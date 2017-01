Oriol Riera vid mikrofonen efter matchen mot Sevilla.

Osasuna mitt i veckan 25/1

I veckans ”mitt i veckan” följer vi eftersvallen från Oriol Rieras uttalande efter matchen mot Sevilla senast. Andra ingredienser är att den brasilianska klubben Chapecoense hedras med tröjor från La ligalagen och att El Sadar byter gräsmatta.

Oriol Riera gjorde efter matchens slut i den TV-sända intervjun. Ja, eller den uppståndelse som uttalandet fått då sportjournalisten Javier Ares, som har radioprogrammet ”Radioestadio”, valt att kritiserat Riera och klubben på ett, som många tycker, respektlöst sätt.



Efter att den första frågan från reportern handlat om domslut som inte gått i hemmalagets favör utbrister Riera, ”Jaha, jag trodde du skulle ställa frågor om matchen, bueno. Jag vill inte visa brist på respekt mot någon för det som sker, det sker, men när alla talar om spelare i de stora lagen, verkar det som att vårt lag inte finns. Vi är också i den högsta ligan, vi kämpar för att bli kvar och jag tycker



C. A. Osasuna går ganska omgående efter matchens slut ut med ett officiellt meddelande på sin hemsida där man väljer att kritisera matchens domare, Xavier Estrada Fernandez. Man ger bland annat exemplen, ”domarens beslut att inte se den knuff Oriol Riera får vid det tredje och avgörande målet, att blåsa en obefintlig offside utan att hans assistent ens indikerar detsamma”. Vidare fortsätter man och skriver att man har den fullaste respekt för La liga, den tekniska domarkommittén och det Spanska Fotbollsförbundet. ”Emellertid kräver klubben att bli behandlad med samma respekt för att kunna konkurrera på lika villkor med sina motståndare. Därför kommer klubben lämna in en formell anmälan till berörd instans”.







Javier Ares var inte nådig när han gick lös på Osasuna.



Efter Rieras uttalande i TV-rutan ger sig nu sport och radiojournalisten Javier Ares in i diskussionen och med tweets och i radio säger han bland annat, ”ni har mage att skylla på domaren att ni ligger sist i ligan”, ”ingen har sagt till er hur dåliga ni är”, ”ni har förlorat sju matcher på hemmaplan och är på väg till segundan på era egna meriter”. Oriol Riera får sig också en släng av sleven, ”har ingen sagt till honom hur dålig han är, att han inte presterat som förväntat och bara gjort fyra mål”. När sedan Osasunas officiella uttalande blir känt fortsätter Ares, ”fotboll vill lämna in en formell anmälan till ledarna i Osasuna då det är väldigt svårt att spela så dåligt som laget gjort i den högsta ligan”.



Senare på kvällen går Osasuna ut med ytterligare ett officiellt meddelande på sin hemsida. I detta väljer man att ställa sig bakom Oriol Riera och det uttalanden han gjorde i TV-intervjun direkt efter matchen. Man är dock inte lika vänligt inställd till radiojournalisten Javier Ares som man menar ha förvrängt Rieras uttalanden och kommit med respektlösa uttalanden om honom och om klubben, och det samma dag som klubben krävt just det, respekt. Man menar att journalisten betett sig fegt och oprofessionellt och klubben väljer att utöva sin rätt att inte ge några intervjuer till radioprogrammet ”Radioestadio” till dess att Javier Ares officiellt bett Oriol Riera, C.A. Osasuna och dess supportrar om ursäkt.



Josep Pedrerol, programledare för programmet ” El Chiringuito de Jugones ”, tog även upp ämnet i sin inledning under måndagskvällen. Han sa bland annat, "Oriol Riera speglar känslorna hos många. Känslan av de blygsamma, av de trötta lagen som aldrig syns. De som gör misstag var och varannan dag och som aldrig får synas på förstasidorna. Deras liga är en annan. De kämpar för att undvika degradering. De lider och förblir tysta, och vad värre är, de ser hur de stora klagar.”



”Spelarna klagar och vi talar i timmar och timmar om straffsparkssituationer för Christiano och



”Va bra han gjorde det, Riera, utan att kränka någon, utan att visa någon respektlöshet. Han efterfrågade något väldigt enkelt, känslighet för Osasuna, känslighet för de svaga. Förhoppningsvis har domarna denna känslighet. Jag hoppas att vi alla har det.”



