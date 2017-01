2017-01-03 19:00

Osasuna - Eibar

0-3



Alex Berenguer försöker ta sig fram.

Redan utslagna ur Copa del Rey?

Ett intetsägande och väldigt blekt Osasuna hade inte mycket att komma med när man under tisdagen tog emot Eibar i Copa del Rey. Gästerna kunde rättvist vinna den första matchen i Pamplona och i returen om nio dagar har man bara att bevaka sin stora ledning.

En timme innan matchstart släpptes namnen på de elva spelare som skulle starta och uppställningen blev en 4-4-2:a. På bänken startade Juan Pérez, Causic, Berenguer, Mario Fernández som hade en backlinje bestående av, från höger, Aitor Buñuel, Tano Bonnin, Iván Márquez och Juan Fuentes. Mittfältet från höger bestod av Oier Sanjurjo, Fausto Tienza, Imanol Garcia och Roberto Torres. På topp startade Oriol Riera tillsammans med Sergio León.



1:a halvlek



Bebè hos gästerna håller sig framme efter 20 sekunder och matchens första hörna blir gästernas. Eibar verkar riktigt pigga och sugna på ett tidigt mål och är helt klart laget som styr under de inledande minuterna. Osasuna arbetar sig in i matchen men gästerna stressar högt och stör. I den 11:e minuten får Sergio León ett bra läge men Yoel i gästernas mål kommer ut bra. Positivare spel från hemmalaget nu, men Eibar är inte ofarliga.



Gästernas andra hörna kommer i den 20:e minuten och Osasuna får en kontringschans som man inte tar vara på. Hemmalaget äger en hel del boll men har svårt att skapa något riktigt allvarligt. Överlag ganska så chansfattigt och båda lagen verkar ha bra koll på varandra. I den 28:e minuten blixtrar dock gästerna till när Luna hittar Nano, som hinner före Marquez, i straffområdet och kan göra 0-1.



Eibar har fått upp ångan nu efter sitt ledningsmål och är laget som styr och emellanåt kommer de med en och annan farlighet. För Osasunas del blir det mestadels passande i backlinjen men framåt har man inte mycket att tala om. Bra räddning av Mario på Peñas skott i den 37:e minuten. Riera håller på att löpa sig helt fri men det blir bara ett skott som går strax utanför. Eibar är betydligt piggar och plockar enkelt bollen från hemmaspelarna vid ett flertal tillfällen och är värdiga ledare av matchen när man bryter för halvtidspaus.



2:a halvlek



Caparrós gör två byten i halvtid och tar in Causic istället för Imanol Garcia och Berenguer mot Torres som inte setts till mycket alls under de första 45 minuterna. Berenguer visar omgående sin fart och är som natt och dag jämfört med Torres. Spelmässigt verka Osasuna lite piggare inledningsvis men utan att skapa något att tala om. Man måste jobba för en kvittering vilket kommer att ge gästerna kontringsmöjligheter. Berenguer rycker sig fri och fälls strax utanför straffområdet. Han tar själv hand om frisparken som går över.



Eibar ser stabila ut mot ett intetsägande Osasuna och i den 64:e minuten får Peña ett jätteläge på den bortre stolpen som han fumlar bort. Helt klart närmare 0-2 än 1-1 för tillfället. Fortsatt ganska så chansfattigt och gästerna verkar inte direkt ha någon brådska. Osasunas första hörna(!) kommer i den 69:e minuten och Causic sätter skallen till men bollen går över. På Eibars fjärde hörna någon minut senare är det Adrián som nickar strax över. I den 74:e minuten får León ett jätteläge då han blir helt fri men Yoel kan rädda. I anfallet efter ökar gästerna på till 0-2 genom Bebé efter att Mario räddat det första skottet och sedan inte fått någon hjälp alls av sitt försvar.



Osasuna gör sitt sista byten i den 79:e minuten då Aitor Lorea får göra A-lagsdebut när han byts in mot Fuentes. De 12651 på läktaren gillar vad de ser och 19-åringen (fyllde i söndags) får ett varmt mottagande. Han har ett bra avslut strax efteråt och verkar riktigt het. Eibar höjer tempot något i slutet av matchen och verkar vilja öka på ytterligare. Osasuna kämpar på men har förtvivlat svårt att skapa några farligheter. Viljan finns där, men inte spelet. I den 90:e minuten kan Adrián avgöra detta dubbelmöte när han enkelt tar sig in i straffområdet och nickar in slutresultatet 0-3.





Nä, det här var ett rejält magplask. 0-3 hemma mot Eibar vittnar om hur illa det är ställt just nu. Osasuna har absolut ingenting att komma med under 90 minuter och fortsätter det såhär är det raka spåret ner till segunda division igen. Tyvärr har de dåliga resultaten satt sig mentalt i spelarna och det blir tydligt när de enkelt blir av med bollen ett antal gånger denna match. Jag menar inte att de skall ha ögon i nacken men säkert 4-5 gånger kunde gästerna komma upp bakom bollhållaren och lätt norpa bollen. Man är helt enkelt inte med i matchen och visar tydliga tecken på att självförtroendet ligger nere vid fotknölarna.



Tyvärr är det på mittfältet som jag tycker det saknas något, en spelare som vågar hålla bollen och titta upp för att sedan slå bra löpbollar på djupet eller hitta små instick. Idag blir det mest bolltrillande i backlinjen för att sedan slå en lång boll på anfallarna som motståndarförsvaret enkelt kan ta hand om. Man har bra spelare på topp men får de inte bra bollar att jobba med blir det svårt. I försvaret gör man så gott man kan men även där saknas det någon med pondus och erfarenhet som kan visa de yngre spelarna vad försvarsspel handlar om. Vi får helt enkelt hoppas att man kan hitta några riktigt bra förstärkningar under månaden som kommer för annars är nog denna säsong körd.



0-3 lär inte bli lätt att hämta upp och ska man göra det måste man vinna med 4-0. Personligen tror jag det är helt kört om nio dagar då lagen drabbar samman igen och vi får helt enkelt se vad man väljer att ställa upp med för lag då. Idag var man inte ens i närheten av en vinst och gästande Eibar vann rättvist.



2017-01-03 22:15:00

