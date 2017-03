Osasuna mitt i veckan 22/3

Bottenrekord, landskampsaktuella spelare och en träningsmatch är några av de saker som tas upp i veckans Osasuna mitt i veckan.

Bottenrekord, landskampsaktuella spelare och en träningsmatch är några av de saker som tas upp i veckans Osasuna mitt i veckan.Denna vecka innehåller ”mitt i veckan” uttalanden och filmsnuttar från senaste mötet mot Las Palmas, Osasunaspelare som toppar en statistiklista, avstängda tränare och planering inför den kommande säsongen.Denna upplaga av ”mitt i veckan” tar självklart upp Tano Bonnins skada i matchen mot Real Madrid, tankar och funderingar kring framtiden, unga Osasunasupportrar från Uganda och resultatet av hur La liga slutar denna säsong.I denna veckas ”mitt i veckan” tittar vi som vanligt på vad som händer kring truppen och klubben från Pamplona. En kortare presentation av det senaste nyförvärvet, skadade spelare, den nya gräsmattan och landslagsuttagningar är några av ämnena som tas upp.I veckans ”mitt i veckan” följer vi eftersvallen från Oriol Rieras uttalande efter matchen mot Sevilla senast. Andra ingredienser är att den brasilianska klubben Chapecoense hedras med tröjor från La ligalagen och att El Sadar byter gräsmatta.En del ekonomi och pengar i denna veckas ”mitt i veckan” som även innehåller nyheter kring skadade spelare, nystartade projekt, avslutade kontrakt och landskampsuttagningar.Lite av nyhetstorka såhär i juletid men årets sista ”mitt i veckan” har ändå lyckats hitta lite intressant statistik, vi tittar till den kommande månaden och även den stora fotbollsturneringen som Fundación Osasuna anordnar för skolklasser varje jullov.En lite försenad ”Osasuna mitt i veckan” kommer här då man ju spelade match i den spanska cupen under onsdagen. Mer om vilka man får möta i nästa omgång och andra notiser kring klubben och laget från Pamplona kan ögnas igenom nedan.Under måndagen blev det klart att Miguel Flaño inte kommer spela mer fotboll för Osasuna denna säsong. Den knäskada han drog på sig i matchen mot Barcelona var så allvarlig att operation och en lång rehabiliteringstid krävs. Miguel Flaño blir med det Osasunas tredje långtidsskadade spelare denna säsong.Osasuna börjar titta på möjliga värvningar inför transfermarknadens öppnande i januari och med den dåliga poängskörden man hittills skrapat ihop känns det naturligt, men räcker det?I veckans ”mitt i veckan” uttalar sig en lågmäld och besviken Caparrós efter måndagens förlust mot Leganés. Spelarlöner i Osasuna och La liga, lovande unga spelare och hur det gått för spelare från förra säsongen är andra saker som tas upp.Ett sista framträdande blev det under måndagen av den sparkade tränaren Enrique Monreal som tog plats framför pressen. Det och andra notiser kring laget från Pamplona hittar du i denna veckas ”mitt i veckan”.Denna veckas ”mitt i veckan” handlar självfallet mycket om tränarbytet i Osasuna men det finns även en del andra notiser kring laget från Pamplona.I veckans ”mitt i veckan” tar vi oss en titt på skadesituationen efter matchen mot Athletic, jämför starten på denna säsong med förra årets och som vanligt finns även några kortare notiser.Som vanligt på onsdagar kommer ”Osasuna mitt i veckan” och i denna upplaga uttalar sig pristagare från LFP:s fotbollsgala som hölls i veckan. Osasunas årsstämma och andra notiser kring klubben och laget är annat som tas upp.Denna vecka innehåller ”mitt i veckan” som vanligt notiser kring laget från Pamplona. Motståndare i Copa del Rey, uttalande från tränare Monreal efter säsongens första vinst och lite annat smått och gott är innehållet