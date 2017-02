Tano Bonnin blir Osasunas fjärde långtidsskadade spelare denna säsong.

Osasuna mitt i veckan 15/2

Denna upplaga av ”mitt i veckan” tar självklart upp Tano Bonnins skada i matchen mot Real Madrid, tankar och funderingar kring framtiden, unga Osasunasupportrar från Uganda och resultatet av hur La liga slutar denna säsong.





Man kan väl ganska lugnt säga att man inte direkt haft det där flytet som ett litet lag som Osasuna såväl behöver om man skall klara sig kvar i den högsta ligan. Långtidsskadade spelare har kommit på löpande band och redan i den andra omgången skadade sig Javier Flaño. Två månader senare var det Didier Digards tur och i omgång 15, mot Miguel Flaño som skadades. I lördags var det dags för spelare nummer fyra då Tano Bonnin bröt av höger smalben vilket innebär att han är borta för resten av säsongen. Fyra spelare borta under lång tid är väldigt kostsamt för en liten klubb som Osasuna som inte har någon bred trupp att tala om eller medel att ersätta med.



Med 16 omgångar kvar är det fortsatt inte kört men snaran dras åt hårdare och hårdare för varje omgång som spelas och börjar man inte ta poäng snart kommer man vara helt avsågade inom kort. Det handlar i första hand om att inte tappa kontakten med de lag man har ovanför sig i tabellen men redan nu är man hela åtta poäng efter laget som innehar ”överlevnadsplats” nummer 17 i tabellen. Man kommer inte att ge upp förens man matematiskt inte kan klara sig och inför varje omgång ser man chansen att ta en seger. Men skall man vara realistisk så pekar just nu allt på en återgång till segundan till nästa säsong, även om hoppet inte är ute och klubben är van att klara av kriser som denna.







Det Dominikanska klubblaget Cibao FC skickade en hälsning till Tano



Efter matchen mot Tano Bonnin och hans hemska skada. Aftonbladet gottar sig i bilderna från tillfället och jag får hänvisa dit ifall ni vill se hur det gick till. Enligt uppgift skall Tano fått hela Iscos kroppsvikt på sin högerfot vilket fick smalbenet att gå rätt av. Under söndagen opererades han på Clínica Universidad de Navarra och operationen skall ha gått som planerat. Då försvararen brutit bägge benen i sitt högra smalben opererades en titannål in som skall fixera benet så att de får bästa förutsättning att läka. Med säkerhet kommer Bonnin vara borta i minst fem månader och förhoppningsvis kan han vara spelbar någon gång i september.



Osasuna har inte bestämt ifall de skall ersätta Tano vilket de har rätt till då man får en spelare långtidsskadad. Dock måste man ersätta med en spelare med samma profil som den skadade, en back mot en back o.s.v. Man får bara ersätta med spelare från La liga (eller lägre divisioner) och det brukar oftast handla om ett lån. Man har sonderat terrängen lite men man skall även komma ihåg att Javier Flaño snart borde vara tillbaka efter sin knäskada som han drog på sig i augusti 2016. Enligt tidigare utsagor skall försvararen kunna vara tillbaka i mitten av mars och sågs träna med truppen under tisdagen.



Flera klubbar och spelare har hört av sig till Bonnin med ”krya-på-dig-hälsningar”. Bland annat Real Madrids Isco som på twitter skrev: ”Mycket uppmuntran till Tano, jag hoppas du får en bra återhämtning. Jag skickar dig en stor kram, partner”. Även den Dominikanska klubben Cibao FC visade sitt stöd för den skadade spelaren genom att dedicera sin sista träningsmatch, som vanns med 0-2, till honom. Tanos mamma är Dominikanska och försvararen har gjort sex framträdanden för den Dominikanska Republikens landslag.







Eneko Elósegui med sina fotbollselever.



En före detta anställd inom Osasuna, Eneko Elósegui, valde för en tid sedan att fullfölja sina drömmar och arbeta som volontär. Han reste till Uganda och genom NGO Cooperating Volunteers fick han hjälpa till vid ett barnhem för föräldralösa barn. Dels arbetar han som lärare men tar även hand om idrotten där han lär barnen allt om fotboll. Tack vare sina kontakter med Osasuna kunde Eneko skaffa t-shirts och fotbollar till barnhemmet som nu kommer väl till pass. Inför matchen mot Real Madrid valde man att spela in en kortare video där barnen någotsånär lärts sig uttrycket "Osasuna, nunca se rinde", fritt översatt, Osasuna, ger aldrig upp.



***



Osasunas närmste bottenkonkurrent Granada, gästade



***



CIES Football Observatory har publicerat en studie där man förutser hur La liga säsong 16/17 kommer att sluta. Studien bygger på ”andra halvlek” av de fem senaste säsongerna tillsammans med data från respektive fotbollslag. Man förutser att Real Madrid vinner ligan före Barcelona,



¡AUPA OSASUNA!



2017-02-15 18:30:00

