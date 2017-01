Nikola Vujadinovic på sin första träning med Osasuna under lördagen.

”Ventana de Enero” de Osasuna

I Ventana de Enero, januarifönstret, presenteras de rykten och hörsägen som surrar kring Osasuna under januari månad. Här noteras de spelare som ryktas vara på väg in men även de som kan vara på väg att lämna. Januaris transfermånad stänger den 31:a januari.

Nikola Vujadinovic som spelade i klubben säsongen 14/15 har alltså skrivit på för resten av säsongen och måste i första hand ses som en ersättare för rutinerade Miguel Flaño som alltså är långtidsskadad. Senast han var här var det även då för att ersätta en skadad spelare, Jordan Loties, och med sin offervilja klev han direkt in i hjärtat på



En värvning klar alltså och med bara några dagar kvar på vinterfönstret är nu frågan och det blir ytterligare någon. Ryktena kring Mikel Merino känns som att de står och stampar och där verkar allt ligga på hur Borussia Dortmund väljer att göra. Osasuna är beredda ifall den tyska klubben är villig att släppa mittfältaren men detta lär inte ske förens i den allra sista minuten i sådana fall. Bara att vänta med andra ord.



Värvningen av Raoul Loé känns också lite osäker. För det första känns det som en ”ersättningsvärvning” ifall man inte får förstavalet Merino, för det andra är mittfältaren fortsatt kontrakterad Al-Sailiya och kan han inte bryta kontraktet lär inte Osasuna kunna betala Qatarklubben vad som krävs. Återstår att se vad som händer.



29 dagar in i januari har alltså en spelare värvats och en annan (Javi Àlamo) lämnat. Ja, och så ytterligare ett tränarbyte då. Vad som kommer ske under de två återstående dagarna av månaden är det ingen som vet men om ca: 50 timmar stänger januarifönstret och mycket kan hinnas med på den tiden.



Tidigare ”Ventana” artiklar, se nedan.



”Ventana de Enero” de Osasuna I

”Ventana de Enero” de Osasuna II

”Ventana de Enero” de Osasuna Ill



Uppdateringar i rött .











Nikola Vujadinovic, fri agent (25/1) är klar för Osasuna för resten av denna säsong. Under onsdagen gjorde Osasuna officiellt med värvningen på sin hemsida och Vuja återvänder alltså till Pamplona efter en och en halv säsong i Beijing Enterprises. Återvändaren var en mycket viktig kugge för Osasuna säsongen 14/15 då man klarade sig kvar i segundan och med sin offervillighet och karisma är han mycket omtyckt av Osasunas supportrar. Mittbacken kommer göra den sedvanliga läkarundersökningen under fredagen och kan sedan börja träna med truppen.











Salvatore Sirigu, Sevilla (21/1) är en italiensk målvakt som tillhör Sevilla men som inte fått mycket speltid under säsongen fram tills nu. Totalt har det blivit tre matcher hittills och det finns stora chanser att han kommer röra på sig innan månadens slut. Enligt fichajes.com skall nu Osasuna vara intresserad av 30-åringens tjänster men är inte ensamma om intresset, även italienska Calgari och Belgiska Anderlecht skall vara intresserade. (28/1) Chelsea skall även vara intresserade av målvakten enligt metro.co.uk då Londonklubben eventuellt skall göra sig av med sin keeper Asmir Begovic.



Dani Olmo, Dynamo Zagreb (21/1) är en ung och mycket teknisk spansk anfallare som gjort sin utbildning i