denna gång.Denna vecka tar vi oss en titt på Osasuna B som inte hade spelledigt i helgen, trycket på Monreal att få till den första vinsten denna säsong och en del andra notiser kring klubben från Pamplona.Osasuna mitt i veckan är tillbaka efter några månaders uppehåll. Som vanligt innehåller ”mitt i veckan” blandade notiser kring truppen och klubben. Denna vecka tas bland annat upp hur tränare Monreal egentligen mår och den dåliga säsongsstarten.Denna vecka innehåller ”mitt i veckan” bland annat notiser kring klubben, Merino och hans nya kollegor, välkomstceremonier och framröstade elvor med Osasunaspelare.Denna vecka innehåller ”mitt i veckan” Osasuna promesas avancemang till segunda B, priser som delats ut, sponsorfrågan inför nästa säsong och en före detta Osasunaspelare som avgjorde en viktig straffsparksläggning.Det blev Girona som till slut kunde gå vinnande ur den andra semifinalen efter att ha vunnit mot Córdoba med 3-1 efter 120 minuter. Osasuna börjar hemma i Pamplona nu på onsdag och returen spelas i Girona på lördag.Efter en rafflande sista omgång av segundan står det nu klart hur de olika lagen slutade i 2015/2016 säsong av Liga Adelante. För Osasunas del knep man den sista playoffplatsen vilket innebär ytterligare minst två matcher innan säsongen är över, förhoppningsvis fyra, och varför inte avancemang till La liga.Mitt i veckan är tillbaka efter ett kortare uppehåll på grund av ligaspelet som förra veckan spelades mitt i veckan. Till denna gång tar vi oss bland annat en titt på tabellen och Osasunas förutsättningar inför den sista omgången av Liga Adelante.I denna veckas ”mitt i veckan” hör vi en besviken Monreal efter den senaste matchen mot Bilbao Athletic, vi kollar som vanligt hur det står till i toppen av tabellen och har glädjande nyheter angående Osasuna B.I veckans ”mitt i veckan” tittar vi bland annat på hur toppen och botten ser ut med fem omgångar kvar av Liga Adelante. Biljettförsäljningen till det kommande derbyt mot Bilbao, skador, videor och landslagsuttagningar är annat som tas upp.I denna veckas ”mitt i veckan” tittar vi till hur det gått för topplagen i den senaste omgången, vi kollar in Osasunas april månad, ändringar i spelschemat och så en viss spelare som klubben vill förlänga med.I denna veckas ”mitt i veckan” finns några korta kommentarer från de inblandade efter matchen mot Valladolid, sparkade tränare och redovisning av frågeenkäter är andra saker som tas upp.Denna vecka tar vi oss en titt på nästa säsong, jämför de senaste matcherna för lagen med 50 poäng och mer, matchdatum framöver men även gula kort och skador.Denna vecka tittar vi på hur Osasuna mäter sig i inbördes möten mot de andra lagen som de krigar mot kring playoffplatserna, korta notiser och hyllningar till supportrar är andra saker som tas upp.Osasuna mitt i veckan tittar denna gång på de senaste resultaten i Liga Adelante, hör vad Osasunas tränare Monreal hade att säga efter matchen mot Girona och noterar att klubbens ungdomar gör framsteg på framsteg.Denna vecka innehåller ”mitt i veckan” tankar och funderingar kring det dåliga hemmaspelet, resultat från den senaste omgången, notiser kring spelarna i truppen och lagets sämsta månad denna säsong.Denna onsdag tar vi oss en titt på läget i tabellen, de nio första matcherna av säsongen jämförs med de nio sedan serien vände och ett antal notiser om bland annat skador och värvningar.Denna vecka tar vi oss en titt på de positiva resultaten i den senaste omgången, notiser kring spelare i truppen och en mycket uppskattad återkomst.Denna onsdag innehåller ”mitt i veckan” som vanligt blandade notiser kring laget från Pamplona. Bland annat tittar vi till lagets