***



Som osasunista är detta något som man känner igen, och med åren tyvärr vant sig vid. Man är den lilla klubben från norr som aldrig vunnit något, som inte har några världsspelare eller ens är i närheten av att kunna skaffa några med den ekonomiska situation man är i. Klubben som lever på sina unga löften och som värnar om spelare från den egna regionen. Som kanske inte spelar den glänsande fotboll som man är van att se från topplagen i världens bästa liga men som för det borde visas samma respekt som alla andra klubbar. Det räcker med att titta här på Svenska Fans där artiklar som oftast inte får samma placering eller längd i strålkastarljuset som storklubbarnas. Om det kommer bli någon skillnad framöver efter att Riera och klubben nu adresserat problemet återstår att se men det var nog viktigt att ämnet luftades och har förhoppningsvis fått en och annan att tänka till.







Ny gräsmatta kommer att läggas på El Sadar inom kort.



Under söndagen blev det väldigt tydligt att El Sadars gräsmatta var under all kritik. Stora torvor slogs upp vid varje närkamp vilket gjorde att bollen inte rullade som den skulle. Men det är ingen nyhet för klubben som planerat in ett byte av hela mattan sedan en tid tillbaka. Direkt efter matchen mot



***



Den Madridbaserade tidningen Marca har gjort en insamling av samtliga 20 La ligalags matchtröjor och



***



Både målvakten Álvaro Fernández och förvararen Aitor Buñuel var båda med i startelvan då det spanska U-19 landslaget spelade en träningsmatch mot Italien i Udine. Det blev vinst med 0-1 och förhoppningsvis fortsatt spel i landslaget för de båda Osasunaspelarna.





¡AUPA OSASUNA!



2017-01-25 21:00:00

I veckans ”mitt i veckan” följer vi eftersvallen från Oriol Rieras uttalande efter matchen mot Sevilla senast. Andra ingredienser är att den brasilianska klubben Chapecoense hedras med tröjor från La ligalagen och att El Sadar byter gräsmatta.I en svängig match med hela sju mål där Osasuna tog ledningen två gånger kunde gästande Sevilla till slut ta hem de tre poängen. Domare Estrada Fernández blev en av huvudpersonerna vid dagens match då han missade vid några tillfällen vilket enligt hemmalaget blev helt avgörande.Sevilla kommer på besök till Pamplona och El Sadar under söndagen och det är alltså toppen mot botten som möts. Efter den senaste segern mot Real Madrid är gästerna skyhöga favoriter men Osasuna är ute efter sin första hemmaseger denna säsong och har satt käppar i hjulen för topplag förr.I Ventana de Enero, januarifönstret, presenteras de rykten och hörsägen som surrar kring Osasuna under januari månad. Här noteras de spelare som ryktas vara på väg in men även de som kan vara på väg att lämna. Januaris transfermånad stänger den 31:a januari.En del ekonomi och pengar i denna veckas ”mitt i veckan” som även innehåller nyheter kring skadade spelare, nystartade projekt, avslutade kontrakt och landskampsuttagningar.I ett riktigt kyligt Granada kunde Osasuna ta ledningen redan i den 12:e minuten efter att ha kontrollerat den första halvleken riktigt bra. Hemmalaget kunde dock kvittera under den andra halvleken och trots en man mindre under sista kvarten höll man spelet uppe väldigt bra.Osasunas framtid i La liga hänger på en skör tråd och skall man ha en chans att klara sig kvar gäller det att ta tre poäng mot Granada under morgondagen. Segraren i detta bottenmöte får chansen att hänga på lagen ovanför strecket och därmed även chansen till överlevnad.I Ventana de Enero, januarifönstret, presenteras de rykten och hörsägen som surrar kring Osasuna under januari månad. Här noteras de spelare som ryktas vara på väg in men även de som kan vara på väg att lämna. Januaris transfermånad stänger den 31:a januari.Efter en mållös och intetsägande tillställning kunde Eibar ta sig vidare i Copa del Rey efter att i den första matchen vunnit med 3-0. De två reservbetonade lagen hade väldigt svårt att skapa några farligheter och sömnpillret till match lär inte gå till historien som speciellt minnesvärd.Åttondelsfinal nummer två skall spelas mellan Osasuna och Eibar i årets Copa del Rey. Det första mötet vann Eibar med 0-3 vilket innebär en stor fördel för det hemmastarka laget i morgondagens retur.