2017-04-26 19:30

Barcelona - Osasuna

7-1



Roberto Torres gjorde Osasunas enda mål mot Barcelona.

Storförlust på Camp Nou och klara för degradering

Osasuna hade absolut inget att sätta emot ett övermäktigt Barcelona under onsdagskvällen och efter 2-0 i halvtid kunde Katalanerna göra 5-1 i den andra. Barcelona tog med det sin största hemmaseger denna säsong samtidigt som Osasuna blev matematiskt klara för segundaspel.





Startelvan i sin helhet som följer, i målet, Salvatore Sirigu med en fyrbackslinje framför sig som bestod av, från höger, Aitor Buñuel, Oier Sanjurjo, Jhon Steven och Juan Fuentes. Fyrmannamittfältet bestod av, från höger, De las Cuevas, Fran Mérida, Fausto Tienza och Roberto Torres. De två anfallarna som startade matchen var Sergio León och Jaime Romero.



Inget strålande väder i Katalonien för ovanlighetens skull och i Barcelona var det mulet och runt 15 grader strax innan matchstart. Inget hällande regn men visst syntes en del paraplyer vid matchstart. Barcelona ställde som vanligt upp i sina blålilarandiga tröjor medan Osasuna alltså för dagen spelade i orangea tröjor och strumpor med vita byxor.



För ovanlighetens skull hade undertecknad valt att se matchen på lokal tillsammans med några vänner men spansk fotboll, och kanske då Osasuna specifikt, verkar inte stå speciellt högt i kurs. IFK Göteborg – Hammarby visades på samtliga skärmar och dessutom med ett högt kommentatorsljud så det blev till att se den spanska ligamatchen men höra referatet från den allsvenska drabbningen. Minst sagt rätt så förvirrande.



1:a halvlek



Som väntat är det Barcelona som tar hand om bollinnehavet ögonaböj men inte i något speciellt högt tempo, ja Barcatempo rentav. Man trillar boll och håller den inom laget men utan att egentligen skapa något av vikt. Osasuna ställer upp, den för dagen orangea, bussen med nio man i försvar och en på topp. I den 12:e minuten slår Tienza en för lös bakåtpass och vem finns där om inte 1-0 genom en enkel lobb.



74-26% i bollinnehav efter 15 minuters spel och Barcelonas dominans är total. Den fortsätter och Osasuna har inget alls att komma med offensivt. Ganska enformig matchbild faktiskt men efter ca: 27 minuters spel får gästerna låna bollen lite. Tre minuter senare kommer 2-0 genom Gomes efter att ha fått på en bra träff mitt i straffområdet.



Hemmalaget fortsätter mala på med sitt klassiska spel där man äger bollen inom laget i en båge utanför motståndarnas räckvidd. Passningsspelet är förträffligt och bollen går som på ett snöre. Dock har man ett väldigt lågt tempo och man ser inte riktigt taggade ut. Gästerna kan freda sig gång efter annan men har svårt att komma med något i anfallsväg. Men så är det ju också bara ännu en dag på jobbet för dessa klasspelare och jämfört med ett El Clásico är det nog helt enkelt inte lika kul att möta jumbon.



2:a halvlek



Andra halvlek inleds som den tidigare matchbilden men i den 47:e minuten görs sig Jaime fri och Busquets tvingas fälla honom vilket ger Osasuna ett fint frisparksläge strax utanför straffområdet. Roberto Torres kliver fram och gör precis som han gjorde en tre fyra gånger förra säsongen, han skjuter över muren och i det bortre hörnet där Ter Stegen inte har bevakning och det är reducerat till 2-1. Gästerna piggnar till lite efter målet och Torres får en riktigt bra chans några minuter senare men Ter Stegen är denna gång välplacerad. På Barcas sjätte hörna i den 57:e minuten kommer 3-1 efter att Piqué skjutit i stolpen kan Gomes raka in returen och göra sitt andra för kvällen.



4-1 kommer av Messi i den 61:a minuten. Denna gång framspelad av en medspelare och på klassiskt Messivis kan han trä in ett vänsterskott. 5-1 kommer tre minuter senare av Alcácer och det börjar lukta rejäl utklassning. I den 67:e minuten river Mérida ner Denis Suárez i straffområdet och Mascherano, av alla, bombar in 6-1. Barca trummar på och verkar klart piggare i den andra halvleken jämfört med i den första. Osasuna gör ett dubbelbyte i den 72:a minuten när man tar in Olavide och Kodro mot De las Cuevas och León. Mina vänner har helt tappat intresset och följer nu mer den allsvenska drabbningen samtidigt som man frågar sig vilket företag det stora sällskapet kan tillhöra.



Fortsatt Barcadominans och det är spel mot ett mål vilket det i princip varit hela matchen. I den 79:e minuten gör gästerna sitt sista byte då man tar ut Mérida mot Causic. I den 81:a minuten skaffar sig Osasuna sin första hörna efter en fin prestation av Kodro. Den blir resultatlös och istället gör hemmalaget 7-1 genom Alcácer i den 86:e minuten. Man fortsätter gå framåt och verkar vilja göra ännu fler mål men man får nöja sig med att vinna med sex bollar och säsongens största hemmaseger är ett faktum.





Ja, det var väl ingen som hade tänkt sig något annat. Det verkade vara ett rätt så trött och oinspirerat Barcelona idag, i alla fall under den första halvleken, men till den andra kom de igång bättre och fick upp farten, minst sagt. Mellan den 61:a och den 67:e minuten gör man tre mål och såklart är matchen avgjord. Tre spelare blir tvåmålsskyttar och så Mascherano då som fick lägga en straff vilket Barcabänken tyckte var väldigt kul. Ja, tack för lektionen i hur man spelar fotboll på allra högsta nivå, får man väl säga.



Vad tar då Osasuna med sig från den här matchen. Ja, man gör ett mål vilket i vart fall snyggar till siffrorna lite. Man avslutar matchen med tre Osasuna B spelare på planen varav de två i backlinjen spelade full tid vilket bådar gott för framtiden.



Men det man mest av allt tar med sig är att man matematiskt inte längre har chansen att klara sig kvar. Då Leganés vann mot Las Palmas med 3-0 kan inte längre Osasuna tas sig upp på överlevnadsplats och man är klar för segundan med fyra omgångar kvar att spela. Istället blir det att satsa på att inte bli sist då man bara är två poäng efter 19:e placerade Granada.



2017-04-27 06:00:00

