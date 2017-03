2017-03-18 20:45

Real Betis - Osasuna

2-0



Två misstag blev avgörande

Efter att Osasuna nästan gjort självmål redan i den första minuten kunde Real Betis ta ledningen tre minuter senare på ett grovt försvarsmisstag. 2-0 kom efter en halvtimmes spel och trots att gästerna skapade en hel del lyckades man inte göra något mål.

1:a halvlek

2:a halvlek

0 KOMMENTARER 144 VISNINGAR 0 KOMMENTARER144 VISNINGAR PEDRO VON UNGE

2017-03-18 23:45:00

ANNONS:

Fler artiklar om Osasuna

Osasuna

2017-03-18 23:45:00

Osasuna

2017-03-17 21:15:00

Osasuna

2017-03-13 23:35:00

Osasuna

2017-03-12 19:00:00

Osasuna

2017-03-08 19:00:00

Osasuna

2017-03-05 22:15:00

Osasuna

2017-03-04 16:00:00

Osasuna

2017-03-01 23:00:00

Osasuna

2017-02-28 21:45:00

Osasuna

2017-02-26 15:00:00

ANNONS:

Exakt samma trupp som senast mot Eibar alltså men tränare Vasiljevic hade valt att göra två ändringar i startelvan jämfört med den matchen. I backlinjen var det vänsterbacken Juan Fuentes som bytts ut mot Carlos Clerc och på mittfältet fick Fran Mérida starta matchen istället för serben Goran Causic. De spelare som fick börja matchen på bänken var Nauzet Pérez, David Garcia, Riera, Riviere, Causic, De las Cuevas och Fuentes.Startelvan i sin helhet, i målet,med en fyrbackslinje framför sig bestående av, från höger,och. På mittfältet därtog det defensiva ansvaret fanns även, och. På topp startade den hetetillsammans medHärligt väder i Sevilla under lördagen, soligt och varmt vilket toppades med 23 grader under eftermiddagen. Vid matchstart hade det sjunkit några grader men fina förhållanden för fotboll. Betis startade i sina grönvitrandiga tröjor vilket innebar att Osasuna kunde ställa upp i sina röda tröjor. Osasunas kapten Oier förlorade slantsinglingen och Betis kapten Adán valde planhalva vilket innebar att gästerna spelade av matchen.Nästan mål med en gång för hemmalaget då Clerc slår ett tillbakapass som mer liknar ett skott och Sirigu tvingas ”rädda” till hörna. I den fjärde minuten kommerefter ett grovt misstag av gästernas backlinje. Oier och Vujadinovic har koll på en passning (tror de) och skall bara låta den rulla till Sirigu i målet men bakom Clerc sticker Rafa Navarro iväg, hinner upp bollen och kan enkelt slå en höger yttersida i mål. Tidigt baklängesmål alltså, för vilken gång i ordningen vet jag inte, och en rejäl bjudning från försvaret. Betis trillar på bra efter ledningsmålet men Osasuna kan dock sticka upp och Clerc gör en bra sak när han hittar Kodro som träffar överliggaren med sitt skott.Gästerna överraskar och spelar riktigt bra vilket hemmapubliken inte gillar och en del busvisslingar hörs. Jaime har ett bra skott som Adán tvingas rädda och Osasuna har helt klart en del att säga till om offensivt. Betis har kommit tillbaka nu och tagit hand om bollinnehavet igen men har svårt att skapa något riktigt farligt. De skapar halvchanser men fastnar som oftast i Osasunas försvar. I den 28:e minuten kommer docknär Osasuna försöker ställa den rutinerade Ruben Castro offside som istället blir fri och enkelt kan runda Sirigu och rulla in bollen i mål.Osasuna fortsätter kämpa men gör alldeles för enkla misstag när man går på offensiven och blir enkelt av med bollen. Återigen Betis som övertar bollinnehavet och man håller bollen bra mycket bättre inom laget än sina gäster. Osasuna ser dock inte helt ofarliga ut när man får chansen att vända snabbt vilket inte händer alltför ofta. Grovt misstag av Oier i eget straffområde som ger Castro fritt fram i den 41:a minuten men Clerc hinner tillbaka och kan rädda Navarros skott till hörna. Castro har ytterligare en chans men Oier kan störa honom så pass mycket att chansen uteblir vilket hemmapubliken inte gillar och de tycker det borde dömts straff.Jättechans för Kodro i inledningen av den andra halvleken men han får inte ordning på fötterna när Buñuel skjuter utifrån. Gästerna är helt klart piggast inledningsvis och busvisslingarna från läktaren hörs igen. Buñuel gör ett fint arbete på sin högerkant och kommer även bra med i offensiven. Osasuna gör det riktigt bra och har helt klart mer att säga till om nu. I den 56:e minuten blir Torres frispelad av Mérida men i det avgörande läget fumlar han och en utrusande Adán kan ta hand om bollen. Betis verkar nöjda medan Osasuna fortsätter jaga en reducering.Bra frisparksläge för hemmalaget i den 61:a minuten men Sirigu är med på noterna och täcker upp sin första stolpe. Halvchans för hemmalaget två minuter senare men Castro kommer fel till bollen. Två bra