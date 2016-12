Kvällens träningspass var minst sagt dimmig.

Osasuna mitt i veckan 28/12

Lite av nyhetstorka såhär i juletid men årets sista ”mitt i veckan” har ändå lyckats hitta lite intressant statistik, vi tittar till den kommande månaden och även den stora fotbollsturneringen som Fundación Osasuna anordnar för skolklasser varje jullov.





De tolv poängen bygger på att inget lag någonsin har haft färre poäng och ändå klarat sig kvar i den högsta serien.



Fyra matcher i ligan väntar och tre av dem spelas hemma på El Sadar. Man tar, i tur och ordning, emot







Fullt upp med matcher och unga fotbollsspelare på träningsanläggningen Tajonar.



Den 35:e upplagan av Torneo Interescolar de Fundación Osasuna drog igång dagen före julafton och med den mängden lag som deltar behöver man gott om tid att genomföra alla matcher. Turneringen är en mycket omtyckt årligt evenemang i Fundación Osasunas regi där lag från olika skolor i Pamplonaområdet spelar en fotbollsturnering på träningsanläggningen Tajonar. I samma veva sätter även Campus de Navidad igång vilket är en träningscamp för de unga. Deltagarna är mellan 4 upp till 12 år gamla och tränar fotboll, allt i Fundación Osasunas regi. Campen håller på dagligen under jullovet och samtliga deltagare får träffa spelare från A-truppen men även se matchen Osasuna – Valencia den 9:e januari.









Fútbol Avanzado har roat sig med att granska statistik om och kring La liga efter den första halvleken av säsongen. Intressant läsning för den som gillar sådant och en av posterna handlade om Osasuna och hur laget presterat med den förre tränaren Enrique Monreal kontra den nuvarande Caparrós vilket blev lite intressant. Lite skeva blir dock uppgifterna då Monreal ju var tränare i 11 av de 16 matcher som statistiken bygger på. Nedan kan ni själva jämföra uppgifterna.



Monreals siffror Caparrós siffror

Bollinnehav 41,7% 38,4%

Skott per match 9,82 9,48

Gjorda mål per match 1,09 0,20

Skott emot sig per match 13,64 11,40

Insläppta mål per match 1,91 2,60

Skapade chanser per match 6,45 6,20

Chanser emot sig per match 9,36 8,90

+/- skott på mål per match - 0,81 - 3,20



¡AUPA OSASUNA!



Källor: osasuna.es, noticiasdenavarra.com, navarrasport.com, navarra.com Truppen har haft julledigt efter den senaste matchen mot Granada för en vecka sedan men samlades igen idag för en kvällsträning inför det kommande cupmötet mot Eibar om sex dagar. Den kommande månaden januari kommer att bli en otroligt viktig period för laget och klubben. Dels skall man förstärka truppen under transferfönstret och gärna så fort som möjligt då förstärkningen behövs. Dels måste man börja ta poäng för att inte halka alldeles för långt efter i tabellen och enligt statistiken måste man ha tagit tolv poäng innan serien vänder ifall man vill ha en chans till överlevnad.De tolv poängen bygger på att inget lag någonsin har haft färre poäng och ändå klarat sig kvar i den högsta serien. Zaragoza lyckades med detta säsongen 00/01 då man gjorde en ordentlig uppryckning under den andra halvleken av säsongen, med endast tolv poäng efter de första 19 matcherna. Osasuna gjorde något liknande säsongen 08/09 men hade då 13 pinnar. Januari månad innebär också ett tufft spelschema då man ju för en vecka sedan tog sig vidare i den spanska cupen vilket innebär två matcher utöver de fyra som man skall avverka i ligan.Fyra matcher i ligan väntar och tre av dem spelas hemma på El Sadar. Man tar, i tur och ordning, emot Valencia Sevilla och Malaga och däremellan har man även ett möte med Granada på bortaplan. Utöver det alltså ett dubbelmöte mot Eibar i cupen. Osasunas framtid i den högsta divisionen kommer med stor sannolikhet avgöras under årets första månad och det gäller alltså att börja ta poäng, omgående. Segrar mot de båda bottenkonkurrenterna Valencia och Granada skulle smaka mumma och med det skulle man ha de poäng man statistiskt behöver.Fullt upp med matcher och unga fotbollsspelare på träningsanläggningen Tajonar.Den 35:e upplagan avdrog igång dagen före julafton och med den mängden lag som deltar behöver man gott om tid att genomföra alla matcher. Turneringen är en mycket omtyckt årligt evenemang i Fundación Osasunas regi där lag från olika skolor i Pamplonaområdet spelar en fotbollsturnering på träningsanläggningen Tajonar. I samma veva sätter ävenigång vilket är en träningscamp för de unga. Deltagarna är mellan 4 upp till 12 år gamla och tränar fotboll, allt i Fundación Osasunas regi. Campen håller på dagligen under jullovet och samtliga deltagare får träffa spelare från A-truppen men även se matchen Osasuna – Valencia den 9:e januari.Fútbol Avanzado har roat sig med att granska statistik om och kring La liga efter den första halvleken av säsongen. Intressant läsning för den som gillar sådant och en av posterna handlade om Osasuna och hur laget presterat med den förre tränaren Enrique Monreal kontra den nuvarande Caparrós vilket blev lite intressant. Lite skeva blir dock uppgifterna då Monreal ju var tränare i 11 av de 16 matcher som statistiken bygger på. Nedan kan ni själva jämföra uppgifterna.41,7% 38,4%9,82 9,481,09 0,2013,64 11,401,91 2,606,45 6,209,36 8,90- 0,81 - 3,20osasuna.es, noticiasdenavarra.com, navarrasport.com, navarra.com

2016-12-28 22:00:00

