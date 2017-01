2017-01-12 19:00

Eibar - Osasuna

0-0



Osasuna utslagna ur Copa del Rey

Efter en mållös och intetsägande tillställning kunde Eibar ta sig vidare i Copa del Rey efter att i den första matchen vunnit med 3-0. De två reservbetonade lagen hade väldigt svårt att skapa några farligheter och sömnpillret till match lär inte gå till historien som speciellt minnesvärd.





Tränare Vasi hade valt att ställa upp laget med en något defensiv inställning och enligt hans uttalande handlar det om att försvar i första hand och satsa på kontringar. Förståeligt att man inte vill släppa in mål bakåt och att man prioriterar det men samtidigt måste man ju göra mål och det gör man ju inte med en massa folk i försvaret.



Uppställningen var i alla fall en 4-3-2-1:a där Nauzet Pérez fick ta plats mellan stolparna. Backlinjen från höger bestod av Aitor Buñuel, Tano Bonnin, David Garcia och Juan Fuentes. På mittfältet, Miguel Olavide, Fausto Tienza och Antonio Otegui. Som släpande anfallare eller offensiva mittfältare Jaime Romero och Javi Alamo och ensam på topp Kenan Kodro.



1:a halvlek



Ganska så oinspirerade första minuter från de båda lagen inledningsvis.



Matchbilden fortsätter på samma sätt där Eibar äger boll och för matchen medan Osasuna fokuserar på försvar i första hand och kontringar i andra. Låg intensitet och chansfattigt och känslan av träningsmatch går inte att komma ifrån. Den ende som visar lite hunger hos gästerna är Jaime som jagar på bra.



Olavide gör en bra sak när han för upp bollen i en kontring och skaffar gästerna en hörna som blir resultatlös, men ändå ett bra offensivt försök. I den 40:e minuten skadar sig Nauzet Pérez och tvingas bryta matchen vilket innebär att Mario tar plats mellan stolparna och Osasuna har med det gjort sitt första byte. Domare Santiago Jaime lägger till tre minuter på den första halvleken.



2:a halvlek



Olavide hittar Fuentes fint på vänsterkanten i den 50:e minuten och hans inlägg rensas och ger gästerna ännu en hörna. Några minuter senare är det Fran Rico i hemmalaget som har ett bra skott som går över. Lite piggare är det nog från båda håll i den andra halvleken. David Garcia drar på sig ett gult kort när han stänger Nano och frisparken slår Gálvez högt över.



Olavide visar upp sig igen när han kontrar efter att Tienza brutit en boll högt upp i banan. I den 63:e minuten gör Osasuna sitt andra byte då man tar ut Kodro mot Riviere. Han rycker sig fri från sin bevakare och verkar vara sugen på att göra bra ifrån sig. Escalante i hemmalaget drar på sig ett gult efter att ha gått för hårt in mot Mario, händelsen påminner väldigt mycket om det som hände med Pérez, som alltså fick bryta för skada. Osasuna gör sitt sista byte när man tar ut Tienza och sätter in Oier i den 72:a minuten.



Fortsatt samma matchbild och det är Eibar som är laget som försöker göra något offensivt men de två reservbetonade lagen har väldigt svårt att skapa något som kan klassas som farlighet. Hemmalaget gör sitt sista byte i den 77:e minuten och lite senare har Bebé ett bra läge i straffområdet men hans skott går över. Den inbytte Oier drar på sig ett gult kort i den 83:e minuten och det känns, och har gjort hela matchen, som att detta kommer bli en mållös tillställning. Domare Santiago Jaime la till två minuter på de 90 som spelats men matchen slutar 0-0.





I och med att Osasuna koncentrerade sig på att inte släppa till något bakåt kunde Eibar ganska så enkelt äga boll och föra matchen. Med 3-0 i ryggen hade man ingen överdriven fart framåt och med en motståndare som inte skapade mycket behövde man heller inte göra så mycket utan kunde spela på resultatet. Att det var ett helt annat Osasuna idag jämfört med i måndags var det inget snack om. Och tittar man på vilka som spelade så var det ju knappt någon som var med i matchen mot



Med andra ord får vi hoppas att spelarna som vilat idag är desto hungrigare nu på söndag då det är Granada som står för motståndet. Och kanske kan man klara av att göra det man gjorde mot Eibar i mitten av oktober, vinna på bortaplan. Undertecknad kommer vara på plats och det vore ju verkligen kul att få ta del av det spel man visade upp mot Valencia i måndags. Dock lär även Granada vara taggade då de ju kan göra ett ryck mot sin bottenkonkurrent.



Nu blir det till att gå ut i Malaganatten och hitta en bar, ta några cervezas och kanske se slutet på Real Madrid.



0 KOMMENTARER 58 VISNINGAR 0 KOMMENTARER58 VISNINGAR PEDRO VON UNGE I MALAGA

2017-01-12 21:40:00

