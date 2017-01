2017-01-09 20:45

Osasuna - Valencia

3-3



Carlos Clerc gratuleras efter sin sena kvittering.

Säsongen bästa insats gav bara en poäng

Efter ett tidigt baklängesmål kunde Osasuna kvittera ganska så omgående. Man förde efter det matchen men ett oturligt självmål gav gästerna ledningen på nytt. Efter ytterligare en kvittering kom så ännu ett bakslag men i den andra övertidsminuten kunde man för tredje gången reducera och få med sig en poäng.





Vasis första starelva såg ut som följer. I målet Mario Fernández, med en tremannabacklinje bestående av Unai Garcia, Oier Sanjurjo och Iván Márquez. Mittfältet, från höger, bestod av Alex Berenguer, Imanol Garcia, Roberto Torres, Goran Causic och Carlos Clerc. Ansvaret på topp fick Sergio León och Oriol Riera.



I Pamplona är det inte vidare varmt och under dagen hade temperaturen klättrat upp till hela sju grader. Till matchstart hade den dock sjunkit till fyra vilket är rätt kallt att spela fotboll i, då gäller det att hålla igång för att behålla värmen. Álvarez Izquierdo var det hemmalaget som fick spela av matchen.



1:a halvlek



Jätteläge för 0-1 genom Munir som ganska så obevakad kan sätta foten till på ett vänsterinlägg. Ja, vad säger man, uppförsbacke med en gång, minst sagt. Osasuna lyfter sig dock efter baklängesmålet och går till anfall ett par gånger. I den sjunde minuten kan hemmalaget kvittera till 1-1 då Oriol Riera påpassligt är framme och kan skjuta bollen i mål efter tveksamt ingripande av Valenciaförsvaret. Hemmalaget lyfts av kvitteringen och fortsätter skapa chanser. Målskytten Munir har ett bra läge men skottet går över.



Osasuna skapar och skaffar sig lägen. Clerc gör ett bra jobb på sin vänsterkant och pumpar in inlägg gång på gång. Det är ett riktigt taggat hemmalag som verkligen spelar ut efter den tafatta inledningen. Man pratar med varandra på plan och är laget som styr och ställer för tillfället. Valencia sticker dock upp emellanåt och kan skapa några halvchanser. León skaffar matchens första hörna i den 26:e minuten och Osasuna fortsätter spela bra.



Gästerna har tagit sig tillbaka in i matchen och Rodrigo har ett riktigt bra läge men hans skott går över från nära håll. Valencia fortsätter att skapa chanser och skaffar sig sin första hörna i den 35:e minuten. Osasuna verkar inte orka hålla uppe det fina spelet och får nu koncentrera sig på försvar. I slutminuterna av halvleken sticker man dock upp och skaffar sig en frispark och en hörna. Dock är det Valencia som får det sista ordet då man på sin andra hörna i den 46:e minuten gör 1-2 genom Oriol Riera som snyggt nickar bollen i eget mål via ribban.



2:a halvlek



Bra fart på Osasuna i inledningen av den andra halvleken. Clerc hittar Torres fint som får iväg ett bra avslut och Alves tvingas till en kvalificerad räddning. Dubbelhörna för hemmalaget som fortsätter jaga en kvittering. Clerc fortsätter mata in bollar från vänstersidan och hittar Berenguer men hans skott går över. Gästerna har vaknat till liv under de senaste minuterna och äger en del boll.



I den 62:a minuten skaffar sig Osasuna sin femte hörna och efter att ha vunnit tillbaka bollen kan Torres få ett skottläge med högern, den tar på försvarare och tillbaka ut till Torres som provar med vänstern istället, 2-2. Hemmalaget fortsätter att trycka på efter kvitteringen och de 12610 på läktaren gillar vad de ser. Man vinner en hel del andrabollar tack var sin höga press och Valencia är tillbakatryckta. Några minuter senare kan gästerna dock etablera bra spel och åter ta ledningen när Montoya gör 2-3. Direkt efter baklängesmålet byts De las Cuevas in mot Torres.



Återigen får hemmalaget jaga en kvittering och man skaffar sig hörna nummer sju. I den 80:e minuten gör man ett dubbelbyte när man tar ut León och Riera, som båda sprungit sig trötta, mot Jaime och Kodro. Jaime visar med en gång att han har fart i löpningen och är spelsugen. Han utmanar och tar sig in i straffområdet och är en frisk fläkt. I den 86:e minuten får Valencia straff efter att Marquez fällt ut armen lite väl bryskt. Parejo slår dock en mindre bra sådan och Mario kan ganska så enkelt ta den. Straffräddningen ger Osasuna fortsatt hopp och man fortsätter mata framåt för en kvittering. Domare Álvarez Izquierdo lägger till fyra minuter på de 90 som spelats och i den andra av dessa kan, Osasunas bäste spelare för kvällen, Clerc väggspela sig in i straffområdet och dundra in kvitteringen 3-3.





Idag kände jag igen Osasuna och jag vet inte när jag senast såg laget som ikväll. Man ville vinna och man kämpade och slet precis som man är van att se dem göra. På senare tid har det dock inte alls sett ut som ikväll och det känns som att man på något sätt funnit tillbaka till sig själv. Idag hade man käkat taggtråd till middag och trots den miserabla inledningen kunde man till slut kämpa sig till en poäng, mycket tack vare den snabba kvitteringen så att man fortsatt var med i matchen. I mina ögon var man det bättre laget och det är då så typiskt att man inte kan få en bättre utdelning när man nu äntligen spelar bra.



Clerc gör sin bästa match hittills och det är först idag han fått visa vad han går för. Han skall ligga en bit upp i banan på sin vänsterkant och mata inlägg, det var ju därför han värvades. Men det verkar ha undgått de två tidigare tränarna men Vasi kände till det och framförallt, rättade till det. Jaime var också en frisk fläkt när han byttes in och borde få mer speltid. Torres kämpar på och trots att han ser trött ut i vissa lägen dyker han upp och gör mål. Márquez däremot hade ingen vidare bra kväll. Den unge spelaren missar Munir vid 0-1 målet, drar på sig ett gult kort och är orsaken till straffen. Sergio León var inte heller riktigt vän med bollen ikväll och skall man vara slagkraftiga framåt måste en spelare som han vara på topp.



Jag vill nog påstå att man gör en av sina allra bästa insatser ikväll och därför är det så nedrigt att man inte får med sig alla tre poängen. Men det bådar gott! Kan man fortsätta såhär finns chansen till poäng, frågan är ju bara om man kommer hinna.



Härnäst väntar retur i Copa del Rey mot Eibar. Redan på torsdag spelas den matchen och efter den första förlusten med 0-3 hemma på El Sadar tror jag man kommer får det väldigt jobbigt. På söndag är det dock ligaspel igen då man reser till Granada för att möta laget som har en poäng mer och ligger på platsen ovanför Osasuna. Vi får hoppas man kan spela som ikväll då, och ta de tre poängen.



2017-01-09 23:50:00

