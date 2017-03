Alex Berenguer lämnar planen med huvudvärk.

Osasuna mitt i veckan 8/3

Denna vecka innehåller ”mitt i veckan” uttalanden och filmsnuttar från senaste mötet mot Las Palmas, Osasunaspelare som toppar en statistiklista, avstängda tränare och planering inför den kommande säsongen.



Söndagens match borta mot Las Palmas var lite signifikativ för hur det sett ut i många matcher denna säsong. Har man inte mött ett lag som varit numret större och med bättre kvalité har det ett flertal ånger sett ut som i söndags. Man genomför en taktiskt bra första halvlek och lyckas dessutom vända ett 1-0 underläge till 1-2 genom att vara väldigt effektiva. Till andra halvlek börjar man göra misstag och oflytet kommer som ett brev på posten. Olavide missar ett jätteläge i inledningen av halvleken, vilket nog hade gett Las Palmas en hel del svårigheter, ifall han gjort 1-3.



Sedan kommer 2-2 och efter det gör man ett byte för att få lite fart på kantspelet. Berenguer byts in men åker på en rejäl klocka i en luftduell men lyckas övertala alla att han är okej och blir kvar på plan. Tio minuter senare tvingas man byta ut honom då smällen givit effekt och det blir omgående färd till sjukhuset. Efter det gör man självmål på det mest dråpligaste sätt vilket gör att man inte orkar resa sig igen och hemmalaget kan öka på både en och två gånger. Till råga på allt vinner lagen ovanför Osasuna och utökar därmed glappet till 13 poäng upp till överlevnadsplatsen.



La realidad de Osasuna fritt översatt: Osasunas verklighet



***



Tvåmålsskytten Kenan Kodro efter matchen:



”Efter en intensiv första halvlek där laget spelade bra och stred för varje boll, stämmer det att vi saknar tur den här säsongen men vi måste fortsätta. Alla måste fortsätta arbeta i samma riktning och vi kommer inte att vika ner oss förens matematiken säger något annat. Vi måste fortsätta kämpa och försöka ge våra fans en seger. Vi vet att situationen är komplicerad men vi kommer kämpa till slutet”.



Tränare Vasiljevic efter matchen:



”Laget spelade som vi hade planerat, vi avslutade första halvleken i ledning och gjorde sånär 1-3 i inledningen av den andra. Istället blir det kvitterat och efter självmålet orkar laget inte mer. Men vi kommer inte att ge upp för vi har fortsatt en matematisk chans och jag ser fram emot att fortsatt leda laget”.



***



Efter att Berenguer bytts ut togs han omedelbart till sjukhuset men då lagets läkare, Juan Berto, var tvungen att stanna på arenan var det istället fystränare Pedro del Villar som eskorterade spelaren. Mittfältaren kunde ganska så omgående lämna sjukhuset Perpetuo Socorro efter att ha genomfört några tester. Under måndagen tränade inte Berenguer med truppen och får även vila de två dagar man har träningsledigt. Mittfältare bör kunna vara disponibel till lagets nästa match mot Eibar som spelas den kommande måndagen.







Oier Sanjurjo, en av Osasunas få ljusglimtar denna säsong.



Med Osasunas gångna säsong är man naturligtvis inte i toppen bland de mängder av olika statistiklistor som finns. Men under den gångna veckan kunde man i vart fall ståta med att en av spelarna i truppen låg i toppen på en av listorna. Det handlar om Osasunas allt-i-allo Oier Sanjurjo som återvunnit bollen 262 gånger vilket är två fler än Asier Illarramendi i Real Sociedad och fem fler än Florian Lejeune i Eibar. Detta var inför omgång 25 och kan ha ändrats sedan dess.



Oier är för övrigt den spelare som har spelat flest minuter i Osasuna denna säsong och ligger för tillfället på 2160 spelade minuter. Detta trots att han varit avstängd i en match (fem gula kort) och i matchen mot Espanyol fick ett rött kort där han missade ytterligare 63 minuter. Ett rött kort han inte fick något straff för då disciplinnämnden inte bedömde hans agerande som felaktigt. Men ett straff blev det ju i vilket fall som helst då laget fick spela med en man mindre i över en timme, tack vare domare Clos Gómez.



***



Osasunas andretränare Alfredo Sánchez blev utvisad i matchen mot Villarreal och straffet blev två matchers avstängning. Detta innebär att han inte kommer vara med på bänken i den kommande matchen mot Eibar på måndag.



Även Eibars tränare José Mendilibar (som åren 2011-2013 tränade Osasuna) är avstängd efter att ha protesterat mot ett domslut i matchen mot Real Sociedad i förra veckan. Det blev två matchers avstängning vilket innebär att han inte kommer leda laget när Osasuna tar sig an Eibar.



***



Enligt Navarrasport.com har ett antal sportchefer erbjudit sina tjänster till Osasuna till nästa säsong, förmodligen sker detta då de känner att klubben är i behov av en.



Det namn som nu nämns mest är den Pamplonafödde César Palacios som tidigare spelat i klubben på A-lagsnivå under tio säsonger. För tillfället är han sportchef i Numancia och har ett antal år kvar på kontraktet med dem. Men kanske lockar tjänsten som sportchef, i klubben han totalt gjort 17 säsonger i, mer?



Under tisdagen hade hela Osasunas styrelse en presskonferens i El Sadars innandömen. Man deklarerade att man söker en ny sportchef inför nästa säsong och att man har flera namn på gång. Man hade ingen att namnge men menade att man kommer anställa en under mars. Under perioden mars-april ska den nye sportchefen arbeta nära laget och tränarna för att få sig en så bra uppfattning om spelarmaterialet som möjligt. Även en ny tränare är på gång, i april-maj skall denne anställas och tillsammans med sportchefen skall sedan bestämmas vilka spelare man vill ha kvar och på vilka positioner man behöver förstärka.



Med andra ord börjar klubben redan nu se om sitt hus och planera för den kommande säsongen. Något man definitivt inte hann med inför denna. Då var det mer eller mindre en månads ledighet efter kvalvinsten och steget upp till La liga och sedan en månads träning inför debuten av den samma. Att redan nu börja anställa personal och planera inför den kommande säsongen känns ansvarsfullt och seriöst.



Den före detta sportchefen, tillika nuvarande tränaren Petar Vasiljevic då? Enligt Navarrasport.com har klubben inte konfirmerat att han blir kvar inom organisationen. Vad som är klart är att han inte kommer bli sportchef eller tränare i vart fall. Vasiljevic har ett kontrakt som sträcker sig till juni 2018.



***



Osasunas Italienske målvakt Salvatore Sirigu har blivit provisoriskt kallad till det Italienska landslaget som skall spela två landskamper under mars månad. Den första är en VM-kvalmatch mot Albanien som spelas den 24:e mars i Palermo och den andra är en vänskapsmatch som är planerad mot Holland i Amsterdam fyra dagar senare.



Även Osasunas två unga spelare, målvakten Álvaro Fernández och försvararen Aitor Buñuel har blivit kallade till det spanska U-19 landslaget igen. Det handlar om ett antal träningspass på Las Rozas i Madrid under den kommande veckan.



¡AUPA OSASUNA!



Källor: osasuna.es, noticiasdenavarra.com, navarrasport.com, navarra.com



