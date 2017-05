2017-05-13 18:30

Osasuna - Granada

2-1



Kenan Kodro avgjorde mötet mot Granada efter att ha bränt en hel del chanser.

Seger i bottenmötet mot Granada

Osasuna lyckades vinna bottenmötet mot Granada med 2-1 efter att ha spelat taktiskt smart. Med de tre poängen tar man sig förbi Andalusierna i tabellen och har nu en hyfsat bra chans att slippa sluta sämst i La liga.





Totalt fyra ändringar från senaste matchen mot Salvatore Sirigu med en fembackslinje framför sig som bestod av, från höger, Aitor Buñuel, Jhon Steven, Oier Sanjurjo, Nikola Vujadinovic och Alex Berenguer. Mittfältet bestod av Goran Causic, Roberto Torres och Raoul Loé. På topp startade Kenan Kodro och Sergio León.



Växlande molnighet och runt 19 grader varmt bjöd Pamplona på idag runt matchstart vilket var alldeles utmärkt inför den absolut sista hemmamatchen i La liga på ett tag.



1:a halvlek



Ett taggat Osasuna tar hand om bollinnehavet inledningsvis, man stressar högt och skaffar sig sin första hörna i den femte minuten. Efter den är det dock gästerna som tar över ägandet av boll och trillar runt utan att egentligen skapa något att tala om. Hyfsat tempo men chansfattigt och oroande att gästerna får så mycket att säga till om.



I den 16:e minuten är Buñuel högt uppe och skaffar hemmalagets andra hörna och någon minut senare ännu en. Bättre spel från Osasuna nu men ändå inget riktigt farligt. Berenguer skaffar en frispark som Torres slår och i det efterföljande spelet blir Kodro helt frispelad i straffområdet men skottet går över. Bra period av hemmalaget nu och ännu en hörna efter skott av León. På den får Kodro chansen men efter lite flipperspel kan Steven göra 1-0 vilket är den unge försvararens andra mål för säsongen. Matchen har tänt till och plötsligt blir Boga frispelad men Sirigu är bra med och kan en-hands-rädda anfallaren skott.



Gästerna försöker men har svårt att komma till avslut och Osasuna står upp bra försvarsmässigt. Dessutom känns hemmalagets offensiva försök allvarligare och Torres verkar vilja göra mål då han har avslutat ett antal gånger utifrån. Granada fortsätter äga mycket boll men har svårt att tränga igenom Osasunas försvar. I den 41:a minuten får man en frispark strax utanför straffområdet och då Kodro helt släpper bevakningen på Ramos kan han enkelt nicka in 1-1. Kanske inte helt rättvist sett till chanserna, men fotboll är ju inte alltid det.



2:a halvlek



Bra fart på de strax över 13000 på läktaren när den andra halvleken drar igång. Granada skaffar sig sin första hörna i den 50:e minten och fortsätter äga mycket boll. Osasuna skapar några kontringslägen och det svänger fram och tillbaka rätt friskt men gästerna är laget som helt klart äger mest boll.



Riktigt bra spel av hemmalaget i den 63:e minuten när man rullar upp fint men Leóns avslut med skallen blir för högt. Lite avslaget och inget av lagen verkar vilja gå framåt riktigt. Kodro får två lägen på kort tid men det verkar inte vara hans dag idag. I den 68:e gör hemmalaget ett dubbelbyte då man tar ut Buñuel och Causic mot Clerc och Olavide. Fortsatt samma matchbild där Granada äger mest boll och Osasuna ligger på kontring. I den 75:e minuten skaffar sig hemmalaget sin åttonde hörna och på den kan Kodro sätta dit 2-1 efter att Vujadinovic vunnit nickduellen och målvakten Ochoa tvingats till retur.



Precis som efter Osasunas ledningsmål får Granada ett bra läge men Sirigu gör en enhandsräddning på målskytten Ramos skott. I den 78:e minuten gör Osasuna sitt sista byte när man tar in Unai Garcia mot Steven som sprungit så att han fått kramp. Unai åker på en armbåge i ansiktet och tvingas till läkarvård efter bara någon minuts spel men kan återkomma strax efteråt. Minuterna tickar på och intensiteten är inte speciellt hög såhär i slutet av matchen. Granada försöker och Osasunas försvar blir bolltittande men kan reda ut situationen. Kompakt press från gästerna under slutminuterna och domare Vicandi Garrido lägger till tre minuters tilläggstid. Under dessa försöker Granada trycka på framåt vilket ger Osasuna kontringslägen men matchen slutar 2-1 och hemmalaget har med det tagit sin andra seger på hemmaplan denna säsong och lämnat sistaplatsen i La liga.





Kenan Kodro fick mängder med chanser idag som han inte lyckades vidare bra med och dessutom var det hans spelare som gjorde 1-1 målet. Då blir det är ju lite typiskt att det är han som avgör hela tillställningen med sitt 2-1 mål. Kodro har haft sin bästa säsong någonsin i Osasuna och med sitt sjunde mål delar han andraplatsen i skytteligan med Torres, tre mål efter Sergio León. Osasuna B spelaren Jhon Steven gör sitt andra mål på bara några matcher vilket stärker hans aktier ordentligt till nästa säsong. Dagens mål påminner väldigt mycket om det han gjorde mot



Överlag gör man det riktigt bra idag. Man litar på sitt försvarsspel och låter Granada styra och ställa en hel del och ligger i startgroparna för kontringar och snabba vändningar. Man får ge sin hemmapublik den andra segern för säsongen på hemmaplan och framförallt tar man ett steg upp i tabellen. Man är nu två poäng före Granada i densamma och i den sista omgången gästas Granada av



2017-05-13 22:00:00

