Osasuna ställde upp i sina röda tröjor och blå byxor och för dagen med vita strumpor medan hemmalaget Sevilla spelade i sitt helvita hemmaställ. Gästande Osasunaspelade av matchen när domare Carlos del Cerro Grande blåste igång densamma.Bra stämning på Pizjuan när matchen drar igång och det är gästerna som inleder piggast och först i den tredje minuten kommer Sevilla offensivt och till ett avslut. Ett par minuter senare är det hemmalaget som tagit kontroll över bollinnehavet och Osasuna får fokusera på försvar. Hemmalaget äger just nu matchen och skapar halvchans på halvchans. I den 10:e minuten kommerefter ett skott av Correa som Sirigu får en hand på men inte bättre än att den går rätt ut till Vitolo som kan slå in den i öppet mål. Hemmalaget fortsätter äga boll och gästerna har inget att tala om framåt.Det känns lite avslaget och egentligen gäller ju inte matchen något men hemmalaget är helt klart det bättre laget och Osasuna har svårt att få låna boll. I den 20:e minuten kommergenom Vazquez efter en perfekt passning snett bakåt av Escudero. 72-28 % i bollinnehav ger er en bild av hur det ser ut efter 23 minuter. Fortsatt samma matchbild och det är bara ett lag på plan, tyvärr. Torres kämpar och sliter men utan att lyckas med något framåt.Sevilla fortsätter att äga allt men har ingen brådska, man tar det lugnt och stilla och får god tid på sig att slå inlägg och måtta passningar. I den 34:e minuten sticker gästerna upp och får iväg ett skott genom Berenguer som gör en bra individuell prestation. Men minuten senare kommergenom Jovetic som får på ett bra tryck i sitt skott och Sirigu är chanslös. Nä, alldeles för stor skillnad mellan lagen och hade det varit på lunchrasten i skolan hade man delat om. I slutet av halvleken får gästerna låna bollen lite och Kodro har ett fint läge som inte blir något av. Halvleken slutar 3-0 och tränare Vasiljevic har en del att säga sina spelare i halvtidspausen.Lite piggare spel från gästerna i inledningen av den andra halvleken och Kodro får iväg ett skott långt utifrån. Lite jämnare helt enkelt, såhär långt. Osasuna försöker stressa högre upp vilket ger Sevillaspelarna mindre tid samtidigt som det ju redan är avgjort. Bra frisparksläge för Sevilla i den 56:e minuten men skottet går över. Inte riktigt samma glöd från hemmalaget hittills i den andra men de känner väl att de inte måste gå för ytterligare mål. I den 60:e kommer dockgenom Vazquez, hans andra för kvällen, efter en perfekt genomskärare av Mariano.Osasuna gör sitt första byte i den 61:a minuten när man tar ut Kodro mot Fuentes vilket innebär att man går ner på en 4-5-1 uppställning. I den 67:e kommer byte nummer två då Torres byts ut mot Olavide. Matchbilden fortsätter se ut som den gjort men Osasuna har definitivt mer att säga till om jämfört med i första halvlek, dock har man svårt att skapa något riktigt farligt. Istället börjar hemmalaget trilla boll och det ser ut att bli fler farligheter. I den 74:e minuten gör Osasuna sitt sista byte när Clerc tas ut och Kike Barja får göra La liga debut. Minuten senare har Vitolo ett jätteläge att öka på men skottet går utanför.Kike Barja gör en fin prestation och får till ett inlägg som Riera inte är med på. Sevilla fortsätter mata på och nu faller Osasunas försvar längre och längre ner. I den 80:e minuten kommergenom Vitolo som först gör Steven och sedan Vujadinovic för att sedan rulla in bollen under Sirigu. Sevilla vill mer medan de röda spelarna nog helst ser att matchen blåses av så snart som möjligt. Flera av Osasunaspelarna visar tecken på krampkänning och det är ett trött lag som blir förnedrade i säsongens sista match. Domare del Cerro Grande lägger till två minuter på de 90 som spelats och under dessa äger Sevilla bollen men utan att öka på mer.Ja, vad säger man. Visst var en hemmaseger att vänta i den här matchen men att det var en så stor skillnad trodde jag inte. Osasunas första halvlek var under all kritik och Sevilla kunde göra lite som de ville. Och skottar man in tre mål under en halvlek så är ju matchen så gott som över. Positivt hos Osasuna är de unga spelarna, Steven gör återigen en riktigt bra insats och Kika Barja som idag gjorde sin La liga debut såg också väldigt inspirerad ut.Säsongen är över och det känns som att man får ta nya tag till nästa säsong som man alltså spelar i segunda division. Jag skall inte måla fan på väggen men vem vet egentligen när detta Osasuna tar sig tillbaka till finrummet igen. Hasta Luego!