Raoul Loé (21/1) är ett namn som många Osasunistas känner igen. Den defensive mittfältaren spelade för klubben under åren 2011-15 och lämnade för Al-Sailiya i Qatars liga i juli 2015. 28-åringen har nu brutit kontraktet med sin klubb och är fri att gå vart han vill vilket passar Osasuna mycket bra då man bara behöver förhandla med spelaren. Dessutom vet Loé vad Osasuna är för en klubb och känner en hel del av spelarna i truppen sedan tidigare. Raouls defensiva kunskaper på planen är också precis vad Pamplonaklubben söker och denna värvning skulle alltså passa väldigt bra. (23/1) Enligt navarrasport.com är inte Osasuna intresserade av Loés tjänster, inte just nu i vart fall, men det kan ju ändras. Man menar att man redan har spelartypen i Imanol Garcia och Fausto Tienza och är mer intresserad av att värva Merino. Loé har inte heller haft en alltför aktiv säsong och bara spelat 12 matcher och var senast aktiv innan jul. Efter ett möte med tränare Vasiljevic och ledningen i Osasuna verkar det nu som att Loé ligger bättre till för en värvning. Vasi har övertygat ledningen om att Loé är en tillgång vilket nu ändrat förutsättningarna. Det visar sig dock att Loé inte alls brutit med sin gamla klubb utan är kontrakterad för ytterligare 1½ år. Det hänger med andra ord på om han kan lösa ut sig från Al-Sailiya innan transferfönstret stänger på tisdag. (27/1) Enligt Diario de Navarra kommer Osasuna satsa på Loé i första hand då Merinoaffären är alldeles för invecklad och troligtvis inte kommer bli av .



Mikel Merino, Borussia Dortmund har stått på Osasunas önskelista sedan han lämnade laget i juni, känns det som. Mittfältaren och Pamplonasonen var en av de viktigaste spelarna under förra säsongen då man tog sig tillbaka till den högsta ligan och han är minst sagt välkommen tillbaka av alla. Så fort det talats om nyförvärv under höstsäsongen har Merinos namn nämnts och Osasuna har på ett tidigt stadium varit i kontakt med Dortmund. Spelaren själv trivs bra i Tyskland men har endast fått spela 180 minuter under hösten och kan tänka sig att representera sin moderklubb igen. (25/12) Osasuna tror på ett positivt svar från Dortmund och hoppas kunna lösa affären innan transferfönstrets öppnande den 2:a januari. (27/12) Enligt den tyska tidningen BILD skall även FC Köln nu vara intresserad av Merino. Tidningen hävdar också att Dortmund borde föredra att låna ut spelaren till en (28/1) Mycket lite ha hörts i Merino ärendet och om något skall hända kommer det att ske strax innan vinterfönstret stänger på tisdag.











Sergio León, (23/12) skall enligt vissa uppgifter finnas i



Jaime Romero, (13/12) skall enligt Navarrasport.com ha ögonen på sig från segundalaget



Fran Mérida, (26/12) jagas av hälften av alla segundalaget enligt Navarrasport.com. Precis som Osasuna gjorde innan värvningen av spelaren, har alla insatserna från Huesca på näthinnan. ”Han har inte spelat som vi förväntat oss” säger en källa i klubben och det återstår att se vilka anbud som kommer in. (5/1) Zaragoza verkar mycket intresserad av mittfältaren och hoppas kunna värva honom innan månadens slut. (17/1) Enligt medierna i Zaragoza så har deras klubb redan slängt in handduken gällande Mérida efter tränarbytet i Osasuna. De menar att om Osasuna var villiga att lösa ut spelaren för 400 000 € när han värvades från Huesca, av den dåvarande sportchefen, tillika nuvarande huvudtränaren, Vasiljevic, lär man inte göra sig av med honom hur som helst.



Fausto Tienza, (26/12) har fått chansen av både Monreal och Caparrós men inte tagit den. Mittfältaren kan mycket väl få lämna klubben om ett vettigt anbud kommer in. (28/1) Sedan Vasiljevic tagit över som tränare har Tienza fått mer förtroende och lär bli kvar.











Javi Álamo, (18/1) och Osasuna har kommit överens om att bryta kontraktet som sträckte sig säsongen ut. Mittfältaren/försvararen värvades i slutet av sommarens transferfönster som ersättare till Javier Flaño som skadade sig i den andra omgången. Två inhopp och totalt 11 minuter har det blivit i ligan och en hel match i cupspelet. Álamo ryktas nu vara klar för segundalaget Almeria.











Giannis Maniatis, Olympiacos (31/12) är en mittfältare som kan spela defensivt men även som högerback. Den grekiske spelare, som gjort 46 landskamper för Grekland, skulle kunna vara en intressant värvning och han har under vårsäsongen varit utlånad till Standard Liege. Det är grekisk media som hävdar att Osasuna skulle vara intresserad av spelaren. (28/1) Maniatis lär inte vara på tapeten längre då man ju gjort klart med Vujadinovic som kan spela högerback och klubben kommer förmodligen prioritera Loé och Merino som mittfältsalternativ.



