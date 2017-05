Fritt översatt: Varken Messi eller CR7, jag vill ha din tröja, Roberto Torres.

Osasuna mitt i veckan 17/5

Denna vecka tittar vi som vanligt på nyheter och notiser kring laget från Pamplona men även en titt på läget i tabellerna.

Inför den sista omgången av La liga denna säsong är det egentligen bara kring den sista Europaplatsen som det verkligen gäller något. Athletic och Sociedad har samma poäng och vem av dessa som kommer få gå in i Europa Leagues tredje kvalomgång nästa säsong vet vi alltså på söndag. Athletic möter systerklubben Atlético på bortaplan medan Sociedad gästar Celta Vigo. Noterbart är för övrigt att fyra baskiska klubbar innehar plats 6-9 för tillfället, i världens bästa liga. I toppen av tabellen står det som vanligt mellan två klubbar, Real Madrid och Barcelona.



Senare ikväll möter Real Madrid Celta Vigo på bortaplan, en hängmatch från omgång 21, och vinner man den tar man förstaplatsen i besittning, tre poäng före antagonisten Barcelona. I botten av tabellen är det klart att Osasuna och Granada lämnar den högsta divisionen och under söndagen blev det även klart att Sporting Gijon gör dem sällskap. Sporting som trots sin 0-1 seger borta mot Eibar inte längre kan behålla sitt La liga kontrakt. Osasunas seger mot Granada senast gjorde att man äntligen lämnade 20:e platsen för första gången på 16 omgångar, en plats man innehaft i totalt 24 av de 37 spelade.



I segundan är det Levante som tar steget tillbaka till La liga och Girona ser ut att knipa den andra direktplatsen för tillfället. Med fyra omgångar kvar leder man med sju poäng före trean Getafe, som om ligan slutar som den ser ut nu, får kvala mot Tenerife, Cadiz och Huesca om den tredje La liga platsen. I botten av tabellen ser det inte vidare bra ut för Mirandés som innehar jumboplatsen, Mallorca har kontakt precis som Elche och Gimnástic som även de ligger under strecket. Men fyra omgångar kvar att spela så mycket kan hända än.







Oriol Riera argumenterar med tränare Vasiljevic.



Under matchen mot Granada senast fångade beINs kameror en dispyt på Osasunabänken som det har skrivit en del om i medierna. Det handlar om Oriol Riera som ifrågasatte tränare Vasiljevics byten då anfallaren väldigt gärna skulle velat ha ett par spelminuter på kontot i den sista hemmamatchen för säsongen. Lånet från Deportivo har haft en del problem med skador under säsongen och totalt har det blivit 1377 minuters spel och under dessa har han gjort totalt fyra mål. Vi får väl se om hans chanser till spel har ökat efter det här.



***



Osasuna B spelaren Kike Barja är klar för A-truppen till nästa år meddelar Osasunas officiella hemsida under måndagen. Den offensiva mittfältaren har precis avslutat säsongen i segunda B och under denna säsong gjort totalt åtta mål. 20-åringen som anses som ett stort löfte är kontrakterad med Osasuna till juni 2021 med option på ytterligare två år. Nyheten togs emot med glädje och Barja kommenterade densamma med uttalandet: ”Det är en dröm som jag jagat sedan jag var ett barn. Jag har varit i den här klubben sedan jag var åtta år, och att vara en del av A-laget är vad alla ungdomsspelare vill. Det är den bästa dagen i mitt liv”.



***



När det kommer till Sergio León så är han helt klart den spelare som är mest eftertraktad i Osasunas trupp just nu. Många rykten har florerat kring honom på senaste tiden men det verkar som att det är Real Betis som kommer att fånga hans namnteckning. I alla fall om man får tro medierna, men enligt honom själv är ingenting klart. ”Ingenting är påskrivet och vi väntar. Jag vet inte om det blir den här veckan eller nästa eller om en månad. Eller så blir det ingenting alls, men jag ser i pressen att allt redan är klart, men jag har fortfarande inte skrivit på något. Idag är jag fortfarande en i laget, vårt avtal finns där och jag är fortsatt en Osasunaspelare”.











Efter den senaste ligaomgången har LFP (Liga Fútbol Profesional) valt att ändra en del matchdatum i den sista omgången. Detta gäller bland annat Osasuna som skall möta Sevilla på bortaplan och det handlar om att lagen inte har något att spela för. Matchen skulle egentligen spelas på söndagen klockan 16.45 men den nya tiden är nu ändrad till 21.00 på lördagen. Detta ställer till det en del för Pamplonaklubben som redan har bokat både resa och logi. Man har föreslagit att man kunde tidigarelägga avsparkstiden till klocka två på söndagen men fått blankt nej. Så nu handlar det om att försöka boka om både flygbiljetter och hotell.



*** Styrelsemedlemmen tillika vicepresidenten Pedro Baile har meddelat president Sabalza att han kommer lämna sitt uppdrag. På grund av meningsskiljaktigheter kommer Baile att lämna styrelsen den sista juni och han har i god tid nu meddelat sitt beslut så att det finns tid att hitta en ersättare vilket inte kommer bli lätt. ”Jag har meddelat mitt beslut till Sabalza för jag kan inte fortsätta såhär, och jag vill inte vara där ingen vill ha mig. Det känns skönt att ha tagit det här beslutet”.



*** När vi kommer till ny sportchef är det som ”mitti veckan” kunde meddela förra veckan fortfarande Braulio Vazquezs namn som gäller. Osasuna väntar på ett besked och Vazquez väntar i sin tur på att han skall kunna lösa sig från sitt kontrakt med Valladolid. Osasuna har satt in en plan B och det finns nu ytterligare ett namn ifall affären med Vazquez skulle fallera. När det kommer till ny tränare har inga rykten alls florerat och anledningen till det är nog att den nya sportchefen, vem det nu blir, har en del att säga till om i den frågan.





¡AUPA OSASUNA!



Källor: osasuna.es, noticiasdenavarra.com, navarrasport.com, navarra.com

2017-05-17 19:00:00

