Osasuna mitt i veckan 10/5

Osasuna mitt i veckan är tillbaka med lite matnyttigt kring klubben från Pamplona. Denna vecka tittar vi till lite spelarrykten, Osasuna B, en nya sportchef och lite annat.

Osasuna spelar i segundan nästa säsong vilket ju inte längre är någon nyhet. Efter en rent ut sagt bedrövlig säsong tar man alltså hissen ner till andradivisionen igen där man tillbringade två säsonger före denna. Nästa motståndare Granada gör Osasuna sällskap men vilket det tredje laget blir är fortfarande ovisst. Sporting kan med sin 27 poäng fortfarande klara överlevnaden men måste då vinna sina två kvarvarande matcher samtidigt som Deportivo fortsätter sin, för tillfället, dåliga form.(en poäng på de fyra senaste). Deportivo och Leganés klarar överlevnaden med två respektive en poäng till.



Tar vi oss en titt på segundan så verkar Levante ha ett fast grepp om förstaplatsen och leder serien med fem omgångar kvar, nio poäng före Girona. Katalanerna, som förra året fick ge sig mot Osasuna i det avgörande kvalet, kan alltså ta sig upp i La liga för första gången någonsin. Getafe skuggar på tredjeplatsen, sju poäng efter Girona. I botten är det dock desto jämnare och med 15 poäng att spela om är det en hel bunt med lag som kan åka ur. För tillfället skiljer det bara sex poäng mellan tiondeplacerade CF Reus och Gimnástic som är första lag under degraderingsstrecket.







Laget som vann matchen mot Ponferradina och som spelar Segunda B-fotboll även nästa säsong.



Osasuna Promesas, eller Osasuna B som de också kallas klarade i lördags av vad storebror i La liga inte klarat denna säsong, överlevnad. Efter en vinst på Tajonar med 3-0 mot Ponferradina har man samlat på sig så pass mycket poäng att det blir Segunda B-spel för B-laget även nästa säsong. Med en omgång kvar innehar man en 10:e plats vilket alltså garanterar spel även nästa säsong. Att Osasuna har en bra ungdomsverksamhet med många lovande spelare är ingen nyhet och de som följt laget i La liga vet att man gärna använder sig av dessa, och till nästa säsong lär nog än fler av de unga få chansen i A-laget. *** Någon ny sportchef har inte utsetts till klubben ännu trots att detta skulle vara gjort för länge sedan enligt styrelsen. Men så blev det inte riktigt som man tänkt sig då César Palacios, som var styrelsens tilltänkta namn, tackade nej. Palacios, som spelat för klubben och är född i Pamplona, kände sig mycket hedrad men tackade alltså nej. Palacios är för tillfället sportchef i Numancia och förlängde i maj 2016 sitt kontrakt med klubben med tre år.



Istället har ett nytt namn dykt upp i medierna till den just nu vakanta posten. Det är den tidigare Valencia (2010 – 2013) sportchefen Braulio Vazquez som nu står på styrelsens önskelista men man måste ge sig till tåls, Vazquez tillhör nämligen Valladolid i dagsläget och precis som César Palacios har han ett kontrakt som sträcker sig till 2019. Om Vazquez väljer att förhandla och försöka avsluta sitt kontrakt med Valladolid återstår att se men det är vad som måste ske om han skall kunna ta jobbet i Osasuna. Pamplonaklubben söker en erfaren sportchef som kan spansk fotboll och där passar Vazquez mycket bra in.







Kommer Raúl de Tomas och Luciano Balbi bli Osasunas första nyförvärv?



Även om inte säsongen har tagit slut ännu florerar en del rykten kring spelare i Osasunas trupp. Att Sergio León vill spela La liga fotboll är förståeligt och ett flertal klubbar, bland annat Real Betis, ska ha visat intresse för anfallaren. Osasunas egna produkt Alex Berenguer skall tydligen vara högintressant för Athletic som i januari visat intresse och då erbjöd 4 miljoner € för 22-åringen. Enligt uppgift lär inte president Sabalza gå under den utköpsklausul som finns på 9 miljoner €, men vi får väl se hur det blir med det.



Rykten på inkommande spelare finns också men det känns fortfarande väldigt tidigt med tanke på klubbens ekonomi framförallt när man nu tar steget ner i segundan. Två medier i Navarra menar i vart fall på att de båda spelarna Raúl de Tomas och Luciano Balbi skall vara av intresse för Pamplonaklubben, båda för tillfället hemmahörande i Valladolid. Hur mycket sanning det ligger i detta återstår att se men kanske kan det bli verklighet om Valladolids nuvarande sportchef, Braulio Vazquez, tar steget över till Osasuna. *** Den tidigare styrelsemedlemmen Juan Ramón Lafón har gjort klart att han kommer ställa upp i presidentvalet som hålls i oktober. Under måndagen presenterade han sina planer för klubben och meddelade samtidigt att han har den ekonomi som behövs och även namn på de sju som styrelsen skulle bestå av. *** Avslutningsvis vill jag visa det HÄR målet från senaste matchen mot Valencia. Tycker det är ganska så signifikativt för Osasuna denna säsong. Två spelare, i det här fallet Vujadinovic och Sirigu, kämpar och sliter och gör allt de kan för att stoppa bollen. Istället blir det en perfekt bjudning till Rodrigo som kan peta bollen i mål, förmodligen ett av det lättaste han gjort i sin karriär.



¡AUPA OSASUNA!



Källor: osasuna.es, noticiasdenavarra.com, navarrasport.com, navarra.com



2017-05-10 21:00:00