Alfred N´Diaye, Villarreal (12/12) har nämnt som en eventuell värvning till det defensiva mittfältet. Redan i november var Osasuna i kontakt med Villarreal då (26/1) Malaga fortsätter att arbeta på att värva mittfältaren och enligt fichajes.com är en överenskommelse gjord dock är inga papper ännu signerade. Spelaren vill vänta ut ett ännu bättre ekonomisk erbjudande vilket inte lär komma från Osasuna och därmed lär inte heller mittfältaren värvas till Pamplona.



Thomas Teye Partey, Atletico Madrid (15/12) är en defensiv mittfältare som även nämns i samband med Osasuna. Det skulle kunna handla om ett lån för resten av säsongen då Thomas är kontrakterad till 2020 med Madridklubben. Det har endast blivit 40 minuter på fyra matcher i ligaspelet för 23-åringen som har sitt ursprung i Ghana. (6/1) Enligt fichajes.com har Thomas gjort bra ifrån sig på sistone och skall nu ha ögonen på sig från självaste Chelsea vilket nog innebär att Osasuna får leta vidare.(13/1) Mittfältaren har kallats till Afrikanska mästerskapen av sitt landslag Ghana och lär inte vara intressant för Osasuna längre.



António Alberto Bastos Pimparel även kallad Beto, Sporting de Portugal (4/1) är enligt marca.com på gång till Osasuna. Den tidigare Sevillamålvakten är idag andremålvakt i Sporting och ska vara intresserad. (5/1) Enligt Noticias de Navarra har klubben haft kontakt med målvakten men avfärdat värvningen omgående då spelaren haft en serie av krav som inte alls stämde överens med varken tränare Caparrós eller klubbens uppfattning.



David Soria, Sevilla (31/12) skall enligt Diario de Navarra ha blivit uppvaktad av Osasuna. Målvakten som haft en fingerskada under de inledande sju omgångarna denna säsong har bara suttit på bänken i en ligamatch och spelmässigt har det blivit 90 minuter i cupmatchen mot Formentera. Sevillas tränare Sampaoli verkar inte vara speciellt imponerad av 23-åringen som är kontrakterad med Sevilla till juni 2019. (2/1) Sevilla vill ha bra betalt för att låna ut sin målvakt och det är summor som Osasuna inte är komfortabla med. Enda chansen att affären skall gå igenom är ifall Andalusierna sänker sitt bud vilket de inte lär göra.



Ceasar Navas, FC Rostov (24/12) är en mittback som seglat upp som en ersättare till Miguel Flaño. Den 36-årige spanjoren vill tillbaka till spansk fotboll efter åtta år inom rysk fotboll. Den mycket erfarne försvararen vill avsluta sin karriär i sitt hemland och skulle kunna bli en perfekt värvning för Osasuna. (30/12) Enligt Navarrasport.com faller affären på grund av att Osasuna inte kan betala vad spelaren vill ha för att lämna Rostov som han är kontrakterad med. Trots att han är villig att spela spansk fotboll så gör han det inte till vilket pris som helst. Navas uppskattar Osasunas invit men har alltså tackat nej.



Emiliano Martínez, Arsenal (23/12) är den målvakt som Osasuna fokuserar på nu när Valencias Mathew Ryan inte längre är aktuell. Den argentinske tredjemålvakten har nyligen förlängt med Londonklubben till 2022 och Pamplonaklubben hoppas kunna låna honom för resten av säsongen. (30/12) Enligt Navarrasport.com har Arsenal kommit med ett negativt svar då Londonlagets andremålvakt, David Ospina, eventuellt är på väg till Boca Juniors vilket innebär att man vill behålla Martinez.



Mathew Ryan, Valencia (1/12) började det talas om redan i början av december och sedan dess har ryktena florerat kring Valencias tredjemålvakt som inte fått mycket speltid under denna säsong. Totalt har det bara blivit tio matcher sedan han kom från Club Brugge i juli 2015 och 24-åringen skall vara intresserad av att flytta på sig. (23/12) Osasuna har legat på för en eventuell affär men strax innan jul meddelade Valencia att man inte är intresserad av att göra sig av med Ryan till en direkt bottenkonkurrent och man har bett spelaren att söka sig utanför Spanien.



2017-01-29 22:00:00

