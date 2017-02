2017-02-26 12:00

Espanyol - Osasuna

3-0



Osasuna sjunker djupare efter ännu en förlust

Osasuna inledde riktigt bra borta mot Espanyol men åkte på ett baklängesmål i den 17:e minuten. Strax efter det fick man ett rött kort och spelade närmare 60 minuter med tio man. Det blev för mycket och hemmalaget kunde komfortabelt spela hem de tre poängen efter 3-0.





Med andra ord valde serben att röra om lite i grytan och ge nya spelare chansen. Stabila namn som Torres och Berenguer var alltså också placerade på sidan. Startelvan i sin helhet, i målet Salvatore Sirigu med en fyrbackslinje, från höger, bestående av Oier Sanjurjo, David Garcia, Nikola Vujadinovic och Carlos Clerc. Fyrmannamittfältet bestod av, från höger, Miguel de las Cuevas, Goran Causic, Raoul Loé och Jaime Romero. På topp alltså Kenan Kodro och Manu Riviere.



Växlande molnighet och runt 14 grader varmt i Clos Gómez blåste igång matchen och det var gästande Osasuna som spelade av densamma.



1:a halvlek



Osasuna inleder positivt och går till anfall med en gång vilket verkar ställa Espanyol en del. Hemmalaget kommer dock omgående in i matchen och skaffar sig två hörnor på kort tid. Gästerna fortsätter med sitt offensiva spel där Jaime är en viktig pusselbit. Man pressar bollhållaren högt vilket helt klart stör hemmalaget. Loé har klara problem med tempot och blir enkelt av med bollen ett antal gånger.



Osasuna gör det bra men i den 17:e minuten kan Caicedo enkelt nicka in 1-0 trots att han är uppvaktad av två Osasunaförsvarare. Osasuna tar sig igenom och De las Cuevas får iväg ett bra skott som Diego Lopez har koll på. Espanyol har fått upp farten nu och trillar boll riktigt fint. David Garcia och Riviere tvingas dra på sig gula kort och i den 28:e minuter åker Oier på ett rött. Gerard tar sig igenom och Oier stör honom men det är faktiskt Sirigu som fäller honom. Domaren Clos Gómez tvekar inte, ger Oier ett rött och dömer straff, vilket är väldigt hårt dömt enligt min mening. Caicedo slår straffen men Sirigu är fint med och kan klara.



Gästerna gör sitt första byte i den 32:a minuten då man tar ut Kodro mot Unai Garcia för att ersätta den utvisade Oiers högerbacksplats. Med en man mer kan Espanyol lugnt och sansat spela runt bollen och skapa halvchanser. Osasuna får gå från hög bollpress till att backa hemåt och försvara sig. Gästerna gör det bra men man har 45 tunga minuter framför sig.



2:a halvlek



Det hinner inte gå mer än 47 sekunder av den andra halvleken innan det står 2-0. Hemmalaget skaffar sig en hörna omgående och när Osasuna rensat kan Jurado skjuta utifrån och då bollen styrs på försvarsben är Sirigu chanslös. Tung inledning, helt klart. Espanyol kan spela ut efter målet och gästerna får fokusera på försvar. En dubbelhörna för gästerna i den 55:e minuten men utan resultat. Två minuter senare åker Vujadinovic på en otäck smäll när han krockar med målvakten Diego López. Han verkar inte helt klar när han själv tar sig av planen och byts omgående ut mot Berenguer.



Osasuna gör sitt sista byte i den 64:e minuten då man tar ut Jaime mot Mérida. Det är bara ett lag på planen nu och Osasuna får rejält med träning av sitt försvarsspel. Sirigu får göra ett antal kvalificerade räddningar och är den spelare som håller ner siffrorna för tillfället. Espanyol pressar på och skapar ett antal chanser utan att sätta dit den.



Fortsatt samma matchbild där det bara är ett lag som anfaller och man väntar bara på ett tredje mål. I den 81:a minuten skaffar sig gästerna en frispark men Méridas skott går utanför. Det är ett tröttkört Osasuna som trycks längre och längre tillbaka i sina försvarspositioner. Framåt har man inte mycket att tala om men man försöker i vart fall när man äger boll. Domare Clos Gómez läger till tre minuter och under dessa kan Gerard lobba in 3-0 över Sirigu och fastställa slutresultatet efter att Causic slagit en rejäl indianare som frispelat anfallaren.





Ja, vem hade egentligen väntat sig något annat än ännu en förlust. Man gör det riktigt bra inledningsvis och stör Espanyol rejält med sin höga bollpress. Men efter 1-0 och utvisningen på Oier är man helt klart ett svagare lag och om inte Sirigu gjort ett antal kvalificerade räddningar och tagit straffen kunde det lätt ha rasat iväg rätt ordentligt idag. Det tar ju också på krafterna att spela med en man mindre vilket tydligt syntes i slutet av matchen. Man drar även på sig fyra gula kort men inget av dessa gör att någon blir avstängd. Däremot kommer inte Oier komma till spel till nästa match då han alltså fick ett rött. Hur det blir med Vujadinovic som förmodligen åkte på en lättare hjärnskakning återstår att se.



I tabellen har man nu nio poäng upp till den 17:e överlevnadsplatsen efter att Leganés under lördagen slog



2017-02-26 15:00:00