chanser för gästerna och man gör det riktigt bra när först Kodro har ett bra skottläge och sedan Mérida. Betis svarar med en farlighet men Buñuel kan rensa undan bollen. I den 70:e minuten gör Osasuna sitt första byte när Causic byts in mot Mérida. Jaime får iväg ett skott och även Causic innan gästerna gör ett dubbelbyte och tar ut León mot Riera och Torres mot De las Cuevas med kvarten kvar.Betis spelar säkert och på den ledning man har och verkar inte speciellt sugna på att gå framåt. Gästerna vill naturligtvis det motsatta vilket öppnar upp ytor för kontringar. Hemmalaget fortsätter spela på ledningen och Osasunas ork verkar tryta så det är inte direkt någon fartfylld tillställning i slutet av matchen. Betis är dock piggast i slutminuterna och skapar några halvchanser genom skott utifrån men matchen känns avgjord och under de tre tilläggsminuterna händer inte heller mycket att orda om.Två försvarsmisstag från Osasuna blir helt avgörande, det ena när man inte har koll på var man har sin motståndare och det andra när man försöker ställa den rutinerade Ruben Castro offside. Dessutom håller Clerc på att göra ett självmål i inledningen av matchen vilket skulle spelats upp både här och där ifall inte Sirigu räddat till hörna. Man har inte det där flytet man behöver och med baklängesmål inom loppet av fem minuter blir det tungt.Dock skapar Osasuna en hel del framåt i denna match och jämför man med matchen mot Eibar senast genomför man helt klart en bättre match, totalt sett. Självklart har det även med motståndet att göra och utan de två missarna och med lite mer flyt hade matchen kunnat se annorlunda ut. Osasuna vinner faktiskt skotten på mål med 4-7 enligt grafiken i den 86:e minuten. Men två misstag kostar alltför mycket på denna nivå, tyvärr. Den unge Aitor Buñuel gör en riktigt bra match och det är skönt att man har unga lovande spelare inför framtiden.Nu blir det ett uppehåll på exakt två veckor innan Osasuna spelar fotboll igen på grund av VM-kval och träningslandskamper under den närmsta tiden. Lördagen den 1:a april står Athletic som motståndare hemma på El Sadar och då går jakten vidare på säsongens första hemmavinst.Efter att Osasuna nästan gjort självmål redan i den första minuten kunde Real Betis ta ledningen tre minuter senare på ett grovt försvarsmisstag. 2-0 kom efter en halvtimmes spel och trots att gästerna skapade en hel del lyckades man inte göra något mål.Osasuna reser till Sevilla för match mot det grönvitrandig Real Betis under lördagen. Andalusierna har en dålig hemmastatistik som de vill ändra på och mot tokjumbon Osasuna finns en mycket god chans att göra det.Osasuna lyckades under måndagskvällen ta en poäng mot Eibar efter att ha lyckats kvittera till 1-1. Gästerna var det spelmässigt bättre laget över hel matchen och hade bra med chanser under den första halvleken. Osasunas målvakt Sirigu var den som räddade kvar laget vilket till slut alltså gav en poäng.Med 12 omgångar kvar att spela och åtta poäng upp till närmsta lag måste Osasuna vinna morgondagens match mot Eibar för att fortsatt ha kontakt. Ytterligare en förlust innebär med säkerhet att man är helt avsågade trots att man matematiskt fortfarande har chansen.Denna vecka innehåller ”mitt i veckan” uttalanden och filmsnuttar från senaste mötet mot Las Palmas, Osasunaspelare som toppar en statistiklista, avstängda tränare och planering inför den kommande säsongen.Osasuna åkte på ännu en förlust när man på söndagskvällen besökte Kanarieöarna. Efter ett tidigt baklängesmål kunde man kvittera och ta ledningen men under den andra halvleken vände Las Palmas på tillställningen och kunde till slut vinna med 5-2.Osasuna reste till Kanarieöarna under fredagen för ytterligare ett försöka att ta en vinst och inkassera tre poäng. Denna gång spelar man mot Las Palmas som har haft en tung månad trots oavgjort mot Real Madrid i den senaste omgången.Osasuna åkte på ett tidigt baklängesmål och efter det kunde man aldrig riktigt resa sig. Man kunde få till en reducering vid ställningen 0-2 men sedan kontrade Villarreal sönder hemmalaget och vann till slut med 1-4.Ännu ingen seger på hemmaplan för Osasuna denna säsong och under onsdagen gör man sitt 13:e försök att ta tre poäng på El Sadar. För motståndet står ligasexan Villarreal som i den senaste omgången höll på att fälla den stora elefanten Real Madrid.Osasuna inledde riktigt bra borta mot Espanyol men åkte på ett baklängesmål i den 17:e minuten. Strax efter det fick man ett rött kort och spelade närmare 60 minuter med tio man. Det blev för mycket och hemmalaget kunde komfortabelt spela hem de tre poängen efter 3-0.