supportrar, grattar en 60-åring och ser över skadesituationen.Som vanligt tar ”mitt i veckan” upp det senaste i form av notiser och nyheter kring laget från Pamplona. Denna vecka tittar vi till toppen av Liga Adelante, kontraktsbrott, avstängningar och antalet Navarraspelare i truppen.I denna veckas ”mitt i veckan” ser vi vem som blev utsedd till bästa spelare i Osasuna efter matchen mot Zaragoza, hur laget har bemästrat februari månad de senaste säsongerna och en uppdatering av Osasunas styrelse.Denna vecka innehåller ”mitt i veckan” värvningen av Merino till Borussia Dortmund men även en del tankar och funderingar kring laget från Pamplona och dess form för tillfället.Som vanligt på onsdagar tar vi oss en titt i högen med notiser kring Osasuna. Denna vecka handlar ”mitt i veckan” bland annat om truppens mittfältsbesättning, skador, avstängningar, försäljningar och en del annat.Denna vecka innehåller ”mitt i veckan” som vanligt blandade notiser kring klubben från Pamplona. Vi tar upp ämnen som klubbens framtidslöften, avstängningar, supporterproblem och gamla trotjänare.Blandade notiser, tankar och funderingar kring klubben från Pamplona serveras här i denna veckas ”Osasuna mitt i veckan”.Nyförvärv, avskedsbrev och rättsliga uttalanden är saker som sker kring klubben från Pamplona och dessa notiser tas upp i denna veckas ”mitt i veckan”.Denna gång tittar ”mitt i veckan” tillbaka på vad som skett under de senaste två veckorna kring klubben från Pamplona. Detta innebär bland annat ett 25-års jubileum, Osasunas snyggaste mål under året som gått och de klubbar som hittills valt att skaffa nya tränare i segundan.Denna vecka innehåller ”mitt i veckan” notiser kring laget från Pamplona, uttagningar till vänskapsmatcher, sparkade tränare och sportchefer men även en julhälsning från Osasunas framtid i form av en film.Denna vecka innehåller ”mitt i veckan” blandade notiser kring laget och klubben från Pamplona med allt från kontraktsbrott, fotbollsturneringar, avstängningar och eventuella nyförvärv.Denna vecka innehåller ”mitt i veckan” som vanligt blandade notiser och nyheter kring laget och klubben från Pamplona.I Osasuna mitt i veckan denna gång tas ämnen som skador, uppsägningar av klubbens personal, LFP:s fotbollsgala och eventuella vintervärvningar upp.Mitt i veckan innehåller denna vecka blandade notiser kring klubben och spelarna i densamma. Bland annat tittar vi på en del statistik och kallelser till landslag.Denna vecka tar sig ”mitt i veckan” en noggrannare koll på tabellen men bjuder även på en tur i hjärtat av El Sadar men även uttalanden från en debutant och en skadad spelare.Denna vecka innehåller ”mitt i veckan” notiser kring laget från Pamplona från de senaste två veckorna. Bland annat tar vi upp ett 95-års jubileum, en spelare som fyller 100 matcher i klubben och två snygga frisparksmål.Denna vecka innehåller mitt i veckan en koll på Liga Adelantes tabell och hur det gått för några av lagen såhär långt men även rykten om värvningar, landslagsuppdrag och uttalanden från president Sabalza.Denna vecka tittar vi tillbaka på lördagens derby mot Alavés, firar en legend som slagit rekord, och tar del av Osasunas sportchef Petar Vasiljevics tankar och funderingar.Mitt i veckan innehåller denna gång en lite blandad kompott kring laget från Pamplona. Vi tar oss bland annat utmed memory lane, trettio år tillbaka i tiden och Osasunas debut i Uefacupen, lagfoton, medlemsmöten och en tremålsskytt är andra saker som tas upp.Osasuna mitt i veckan tar denna gång upp den utomordentligt trevliga säsongsstarten för laget från Pamplona, ett riktigt snyggt frisparksmål, antal spelare från de egna leden i startelvan och en del annat.