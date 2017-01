Osasunas styrelse presenterar "Tajonar 2017".

Osasuna mitt i veckan 18/1

En del ekonomi och pengar i denna veckas ”mitt i veckan” som även innehåller nyheter kring skadade spelare, nystartade projekt, avslutade kontrakt och landskampsuttagningar.

Luis Virto och den andra av Pedro Arozarena. På detta sätt hoppas man i framtiden kunna ta hand om de unga spelarna i regionen Navarra på ett bättre sätt. Man är inte nöjd med att idag hela 28 % av spelare från Navarra, som spelar i de två högsta divisionerna, inte tagit sig dit genom Osasunas organisation.



President Luis Sabalza hänvisade till projektledaren Alfonso Ramirez utredning där förbättringar måste ske av alla slag i den tekniska organisationen, i rekryteringen av spelare, utbildning, specifika arbeten, etc., etc. Man vill även öka budgeten med 210,000 € då den för närvarande ligger på 1,9 miljoner € för hela Tajonar där basen för fotboll är 664,000 €. President Sabalza utvecklade sina tankar kring projektet och sa bland annat:



"Vi vill att alla pojkar från Navarra vill spela i Osasuna. Det kan inte vara så att 28 % av Navarra spelarna i första och andra divisionen inte har passerat genom Tajonar, dessutom finns inte ungdomsakademin till för att uppnå ekonomiska besparingar, den finns där för att tror på. Även om Tajonar inte längre är vår egendom, är det fortfarande hjärtat av Osasuna och vi vill maximera den. Det finns okontrollerbara aspekter som att ha otur med att en grupp ungdomsspelare kommer utan att en enda spelare platsar i det första laget. I slutändan, arbetar vi med människor, men alla aspekter som vi kan kontrollera bör utnyttjas maximalt”.



Både Sabalza och Ramirez har bekräftat att ungdomsakademin är klubbens första val. ”Det viktigaste är en metod och ett mål, en modell som fungerar även i framtiden då inte vi längre finns här. Vi behöver lära oss och utbilda tränare och spelare bättre. Det finns saker som måste förändras i Osasuna som får oss att nå nivån av andra klubbars ungdomsakademier. Detta projekt är fött ur en övertygelse, inte bara för själva införandet", avslutade presidenten.



Se klubbens presentationsmaterial



***



Under onsdagen kunde Osasuna officiellt deklarera att de inte kommer att bli åtalade för skattefusk efter att de under tisdagen tagit emot ett brev från domaren i domstol nummer 3. Det var för ganska precis ett år sedan som Hacienda Tributaria de Navarra (Navarras skatteverk) lämnade in ett klagomål till domstolen där de menade att klubben fifflat med momsen och undanhållit avgifter mellan åren 2011-2014.



Domaren påpekar dock i sitt brev att klubben haft bra kontrollmekanismer för att undvika skattebrott. Klubben har enligt domaren följt sina stadgar under tidpunkten för de inträffade händelserna och till och med haft en extern kontroll som årligen kontrollerat de reviderade räkenskaperna. Domstolen menar också på att klubben haft bra kontroll på sina skatteskulder och kunnat visa upp samtliga de dokument som krävts och som utfärdats av finansdepartementet och Navarras regering.







Joaquin Caparrós gjorde sig en bra hacka under tiden i Osasuna.



Det har nu sipprat ut hur mycket den före detta tränaren Joaquin Caparrós fick i avgångsvederlag när han efter två månader och en vinst på sju matcher lämnade Osasuna. Även om inte president Luis Sabalza vill gå ut med den exakta summan skriver flera medier idag om att den ligger på mellan 500 och 800 000 €. Enligt uppgifter skall hans kontrakt varit på 400 000 € denna säsong och densamma nästa säsong ifall klubben klarat sig kvar i La liga. Vid en degradering skulle lönen sjunka till 200 000 € för säsong två. Troligtvis landade avgångsvederlaget på runt 600 000 € vilket innebär att han fick full betalning för denna säsong men även betalt för att ha tränat laget i segundan nästa säsong.



President Luis Sabalza erkände att uppgörelsen med Caparrós blev dyr och försvarade sig med att ”det samma hände med den tidigare tränaren”. Angående uppgörelsen sa han att, ”Det är något konfidentiellt, jag kommer inte att säga vilket belopp det handlar om”. När det kommer till den nuvarande tränare Petar Vasiljevic så har han kvar samma lön som när han var sportchef. Sabalza har inte varit i kontakt med den nya tränaren angående lönen men kommer att ta upp ämnet inom en snar framtid.







Nauzet Pérez lämnar planen i matchen mot



Nauzet Pérez axelskada har äntligen kunnat undersökas på ett tillfredsställande sätt och det pekar nu på att målvakten kommer vara borta från spel i mellan 6-8 veckor. Man har beslutat att han inte skall opereras och han kommer istället att få konservativ behandling. Samma typ av behandling som Miguel de las Cuevas alltså fick efter sin axelskada som han ådrog sig strax innan jul. I medierna har det talats om att värva en ny målvakt på grund av Nauzets skada och enligt tränaren Vasiljevic kunde detta bli verklighet men helt beroende på hur länge Nauzet skulle bli borta. När man nu vet det ungefärliga frånfället av målvakten lutar det alltså åt att man inte väljer att värva någon målvakt, något man ju tidigare gått ut med officiellt, att man skulle göra under januari månad.



Transferfönstret i januari har minsta sagt gått trögt men när det gäller målvaktsfrågan har det verkligen inte funnits dåligt med rykten. Hela fyra målvakter (Mathew Ryan, Emiliano Martínez, David Soria och António Alberto "Beto" Bastos Pimparel) har varit på tapeten men samtliga har avfärdats och det skulle kännas rätt så konstigt om man nu helt la ner värvningen av en keeper, speciellt som man har en av sina burväktare skadad de två närmsta månaderna. Med 13 dagar kvar av månaden infinner sig känslan av att man helt enkelt avvaktar med eventuella värvningar till dess man har en bättre koll på vilken division man kommer spela i nästa säsong. Läs den senaste upplagan av "Ventana de Enero"



***



Trögt alltså när det kommer till nyförvärv och andra spelarändringar i truppen under januari månad men under onsdagen gjorde Osasuna officiellt att man bryter kontraktet med Javi Álamo. Spelaren som värvades i slutet av sommaren som ersättare för Javier Flaño som skadats i den andra omgången har inte fått mycket speltid och totalt har det blivit två inhopp och 11 minuters spel i ligan. En hel match i en av cupmatcherna blev det dock och enligt uppgift skall Álamo nu ha skrivit på för segundaklubben Almeria.



***



Det spanska U-19 landslaget skall spela en träningsmatch mot Italien och landslagscoachen Luis de la Fuente har valt att ta ut två av Osasunas yngre spelare. Det är försvararen Aitor Buñuel och Osasuna B målvakten Alvaro Fernández som båda får resa till Italien.



***



Den iranske anfallaren Karim Ansarifard som värvades till Osasuna inför säsongen 14/15 har lyckats bra mycket bättre i Grekland än i Spanien. Det blev bara en säsong i Osasuna och inga mål på 16 försök i segundan medan i grekiska Panionios har det gått desto bättre. Så pass bra att han i dagarna värvades till Olympiakos som leder den grekiska superligan.





¡AUPA OSASUNA!



2017-01-18 20:00:00

