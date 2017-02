Osasuna mitt i veckan 8/2

I denna veckas ”mitt i veckan” tittar vi som vanligt på vad som händer kring truppen och klubben från Pamplona. En kortare presentation av det senaste nyförvärvet, skadade spelare, den nya gräsmattan och landslagsuttagningar är några av ämnena som tas upp.

Under måndagen blev det till slut officiellt klart atttillhör Osasuna s organisation för resten av säsongen. På grund av en del pappersproblem kunde inte klubben gå ut med nyheten, som alla redan kände till, förens under måndagen. Spelaren valde att avsluta det kontrakt han hade med Al-Sailiya i den högsta ligan i Qatar och gjorde under januaris transfermånad klart med Osasuna om det personliga kontraktet. Nyheten sipprade ut och gick inte att undgå då mittfältaren tränat med truppen sedan en vecka tillbaka. Osasuna har väntat på dokument från Qatar som inte kommit på grund av helgdagar men under måndagen blev det alltså officiellt klart och idag presenterades spelaren inför en samlad presskår.Raoul Loé återkommer alltså till Osasuna efter att ha gjort en och en halv säsong i Al-Sailiya. Totalt har mittfältaren gjort fyra säsonger i Pamplonaklubben då han kom till Osasuna B redan 2011. Den franskfödde Kameruniern (representerar Kamerun internationellt) har faktiskt gjort över 110 matcher för Pamplonaklubben vilket innebär att han är en av de spelare med flest Osasunamatcher under bältet. 50 matcher i högsta ligan och 33 i segundan har det blivit och den senaste matchen han spelade var den mot Sabadell för 1½ år sedan då man precis klarade kontraktet i segundan. Under onsdagens presentation uttalade sig Loé om hur han lämnat Al-Sailiya.”Jag trivdes bra och det var inte lätt att lämna. De pressade på och det var inte klart för ens i sista minuten. Sent, men till slut gick allt bra. Om det inte vore för Osasuna skulle jag ha stannat till 2018. Men de gav mig chansen och när jag talat med mina gamla kollegor Roberto och David valde jag att komma tillbaka.” Angående den prekära situationen i Osasuna sa mittfältaren. ”Utifrån sett kan situationen se komplicerad ut men i omklädningsrummet känns det okej. Nu senaste spelade laget bra men även mot Sevilla . Men man saknar flytet, skulle vi vinna två tre matcher skulle vi sätta press på lagen ovanför.”***När det kommer till de andra två nyförvärven så har ju målvaktenredan gjort debut då han vaktade målet i förlustmatchen mot Real Sociedad senast. Han lär få förtroendet igen nu på lördag då man tar sig an ligaledarna Real Madrid Gällande försvararenvar även han spelklar inför matchen mot Real Sociedad men tränare Vasiljevic valde att inte kalla honom då han tyckte han behövde ytterligare en veckas träning. Återstår att se om han tar en plats i truppen till på lördag.***De båda målvakternaochtränade både under måndagen och onsdagen tillsammans med målvaktstränaren Sanzol och deras rehabiliteringsarbete verkar gå åt rätt håll. Den sistnämnde väntas sitta på bänken i den nästkommande matchen mot Real Madrid.Sergio León firar mål med en hälsning till sin nyfödda dotter.Osasunas skyttekunggjorde under matchen mot Real Sociedad sitt sjätte mål för säsongen och är med det ensam ledare av skytteligan i Osasuna. Två dagar tidigare blev den 28-årige anfallaren pappa för andra gången, denna gången till dottern Anais. Och kunde man inte skymta en hälsning till den nyfödde på León tröja när han firade sitt mål. Bienvenida Anais, kan vi avslöja att det stod.Målet han gjorde då, riktigt hög klass och det kan avnjutas HÄR ***Granada vann under måndagen sin hemmamatch mot Las Palmas efter mål av Andreas Pereira den 17:e minuten. Därmed tog man sig förbi Osasuna i tabellen som alltså är tillbaka på jumboplatsen, tre poäng efter både Granada och Sporting de Gijon, och åtta efter Leganés.***Osasuna har blivit bortskämda när det kommer till landslagskallelser för deras unga spelare och ingen skillnad denna vecka. När det spanska U-19 landslaget skall genomföra några träningspass i Madrid mellan den 13 – 15 februari har hela tre Osasunaspelare kallats. Dessa äroch målvakten. Tillsammans med Barcelona och Espanyol är man den klubb som bidrar med flest spelare. För övrigt har U-18 landslaget kallatoch U-17 landslaget***Trots att januarifönstret stängt bevakas fortsatt Dortmundsav Navarras media kår och vid minsta lilla nyhet kring spelaren produceras nya artiklar. Trots minimalt med speltid (tre matcher totalt 180 min) har Merino skrivits in i Dortmunds Champions League trupp inför den avslutande fasen av den stora turneringen. Han väntas få ersätta Adrián Ramos som under vinterfönstret gått till Granada och förhoppningsvis blir det speltid. Alla 16 kvarvarande lag har fått skriva in tre nya spelar i truppen inför den avslutande delen och Dortmunds enda bidrag var just Merino. Dortmund blev lottat mot Benfica och inleder på bortaplan den 14:e februari.El Sadars nya gräsmatta växer för fullt.Under fredagen var arbetet med att lägga ut den nya gräsmattan på El Sadar klart och nu gäller det att den skall sätta sig ordentligt så att den blir fullt spelbar innan matchen mot Real Madrid på lördag. Enligt uppgift kommer den att vara perfekt så länge inte vädret ställer till det. Fotot är taget under tisdagen.osasuna.es, noticiasdenavarra.com, navarrasport.com, navarra.com