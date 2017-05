Osasuna i veckan 25/5

Stort och smått kring Osasuna presenteras här, denna gång handlar det om ny sportchef, tränare som får lämna, en titt på läget i truppen och pris till Svenska fans Osasunaskribent.

Säsongen är slut och spelarna i Osasuna gjorde sitt sista träningspass under måndagen för att sedan skiljas åt. Vissa återgår till de klubbar de tillhör medan andra tar semester med värvningsrykten surrande omkring sig. Av de totalt åtta spelare som med säkerhet kommer lämna truppen är de fyra lånen, Salvatore Sirigu (Sevilla), Oriol Riera (Deportivo), Didier Digard (Betis) och Manu Riviere (Newcastle) helt klara. Tre spelares kontrakt löper ut i juni och dessa är Mario Fernández, Raoul Loé och Nikola Vujadinovic och chansen till en eventuell omförhandling för dessa är nog rätt minimal.



Den sista spelaren som med säkerhet också lär lämna är truppens bäste målskytt denna säsong, Sergio León. Alla rykten pekar åt att det är Real Betis som kommer värva honom vilket innebär pengar in men man blir samtidigt av med en målgörare av klass. Till detta skall läggas de frågetecken som finns kring ett antal spelare som fortsatt har kontrakt men som kanske inte kommer fullfölja dem. Namn som Nauzet Pérez, Miguel de las Cuevas, Jaime Romero och Juan Fuentes finns i denna kategori. Till sist kommer vi till de spelare som har värvnings rykten hängande över sig och för tillfället är det två.



Sedan tidigare vet vi att Athletic är mycket intresserade av Alex Berenguer och under januarifönstret kom även ett bud på spelaren som Osasuna tyckte var alldeles för lågt. President Sabalza hänvisade till den utköpsklausul på nio miljoner € som finns och sedan dess har inget mer hörts. I dagarna kommer dock Marcas nätupplaga med uppgifter om att även Italienska Napoli skall vara intresserad av mittfältaren. Med två intresserade klubbar finns förhoppningsvis chansen att få ett riktigt bra bud.



Det surrar även en hel del kring anfallaren Kenan Kodro som gjort sin absolut bästa säsong i Osasuna med sina sju mål. Enligt engelska Daily mail skall tre klubbar, Fulham, Bristol City och Bolton alla vara intresserade av anfallaren och det ryktas om en summa på 1,5 miljoner £. Kodro själv trivs bra i Osasuna enligt egen utsago och ser fram emot semester. Anfallaren är kontrakterad för ytterligare en säsong och har en utköpsklausul på 25 miljoner €.



Osasunas fjärde bästa målskytt denna säsong, Jhon Steven, har fått ett erbjudande att förlänga sitt kontrakt då det han har går ut i juni. Osasuna B spelaren lär få träna med A-truppen under den kommande säsongen men det blir upp till den nye tränaren att avgöra om han tar en plats i förstauppställningen. Klubben har även gjort klart att de tre B-lagspelarna Alvaro Fernández (målvakt) Kike Barja (offensiv mittfältare) och Miguel Diaz (mittfältare) kommer ingå i A-truppen till nästa säsong.







President Sabalza och Braulio Vázquez vid presentationen av den nya sportchefen.





Arbetet med att finna en ny sportchef är nu äntligen klart då klubben under onsdagen presenterade Braulio Vázquez som ny sportchef i Osasuna. Braulio som det ryktats om en längre tid lyckades till slut förhandla sig fri från kontraktet med Valladolid där han under de tre senaste säsongerna varit sportchef. Den gamle anfallaren har även tidigare varit sportchef i Valencia under åren 2010 – 2013. Omgående börjar nu arbetet med att finna en ny tränare till nästa säsong och den nye sportchefen lär ha en tung röst i vem det ska bli. Se en intervju med den nye sportchefen HÄR.



Enligt de senaste ryktena pekar det åt att en viss Diego Martinez skall ligga bra till för att få den nya tränarplatsen. Martinez tränar idag Sevilla Atlético i segunda division och har med små medel gjort det riktigt bra. Laget ligger för tillfället på en nionde plats vilket måste anses helt okej för en nykomling. Martinez lär få erbjudande om förlängning från Sevilla och det återstår att se hur han ställer sig till det. Men Osasuna har en lista på tänkbara namn och ett som sipprat ut är Luis Garcia Plaza som för tillfället är klubblös. Det är ett attraktivt namn då både Granada, Betis och Deportivo skall vara intresserade av densamme. Garcia Plaza var den som den förre sportchefen Vasiljevic rekommenderade skulle ersätta Monreal under den gångna säsongen men styrelsen valde istället Caparrós.



Även i Osasuna B händer det saker när det kommer till tränarfrågan och under onsdagen gick klubben ut med det officiella beskedet att man inte kommer förlänga med den nuvarande tränare José Mateo. Mateo har tillhört klubben i sju år och tog faktiskt över A-laget under säsongen 14/15 efter att dåvarande tränare Jan Urban fått gå. Med en ny sportchef och ett nytt tänk i klubben ser man nu över samtliga viktiga poster inom klubben för att göra en nystart. Klubben kommer inom kort att presentera en ny tränare till B-laget men redan nu ryktas det om ett visst namn, Sergio Amatraiain, som tidigare tränat Tudelano, Izarra och Peña Sport.



En turkisk artist har gjort en låt om Osasuna. För att få ett litet leende efter denna trista säsong bör den ses och det kan göras HÄR.







Chefsläkare Martinéz och Oier vid en av säsongens matcher.



Osasunas chefsläkare José Manuel Martínez har meddelat klubben att han inte tänker fortsätta sitt arbete efter denna säsong. Martinez lämnar alltså sin post efter nio säsonger i klubben.



Tack vare segern mot Granada i den näst sista omgången vilket gjorde att man kunde inta den 19:e platsen i tabellen får Osasuna nu en halv miljon € mer i TV pengar än vad man fått ifall man hamnat sist. Totalt rör det sig om runt nio miljoner till nästa säsong.



Ytterligare ett namn verkar nu finnas till presidentomröstningen som sker i oktober. Det är Pedro Pegenaute som deklarerat sitt intresse och som nu sonderar terrängen. Pegenaute har tidigare kandiderat 1998 men då vann Javier Miranda. Han kan tänka sig att ha kvar den nuvarande presidenten Sabalza i någon form och är villig att ge Martin Monreal sportansvaret för hela klubben. Sedan tidigare har även den tidigare styrelsemedlemmen Juan Ramón Lafón gjort klart att han kommer ställa upp i presidentvalet.



Slutligen kan meddelas att undertecknad kom på en tredje plats i Osasunas fototävling ”Osasunistas por el mundo” (Osasunistas runtom i världen). Klubben efterlyste supportrar från alla delar av världen som ombads skicka in ett foto och lite information om dem själva. Dessa bidrag har presenterats i klubbens elektroniska matchprogram (se sid 26-27) under den gångna säsongen och när nu säsongen är slut presenterades tre bidrag som alla får priser. Däribland undertecknad som stolt får ta emot en av säsongens träningströjor.



¡AUPA OSASUNA!



